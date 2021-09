Araki adaptado (parte 2)

Aún con todas las flores que se merece el nuevo animé de JoJo´s Bizarre Adventure, es inevitable hablar sobre la polémica de la “traducción al inglés”, un mal que también sufrieron los mangas. Sabemos que Araki utiliza demasiadas referencias culturales para nombrar personajes, y algunas de esas “referencias” están protegidas por derechos de autor, sobre todo los nombres de bandas occidentales. Viz Media al momento de distribuir el animé y manga en Estados Unidos, decidió cambiar varios nombres para protegerse de eventuales juicios que nunca ocurrieron (aunque sí existió un problema con el videojuego japonés de Vento Aureo producido por Capcom para PlayStation 2 y los abogados de Prince por el nombre Gold Experience; Araki se rehusó a cambiarle el nombre y el juego nunca llegó a Occidente). Así es como se utilizaron análogos berretas (Moody Blues es Moody… Jazz, por dar cuenta de un patético ejemplo). Pero incluso esas alteraciones no tuvieron una influencia negativa en la obra en general, con una aceptación global enorme. Tal vez incluso funcionen como una buena ventana para meterse en el delirante mundo de JoJo’s, si te asusta la idea de leer una obra que no paró de salir desde 1987. Tanto Crunchyroll como Netflix LATAM tienen en su catálogo la serie animada.

¿Algo más? Por supuesto. El niño mimado del cuarto arco, Rohan Kishibe también tuvo sus adaptaciones. En primer lugar, cuatro de las historias que componen Thus Spoke Kishibe Rohan, como se conocen a los diversos unitarios que Araki le dedicó al personaje, tuvieron sus OVAs entre 2017 y 2019, también a cargo de David Productions. Los primeros dos OVAs, Millionaire Village y Mutsu-kabe Hill salieron de manera exclusiva para los que compraron por preventa el box-set en blu ray de Diamond is Unbreakable (en el caso del primer OVA) y el segundo tankoubon del manga homónimo (en el caso del segundo). Los otros dos OVAs, At a Confessional y The Run se estrenaron en cine juntos, el 8 de diciembre de 2019. Los cuatro episodios están disponibles en Netflix LATAM.

¿Y qué es Thus Spoke Kishibe Rohan? Si bien ambientadas dentro del universo de JoJo’s, el tono que sobrevuela sobre este puñado de historias es completamente distinto, más similar a historias de misterio y terror con un dejo a The Twilight Zone por cómo se resuelven varias de ellas; y además de todo hay un carácter intimista en cómo se desarrollan los relatos. Son pocos personajes, no hay peleas ni otros Stands salvo el de Rohan, las resoluciones si bien involucran cuestiones sobrenaturales, se dan como consecuencia de los actos realizados por los personajes. A la fecha, son ocho las historias cortas, que por algún motivo desconocido, figuran numeradas pero de manera desordenada (la primera, como vimos es el episodio 16, le sigue el 2, después el 5… y así).

Una cosa siempre polémica y resistida por los fanáticos es cuando los mangas reciben adaptaciones live-action. Es entendible que sientan el sacrilegio porque, ejemplos en contra no faltan. Pues bien, Araki tuvo no una sino dos. En 2017, para el trigésimo aniversario de la serie, JoJo’s vuelve al cine en forma de película con actores, dirigida ni más ni menos que por Takashi Miike, enorme cineasta japonés de vasta trayectoria que pasó por diversos géneros y tópicos, aunque el más representativo sea el gore, debido al masivo empuje global que tuvo su película Audition. Por supuesto, la adaptación de un manga no era nada nuevo para Miike, ya que en 2001 filmó Ichi the Killer y en el 2017 mismo, Blade of the Immortal. Producida tanto por Toho como por Warner Bros., con intención de una distribución global, JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I adapta los primeros 10 capítulos del manga (concretamente hasta el final de la pelea con los hermanos Nijimura) con algunas pequeñas licencias en relación a lo que se lee en el manga. Tras su estreno en Japón, tuvo una proyección en el festival suizo de Neuchâtel dedicado a las películas de género donde ganó el premio de la audiencia. Sin embargo, el premio no fue premonitorio ya que la recepción fue tibia y por consiguiente, dejó congelada la posibilidad de una secuela o saga a futuro.

Y por si esto fuera poco, el NHK (el sistema de medios de radiodifusión público de Japón) produjo una miniserie de tres capítulos con actores, estrenados el 28, 29 y 30 de diciembre del 2020. Esta vez, los mangas elegidos fueron Millionaire Village, D.N.A. y Kushagara, una historia que forma parte de la colección de cuentos cortos. A diferencia de los OVAs que son bastante fieles a las historias cortas de Araki, esta versión presenta pequeños cambios argumentales para que parezca que las historias se conectan entre sí (en lugar de ser autocontenidas), además de no mencionar el concepto del Stand para hacer menos complicada la serie para el público nuevo.

En estos días, los fanáticos de JoJo’s Bizarre Adventure o de Araki en general, están de parabienes por la cantidad de novedades al respecto que ocurrieron durante el desarrollo de esta nota y su entrega final: Por un lado y en concordancia con el espíritu de esta nota, se confirmó fecha para el animé de Stone Ocean, con estreno exclusivo en Netflix para Diciembre del 2021 (solo restaría subir la temporada dedicada a Vento Aureo para que la serie esté completa en la plataforma de streaming), así como otro puñado de especiales live-action de Thus Spoke Kishibe Rohan también para fin de año. En el medio, la octava parte del manga acaba de concluir tras 10 años de publicación y se espera que, en breve, comience la novena con el título tentativo de Jojolands.

Todo esto es una prueba viva del legado de Hirohiko Araki que, casi 35 años después, sigue no solo vigente sino que en constante expansión. Solo nos resta esperar qué le deparará el futuro al mangaka, y que mejor cierre que dejar un: “To Be Continued…”