Archie de Mark Waid

A mediados de 2015, la compañía Archie Comics relanza el título de su principal personaje, “Archie”, protagonizado por el icónico Archie Andrews, con un nuevo look, nuevo enfoque, nueva numeración, y abriendo la puerta para relanzar toda su línea con un aire completamente renovado y moderno, escrito y dibujado por creativos con ideas nuevas, quienes presentaron historias e interpretaciones a las vez actualizadas pero totalmente respetuosas de todos los elementos clásicos. Entre los creadores de esta nueva versión, que sigue publicándose al día de hoy, se encuentran nombres como Mark Waid, Fiona Staples, Veronica Fish, Chip Zdarsky, y otros.

Ya desde algunos años antes del relanzamiento de la serie principal, se habían lanzado algunas series que exploraban otras temáticas, estilos y géneros distintos a los tradicionales, como “Archie marries Betty”, y “Archie marries Veronica” como parte de la sublínea “Life with Archie” ambientada en dos posibles futuros diferentes, y el título “Afterlife with Archie” escrito Roberto Aguirre-Sacasa y dibujado por Francesco Francavilla, una historias de apocalipsis zombie protagonizada por todos los habitantes de Riverdale.

Tras el cierre de la serie original en su número nº666 (parece chiste, pero ese fue el último número de la vieja “Archie”), Waid aborda la nueva serie de una forma tradicional y novedosa al mismo tiempo. La consigna es volver a las bases para contar nuevas historias, ambientadas en el mundo actual, pero respetando lo básico de cada personaje. Además Waid aprovecha para volver a explorar desde una óptica moderna varios momentos importantes: el primer rompimiento de Archie con Betty, el momento en que conoce a Veronica, la llegada de Cheryl Blossom, etc. Todo escrito de manera amena y entretenida, con las dosis justas de comedia, romance y emoción, para que te enganches fuerte con Archie y todo el elenco.

Waid realmente demuestra que conoce mucho y realmente ama a estos personajes, y se nota por el riomo mismo de las historias, que disfruta mucho escribirlas. Además, al final de los primeros números, hay reimpresiones de algunas historias antiguas de Archie, relacionadas de alguna forma con la historia principal, acompañadas por un texto explicativo, sobre cómo la historia reimpresa es particularmente importante en la historia de Archie y su ciudad. Waid escribe a cada personaje a la perfección, como si los hubiera escrito toda la vida, y tras tantos años de leerlo en títulos de superhéroes, realmente logra sorprender.

Cabe destacar el trabajo de las artistas (las, porque hasta el momento han sido principalmente mujeres), quienes han logrado desarrollar un look general para la serie muy estilizado, atractivo y moderno. Esto me parece importante remarcarlo, sobre todo en un comic en el que durante décadas se estableció una “estilo de la casa” tan característico como el de Dan DeCarlo. El hecho de finalmente ponerle punto final a esa tendencia y proponer una versión con un look moderno, siempre representa un riesgo importante. Para mucha gente, Archie se ve como lo dibujaba Dan DeCarlo. Frrente a un cambio tan importante, siempre hay resistencia por parte de los fans. Pero afortunadamente, el cambio funcionó, y a pesar de la resistencia incial, el éxito fue rotundo. Desde los primeros números dibujados por Fiona Staples (conocida por todos por su trabajo en Saga, junto a Brian K. Vaughan), pasando por los fill-ins de Anni Chu, y el trabajo de Veronica Fish (la artista que más números realizó en esta nueva etapa), todas las artistas que pasaron por Archie lograron hacer un comic visualmente hermoso, y muy moderno. El cambio realmente era necesario.

Gracias al enorme éxito de esta nueva versión, no tardaron en llegar los spin-offs, también dentro de la misma línea y con estilos renovados. “Jughead” fue el primero en salir, seguido de mini-series varias de “Betty and Veronica”, “Josie and the Pussycats”, “Sabrina the Teenage Witch”, y series mensuales de “Riverdale” , y nuevas series mensuales de Sabrina: “Sabrina the Teenage Witch” (lanzada este año), y “The Chilling Adventurs of Sabrina”, que dio origen a una serie televisiva.

Actualmente, “Archie” acaba de superar hace poquitos meses el histórico número nº 700, en el que se retoma la numeración de la serie original, pero que correspondería al nº34 de la nueva serie. Mark Waid abandona la serie en 2015, tras casi tres años, en el nº32, y tras un breve resumen realizado en el nº699 (que equivaldría al nº33), comienza una nueva etapa a partir del nº700, ya en manos de Nick Spencer, el nuevo guionista de la serie. Al momento en que escribo estas líneas la serie está por el número nº704, por lo que todavía es temprano para dar un veredicto final sobre la calidad del trabajo de Spencer.

Para quienes deseen tenerla completa, en poco volúmenes, y a un precio mucho más accesible que consiguiendo los números individuales (solamente el nº1 está al precio de un TPB), toda la etapa de Waid se encuentra completamente recopilada en seis TPBs, que abarcan desde el nº1 hasta el nº32.