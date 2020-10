Astro Boy (parte 3)

Barrilete cósmico

Pasados ya muchos años desde su éxito inicial, Astro Boy sigue estando presente a través de pequeñas apariciones en series y especiales. Esta permanencia, junto a la constancia de sus seguidores, que suma nuevas generaciones con el paso de los años, lo convierte en una figura emblemática del manga y el animé, y por añadidura, de la cultura moderna japonesa en general. En 1994, impulsado por su viuda Etsuko, se inaugura un museo dedicado a la obra de Osamu Tezuka en Takanazuka, ciudad donde se crió. Allí, en una amplia sala teatral, se monta frecuentemente una obra de Tetsuwan Atomu, con actores caracterizados al estilo del teatro kabuki.

Más adelante en el tiempo, el 7 de Abril de 2003, se celebra el día de la creación de Astro Boy en la ficción, con festejos y desfiles por todo Japón, a lo que se suma el reconocimiento de Atomu y el Dr. Ochanomizu como ciudadanos legales japoneses, incluidas sendas actas de nacimiento oficiales. En coincidencia con esta celebración, Tezuka Productions junto a la Sony Pictures Entertainment japonesa, dan forma a una nueva serie de Astro Boy. Claramente dirigida a un público infantil, la historia aquí se diferencia sensiblemente de la original: en esta ocasión nuestro héroe se encuentra metido en una cápsula y es el Dr. Ochanomizu (ahora rebautizado O’Shay) quien lo trae a la vida. El Doctor Tenma también es de la partida, pero en este caso se trata de un oscuro personaje, lleno de conflictos internos, que mantiene una relación de amor-odio con Astro Boy. Sus verdaderas motivaciones se revelarán recién sobre el final de la serie.

El escenario donde transcurre la acción es Metro City, un lugar donde los robots ya son parte de la vida cotidiana. Pero Astro Boy no es igual a ellos, ya que es el único que posee lo que los japoneses llaman “kokoro”, algo que podría traducirse como una mezcla de espíritu, corazón, inteligencia avanzada y personalidad. Una vez que nuestro protagonista hace su aparición, otros científicos copian su programación y comienzan a fabricar más robots con “kokoro” –mecánicos, pero con comportamientos humanos. Algunos, como el Dr. O’Shay dan la bienvenida a estos cambios. Sin embargo, muchos otros no ven con buenos ojos esta situación y creen que los robots sólo deberían acatar órdenes, como vienen haciendo desde siempre. El conflicto entre la humanidad y las máquinas no se hace esperar y, por supuesto, Astro Boy será el único que podrá poner fin a esta situación.

Detrás de cada capítulo de esta serie se encuentran como productores ejecutivos Takayuki Matsutani –presidente de Tezuka Productions-, Tsuneyuki Morishima –responsable de la distribución en Japón de la película de Cowboy Bebop Knockin’ on heaven’s door– y Yoshihiro Shimizu, quien ha estado detrás de varias producciones de animé de Black Jack. Para la versión yanqui el productor es Joe D’Ambrosia, de Sony Family Entertainment. En los guiones tienen participación, entre otros, Chiaki Konaka –cuyos créditos incluyen trabajos en lain, Ultraman Gaia y Bubblegum Crisis Tokyo 2040), Ai Ohta –que formó parte de Gundam (1999-2000)- y Sadayuki Murai, que estampó su firma en la serie de Cowboy Bebop y en Steamboy, la película de Katsuhiro Otomo. Todos los capítulos cuentan con la dirección de Kazuya Konaka.

La salida de la serie se acompaña de una nueva versión en manga a cargo de Akira Himekawa (seudónimo de las mangakas A. Honda y S. Nagano). Por supuesto, nada tiene que hacer al lado del original de Tezuka y su duración es predeciblemente efímera: apenas treinta capítulos repartidos en tres volúmenes.

Modelo centennial

Luego de más de diez años de marchas y contramarchas, y de un largo desfile de directores (entre los que se cuentan a Genndy Tartakovksy y Colin Brady), el demorado proyecto de película de animación de Astro Boy llega a su estreno en Octubre de 2009. La producción de Imagi Animation cae en manos del realizador británico David Bowers (responsable, entre otros trabajos, de Flushed away), con un notable elenco que incluye a Freddie Highmore en el rol protagónico, Nicolas Cage como el Dr. Tenma, Kristen Bell como Cora, una adolescente amiga de Astro, y Bill Nighy como el Dr. Elefun. Aunque la trama general se mantiene bastante apegada a lo planteado en el manga y el animé, se anima también a deslizar una línea política en la que Stone, el nefasto presidente de Metro City (con la voz de Donald Sutherland) quiere aprovecharse de los beneficios de nuestro héroe para lograr su re-elección. El tono de la película está claramente dirigido a un público infanto-juvenil y ninguno de los giros de la historia sorprende demasiado, pero aún así puede funcionar como una puerta de entrada accesible para quienes quieran acercarse por primera vez al personaje.

Finalmente, en estas épocas de relanzamientos, reboots, spin-offs y versiones para todos los públicos, Astro Boy tampoco encuentra lugar para escaparse. Por el lado del animé, en 2014 Tezuka Productions estrena Little Astro Boy, una serie muy cortita (8 episodios de aproximadamente 11 minutos) apuntada especialmente a niños pequeños, con un objetivo tanto de entretenimiento como educativo. La dirección corre por cuenta de Masayoshi Nishida. En una línea similar se inscribe Go Astro Boy Go!, en este caso una co-producción con la compañía francesa Ankama (responsable de la muy recomendable Mutafukaz). La serie se estrena en octubre de 2019 y consta hasta el momento de 51 episodios de 12 minutos de duración. Sus creadores son Jill Brett, Frédéric Puech y Virgile Trouillot, este último encargado de la dirección de todos los capítulos.

Por el lado del manga, en 2017 comienza a serializarse en la revista Monthly Hero, Atom: the beginning, una suerte de “precuela” de Tetsuwan Atomu. Aquí vemos a unos jóvenes Umataro Tenma y Hiroshi Ochanomizu trabajar en su laboratorio para crear una inteligencia artificial más desarrollada, que logran hacer funcionar en el modelo A-106, también conocido simplemente como Six. Este seinen está escrito por Masami Yûki (seudónimo de Sato Shuji, uno de los creadores de Mobile Police Patlabor) y espléndidamente dibujado por Tetsuro Kasahara bajo la supervisión de Makoto Tezuka, el propio hijo de Osamu. Lleva publicados hasta el momento 12 volúmenes, con edición en español a cargo de Milky Way. También da pie a un breve animé de 12 episodios, estrenado en 2017 por Amazon Prime.

Pero sin lugar a dudas, si hablamos de obras derivadas de Astro Boy, tenemos que ubicar en la cumbre a Pluto, el fantástico manga de Naoki Urasawa publicado entre 2003 y 2009. Basado principalmente en la historia “El robot más grande de la Tierra”, Pluto –al igual que Astro Boy– reflexiona sobre la relación entre los robots y la humanidad, y cuales son las implicancias de su desarrollo en pos de supuestos beneficios. El nivel de calidad del manga y la profundidad de los temas que abarca merecen un detallado análisis, mucho más extenso del que podemos ocupar en el espacio de esta nota.

De esta forma, a casi 70 años de su primera aparición, Astro Boy continúa su camino en busca de la paz. Y como corresponde a una figura con este nivel de admiración en todo el mundo, los proyectos para futuras producciones nunca dejan de aparecer, para alimentar el entusiasmo de sus seguidores. Así que estén atentos, amigos, porque la historia del robot más querido por todos aún no termina. Porque –como decía la canción del opening en su versión en español- “en sus luchas serán muchas las victorias. ¡Viva Astro Boy!”.