Batman: la gloria animada (parte 2)

ES UNA LUCHA

Mucho más heavy que enfrentarse al Joker, Two-Face o Mr. Freeze es enfrentarse a una cadena de televisión yanki y la Santísima Trinidad lo supo desde muy temprano: Batman:TAS era un encargo de la cadena Fox y la cara que pusieron los ejecutivos cuando les informaron que iban a hacer una serie adulta, de contenido dramático, con un Batman oscuro que no hacía chistes, sin Robin y sin pedorradas para venderle muñequitos a los chicos fue memorable. Pero Jean McCurdy, hábil para la runfla como pocos, operó en Fox Kids para que los ejecutivos a cargo de la serie pasaran a ser Margaret Loesch y Sidney Iwanter, que eran fans de Batman y entendían (peli de Burton mediante) que un Batman grim & gritty también podía funcionar.

Eso sí: nada de sexo, nada de gente que atraviese vidrios, nada de sangre, nada de armas de fuego… ey! Es una serie que transcurre en una ciudad llena de gangsters, y hay policías en casi todos los capítulos! ¿Cómo no va a haber armas de fuego? Bue, la solución fue poner armas de fuego de los años ’30 y ’40, para que los más chicos las vieran como algo tan exótico e inalcanzable como los tecno-chumbos de Star Wars y Star Trek.

De a poquito, la idea de que Batman es un justiciero al margen de la ley que a veces se saca un poco, empezó a prender. Fox puso a negociar con los entes censores a Avery Coburn, la responsable de que los segmentos infantiles en un canal abierto de pronto aceptaran historias tan intensas, violentas y jugadas como las que se vieron en Batman:TAS. Igual les llegaban observaciones, como pedir que Batman no dijera “Dios mío” cuando se sorprendía, por si se enojaba algún grupo religioso y esas boludeces que sólo pueden pasar en EEUU.

La cadena Fox también presionó desde el primer día para que Batman estuviera acompañado por Robin. Pero la Biblia de la serie decía claramente que Robin NO ERA el ladero full-time del murciélago, y así fue, durante un tiempo. Cada vez que pintaba una historia en la que Robin tenía un papel destacado, la Santísima Trinidad se ponía las pilas para que el episodio fuera memorable (así es como “Robin’s Reckoning” ganó el Emmy al mejor programa animado emitido en prime time durante 1993), y además para tirar sutilmente la onda de que Batman y Robin NO eran una dupla indisoluble y que ambos se la re-bancaban sin el otro al lado.

Pero la sutileza no funcionó: cuando Fox compró la segunda temporada, le cambió el nombre a la serie, que pasó a llamarse The Batman & Robin Adventures, y le puso los puntos al Trío Titánico: No más capítulos sin Robin. Así la serie se ablandó un poco, bajó el nivel de la experimentación, aparecieron algunos episodios bastante predecibles, y se abortaron varias ideas grossas, como una historia co-protagonizada por Catwoman y Black Canary.

UNA EMOCION POR DIA

Aunque parezca totalmente increíble, a partir de aquel histórico 6 de Septiembre de 1992, Batman: TAS comenzó a emitirse en Fox Kids Network TODOS LOS DIAS! Sí, TODOS LOS DIAS un capítulo nuevo! Imagínense lo que fue eso! De los 52 episodios iniciales, 20 salieron al aire EL MISMO MES! Para Octubre bajaron un cambio y empezaron a alternar capítulos nuevos con repetidos, pero estrenaron otros 10. Y en Noviembre, recuperaron el ritmo y estrenaron otros 15!

Eso da 45 episodios en tres meses, una guanacada absoluta, sobre todo si tenemos en cuenta la calidad del material emitido. Pensemos que en esta tanda se estrenaron joyas absolutas como “Heart of Ice” (que ganó el Emmy), “Feat of Clay”, “Two-Face”, “Beware the Gray Ghost” y “I Am the Night”… y la proeza cobra visos inverosímiles.

Entre Enero y Febrero de 1993 debutaron otros 11 episodios, entre los que se destacan “The Laughing Fish”, “Harley and Ivy”, “Zatanna” y “Robin’s Reckoning”. Pero durante lo que queda de 1993, sólo aparecen cuatro capítulos nuevos en Mayo (con las incorporaciones de Ra’s Al Ghul, el Ventriloquist, Maxie Zeus y Batgirl) y otros cinco en Diciembre. Así se completa la primera tanda de 65 episodios, los míticos, los que abrieron el camino para todo lo que vino después.

Acá también se completa el elenco clásico de la serie. Excepto algún agregado muy menor, todos los personajes que uno quería ver en la serie aparecieron antes del 65° episodio. Repasemos nombres, y ya que estamos, les cuento quiénes les dieron sus voces.

Batman y Bruce Wayne no podían faltar. La voz de ambos es la de Kevin Conroy, un tipo que hasta tiene cara de superhéroe. Loren Lester fue la voz de Dick Grayson, tanto en su identidad de Robin como más tarde en la de Nightwing. Matt Valencia, en cambio, le puso la voz a Tim Drake. Salvo en contadas excepciones, Efrem Zimbalist Jr. fue siempre la voz de Alfred. Batgirl tuvo dos intérpretes: primero Melissa Gilbert y después Tara Charendoff. Por el lado de la cana, Harvey Bullock habla con la voz de Robert Costanzo, Liane Schrimer es Renée Montoya y Bob Hastings es el Comisionado Gordon. Entre los personajes invitados, tuvimos a Zatanna (con la voz de Julie Brown) y el Gray Ghost (con la voz de Adam West), y por el lado de los villanos… ufff, una bocha: Mr. Freeze (Michael Ansara), Catwoman (Adrienne Barbeau), Hugo Strange (Ray Buktenica), Ventriloquist (George Dzundza), Riddler (John Glover), Joker (Mark Hammil), Mad Hatter (Roddy McDowall), Two-Face (Richard Moll), Clayface (Ron Perlman), Poison Ivy (Diane Pershing), Man-Bat (Marc Singer), Ra’s al Ghul (David Warner), Talia (Helen Slater), Rupert Thorne (John Vernon), Maxie Zeus (Steve Suskind) y Penguin (Paul Williams). Scarecrow tuvo dos intérpretes (primero Henry Polic y después Jeffrey Combs), al igual que Killer Croc (arrancó Aron Kincaid y lo reemplazó Brooks Gardner).

También hay que destacar a los villanos creados exclusivamente para la serie… o no, porque la verdad es que hay un sólo hallazgo importante, que es obviamente Harley Quinn (con la voz de Arleen Sorkin). El resto (Clock King, Red Claw, Baby-Doll, Roxy Rocket, etc.) se queda en el Nacional B y pelea la para no descender aún más.

(el lunes, una nueva entrega)