Batman: la gloria animada (parte 4)

FINAL A TODA ORQUESTA

Gotham Knights debutó el 13 de Septiembre de 1997 en un bloque de WB Kids! titulado The New Batman/ Superman Adventures y sus 24 episodios (27 si contamos el crossover con Superman) se estrenaron en forma bastante espaciada hasta el 31 de Octubre de 1998, cuando salió el aire el último, “Judgement Day”.

Esta serie arranca varios años después del final de Sub-Zero (que la Santísima Trinidad conocía, pero el público no, porque todavía no se había estrenado) y su consigna es absolutamente brillante: como pasaría más tarde en la JLU, acá cualquiera podía ser protagonista. Los cuatro héroes principales (solos, de a dos, o de a tres), héroes invitados, como el ya mencionado Creeper, Catwoman, y hasta villanos segundones como el Ventriloquist, Harley Quinn y Roxy Rocket se roban el protagonismo en los distintos episodios.

Episodios entre los que abundan los clásicos, empezando por “World’s Finest”, el team-up con Superman que se extiende a lo largo de tres capítulos, para luego convertirse en una película directo a video y más tarde emitirse indistintamente como parte de la serie de uno u otro héroe. También son míticos “The Demon Within” (con Billy Zane en las voces de Jason Blood y Etrigan),”Over the Edge”, el fundamental “Old Wounds”, la versión animada del majestuoso comic “Mad Love” (que Dini y Timm habían realizado para DC en 1994), y tal vez el más famoso y querido entre los comiqueros, “Legends of the Dark Knight”, en el que la Santísima Trinidad rinde su tributo a los comics cincuentosos de Dick Sprang y al clásico de Frank Miller, The Dark Knight Returns.

En general, esta es la etapa de la serie más vinculada a la historieta, no sólo por la cantidad de referencias a personajes y eventos que los fans de Batman ya habían visto en ese medio, sino también porque crece la presencia de guionistas como Stan Berkowitz y Hilary Bader (fans a muerte de las historietas) e incluso del ya legendario Steve Gerber (fallecido en 2008), autor de algunos de los mejores comics de los ’70 y ’80.

A fines de 1998, cuando se empieza a trabajar fuerte con miras a estrenar Batman Beyond al año siguiente, las declaraciones de Timm, Burnett y Dini dejan 100% abiertas las puertas para más episodios de Batman. Pero Beyond es un éxito tan impresionante, que Warner pide 52 capítulos de esa serie para el 2000, lo cual apenas deja tiempo para que la Santísima Trinidad termine la tercera temporada de Superman, que ya estaba bastante avanzada. Batman volvería totalmente reversionado en otra serie, y por supuesto, seguiría bajo el ala de Timm, Burnett y Dini como miembro estable de la Justice League. Era el fin de una era.

BATMAN: THE NEXT GENERATION

Como broche de oro de la exitosa temporada conocida como Gotham Knights, los productores de la Batman Animated Series misma, Paul Dini, Bruce Timm y Alan Burnett, anunciaron en 1998 la creación de un nuevo concepto: Batman Beyond. Con Gotham Knights y la serie de Superman todavía en rodaje, el trabajo del Trío Dinámico se concentró en ese nuevo proyecto, que terminó por estrenarse en el canal Kid’s WB! el 10 de Enero de 1999.

En esta serie, la acción se desarrolla en una Gotham City unos 35 años en el futuro y se centra en un nuevo Batman, para nada emparentado con el tradicional justiciero. Esta vez, el manto del murciélago recae en un adolescente cebado y calentón llamado Terry McGinnis, apadrinado (bastante a su pesar) por un septuagenario Bruce Wayne.

«Nos intrigaba el concepto de un Bruce Wayne anciano convertido en mentor -declaraba Alan Burnett- y quisimos hacer a Terry McGinnis bien calentón, para ver qué clase de relación podíamos forjar entre un joven calentón y un viejo calentón».

Al igual que Bruce, Terry estalla de bronca e impotencia al ver morir a su padre, envuelto en una de las tantas operaciones poco limpias de la megacorporación para la que trabaja, Powers Technology, propiedad del corrupto empresario Derek Powers, a su vez vinculado comercialmente con las empresas Wayne. Terry da con la Baticueva y se afana un prototipo de bati-traje nunca usado, con el cual combate a los esbirros de Powers y a la banda de patoteros motorizados conocidos como los Jokerz, en homenaje al ilustre villano, legendario entre el bajo mundo del futuro.

Obviamente, esto no le causa ninguna gracia al viejo Wayne, que intenta recuperar el traje y poner en vereda al usurpador, pero su sed de justicia triunfa y decide darle al pibe una oportunidad de reestablecer la balanza a favor de los buenos, para lo cual le habilita no sólo su infinita experiencia, sino un arsenal de bati-chirimbolos con el que Nightwing, Robin y otros héroes del presente ni siquiera se atreven a soñar.

Esta es la premisa de la serie: el viejo Wayne, a regañadientes pero con onda, ayuda al inexperto Terry a convertirse en un nuevo Batman capaz de afrontar las amenazas del Siglo XXI.