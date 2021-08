Batman: la gloria animada (parte 5)

FIGURITAS REPETIDAS

«Nos queremos alejar lo más posible de los viejos villanos -decía Paul Dini- Excepto por los Jokerz, los villanos son todos nuevos, sin relación con los originales. Aquellos están todos muertos y olvidados».

O casi. Además de los ya mencionados Jokerz, en Batman Beyond reapareció Mr.Freeze (Victor Fries es un cadáver preservado por vía criogénica, así que está todo bien), debutó una nueva Royal Flush Gang (okey, no eran enemigos personales de Batman) y volvieron el inmortal Ra’s al Ghul y su hija Talia. También hay que destacar que, una vez afectado por el virus mutagénico de la primera saga, Powers adopta la identidad de Blight, un personaje con poderes y apariencia muy similares a la de otro villano clásico (si bien nunca rescatado por las series animadas), el Dr. Phosphorus. Otros dos nombres de villanos repetidos (aunque sin conexión con los originales) son Spellbinder y Shriek (¿alguien se acuerda de Shriek, la patética integrante del Cadre que muere en su primera misión junto al Suicide Squad? ¿No? Mejor).

Entre los buenos (además de un perro llamado Ace, como el clásico bati-sabueso), obviamente se destaca la Comisionada Barbara Gordon, aquí con unos cincuenta y pico de años (contra los 17 que aparenta en Gotham Knights) y sin rastros del dramático encontronazo con el Joker que sufriera su contraparte historietística en el legendario The Killing Joke. A lo largo de la serie, no queda claro cuándo ni cómo Barbara abandonó la identidad de Batgirl, y ni siquiera hay pistas de que haya actuado como Oracle. Simplemente, siguió los pasos de su padre.

Por último, en uno de los comics de Batman Beyond, a Terry le cayó del Cielo (o más bien, del Infierno) un team-up con el inmortal demonio Etrigan.

CARAS NUEVAS

Pero en esta Neo Gotham futurista (claramente influenciada por animés como Akira y Ghost in the Shell), los verdaderos malos son las corporaciones. Ahí manda Derek Powers, un personaje casi idéntico al de Luthor hasta el final de la primera historia, cuando recibe los espeluznantes poderes que lo convierten en Blight. El resto de los malos, giran en torno a esta temática: Inque es una cambiaformas que se dedica al sabotaje industrial. Shriek y Curare son asesinos a sueldo, y así. No son frecuentes los ladrones de bancos y joyerías, ni tampoco los villanos que intentan vengarse del héroe, ya que este es un novato, básicamente desconocido para toda Gotham. Lo más parecido a una venganza es la segunda lucha de Terry contra la Royal Flush Gang, provocada por la traviesa Ten (Diez), para reencontrarse con el enmascarado y, en lo posible, transárselo.

Entre los buenos, el agregado más importante es el nuevo fiscal de distrito, Sam Young, además esposo de Barbara. También Magma, Freon y 2-D Man, integrantes del Terrific Trio, aunque tienen una única aparición. Y ya que estamos, quedan por mencionar Matt McGinnis (hermano menor de Terry), su mamá Mary, y un personaje central (casi la Alfred de Terry), Max Gibson, la experta en computadoras que resulta una aliada crucial en la cruzada del nuevo murciélago.

LA BANDA SIGUIO TOCANDO

Ya desde la presentación de Batman Beyond, uno se da cuenta de que está ante una serie animada de otra categoría, donde hay gente que dejó todo para cuidar hasta el más mínimo detalle. Ese es el sello que caracteriza al equipo de productores integrado por Paul Dini, Bruce Timm y Alan Burnett, que recorre todas sus series, desde la primera de Batman hasta los largometrajes en los que adaptan grandes sagas de DC. Otro de los responsables directos de la calidad de Batman Beyond es Glen Murakami, veterano de las series anteriores, que aquí ofició de Director de Arte. Murakami ideó el look claro y fresco de los personajes, combinado con la onda futurista y oscura de los edificios, y definió el particular estilo de color que caracteriza a la serie. Su mano derecha fue James Tucker, autor de casi todos los story-boards.

La ficha técnica de BB está llena de nombres familiares para los que seguimos durante años las series de DC. Entre los guionistas figuraban Burnett, Dini, Stan Berkowitz, Hilary Bader (autora también de la versión de la serie en comic-book), Bob Goodman y el ídolo Evan Dorkin. Los directores de animación fueron Curt Geda (de impecable labor en los episodios que componen el piloto), Butch Lukic y Dan Riba y a cargo del cast de voces, repite Andrea Romano.

El elenco vocal merece su parrafito. El glorioso Kevin Conroy volvió a interpretar a Batman, mientras que el resto del cast estable estuvo integrado por Will Friedle (Terry/ Batman), Sherman Howards (Powers/ Blight), Stockard Channing (Barbara Gordon), Teri Garr (Mary McGinnis) y Ryan O’Donahue (Matt McGinnis). Pero además Batman Beyond se enriquece con el aporte de actores invitados, como Henry Rollins, Ice-T, John Ritter, Kate Jackson, Dan Castellaneta and Tim Curry.

Como en el resto de las series animadas de DC de los ’90, la música fue compuesta por la talentosísima Shirley Walker y también amerita su párrafo. La banda de sonido de Batman Beyond es una combinación absolutamente perfecta de sonidos, texturas, riffs y precusión zarpada que crean una atmósfera totalmente coherente con la ambientación y la estética de la serie. Es una especie de tecno vicioso, jodido, con preciocismo neo-gótico, mucha machaca heavy, pasajes casi thrasheros y una impronta vanguardista, vibrante, electrizante. Olvidate de Danny Elfman. Lo que hicieron en esta serie Walker y su equipo está realmente más allá.

(Muy pronto, una nueva entrega)