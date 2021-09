Batman: la gloria animada (parte 6)

EL FUTURO DE UN EXITO

El éxito de Batman Beyond fue inmediato. Los dos primeros episodios, que componen Rebirth, la historia inicial, fueron emitidos por el canal Kid’s WB! uno atrás del otro, el 10 de Enero de 1999. El rating fue demoledor, todo un record para la cadena en el horario de los domingos de 7 a 8 de la noche. Los sábados 16 y 23 se repitieron los mismos episodios y el 30 de Enero se estrenó Blackout, el tercer capítulo. La temporada inicial presentó un total de 13 episodios de media hora, hasta culminar el 22 de Mayo. Cuatro días antes, salía a la venta la edición en video de Batman Beyond: the movie. En realidad, se trata de las dos partes de Rebirth empalmadas, con lo cual el «largometraje» apenas excede los 40 minutos. En Agosto salió a la venta el CD con la banda de sonido de la serie y algunos meses más tarde, comenzaron a editarse en VHS (¿te acordás del VHS?) los episodios de la primera temporada.

La segunda tanda de episodios se largó el 18 de Septiembre de 1999 y constó de 26 entregas, hasta Agosto de 2000. Acá hay nuevos villanos (Earth Mover y Stalker, un eximio cazador oriundo de Africa) y aparece (en el capítulo 33) el androide Zeta, que luego protagonizará la serie The Zeta Project, ambientada en el mismo universo de Batman Beyond. Otro episodio importante es el 16, Joyride, donde se inicia un plot que luego se explora en la película (aguanten, que ya llega).

Los siguientes 12 episodios se emitieron bastante espaciados entre Septiembre de 2000 y Abril de 2001. Acá está el fundamental Out of the Past (con Talia y Ra’s al Ghul) y la saguita de dos partes The Call (episodios 46 y 47), en la que un Superman veterano (onda Kingdom Come) invita a Terry a unirse a la Liga de la Justicia, en la que militan descendientes de Aquaman, Hawkgirl, Green Lantern y Mr. Miracle. Los villanos recurrentes de esta tanda son los terroristas de KOBRA, pero esto trae problemas: el último episodio (el 52, con la lucha final contra los terroristas), que iba a emitirse el 14 de Septiembre de 2001, es levantado por los recientes atentados de Al Kaeda en EEUU, y termina por estrenarse recién el 18 de Diciembre de ese año. Pero esto no termina acá.

EL REGRESO DEL JOKER

A fines de 1999 se empezó a hablar de un posible largometraje de Batman Beyond, a lanzarse directamente en video en Noviembre de 2000. Ni bien recibieron luz verde, Dini, Burnett, Timm y Murakami se pusieron a trabajar en los 77 minutos de Return of the Joker, que sería dirigida por Curt Geda y animada en Japón, en los estudios TMS, responsables también de la serie animada de Cybersix. Lo que entregaron los Cuatro Fantásticos a la Warner era una obra maestra, pero MUY zarpada. Por eso, en vez de en Noviembre de 2000 terminó por salir a la venta el 12 de Diciembre de ese año, con cuatro minutos menos y decenas de modificaciones en los diálogos.

Return of the Joker es el pico máximo del grim’n gritty. TODO lo jodido que no se puede poner en un dibujo animado para televisión, estaba en esta película. Acá no sólo vemos volver al clásico villano (de cuya muerte no quedaban dudas después de Joyride): también nos enteramos (mediante los flashbacks más truculentos de la historia) cuándo y por qué Tim Drake deja de ser Robin, cuándo y por qué Barbara deja de ser Batgirl y cómo queda rengo Bruce, a quien vemos usar bastón en TODO Batman Beyond.

Esta historia siniestra y crepuscular (que engancha entre los capítulos 40 y 41 de la serie) multiplica exponencialmente la chapa de Terry y termina de aclarar todo lo que era dudoso en materia del bache entre las series de Batman del presente y esta encarnación del futuro. La versión sin cortes se editó unos meses después que la “oficial” y recibió la calificación PG-13, algo muy infrecuente en la animación estadounidense. Es, sin dudas, la versión que TENES que tener.

BATIMUJERES ASESINAS

Años después del final de Gotham Knights y con la serie animada de la JLU a todo trapo, el imparable Alan Burnett y Curt Geda, uno de los directores que mejor sabe interpretar las ideas de la Santísima Trinidad, logran luz verde para un nuevo largometraje de Batman:TAS, ahora directo a DVD, porque estamos en el Siglo XXI.

Mystery of the Batwoman sale a la venta en Octubre de 2003 y si bien se nota la ausencia de Timm y Dini (y de Shirley Walker, cuyas gloriosas partituras son reemplazadas por las de Lolita Ritmantis), es un producto más que digno, que podría haber calzado perfectamente como un episodio doble dentro de Gotham Knights.

Acá, Batman y Robin tienen que deducir la identidad de esta nueva justiciera de Gotham que, a diferencia de ellos, no tiene demasiados reparos a la hora de matar a los criminales que la enfrentan. La peli, ya desde la trama, es intensa, violenta, con mucha machaca, destrucción y explosiones (como las series de Superman y la Liga, en las que tanta chapa acumuló Geda). Al igual que en Mask…, Burnett se toma el tiempo para darle mucha bola a Bruce Wayne, además de establecer tres nuevos personajes femeninos, y repartir el juego también para el lado de los villanos, entre los que reaparecen Penguin (ahora con la voz de David Ogden Stiers), Rupert Thorne y Bane (ahora interpretado por Héctor Elizondo), y se suma Carlton Duquesne, un capomafia VIP más humano y tridimensional que sus colegas.

Parte de la grossitud de esta reaparición del elenco de Batman:TAS reside en que en el medio se estrenó Batman Beyond: Return of the Joker, que en sus diversos flashbacks nos cuenta cómo termina la historia de cada uno de estos bati-justicieros. Mystery of the Batwoman no contradice para nada lo que –según Return of the Joker- está por suceder, pero tampoco es un mecanismo para llenar agujeros de continuidad. Por el contrario, se la re-banca como historia autoconclusiva que cualquiera puede disfrutar sin saber un carajo del resto. Tendrían que haber existido muchas pelis más ambientadas en el bache entre Gotham Knights y Batman Beyond.

(el lunes, la última entrega)