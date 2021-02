Jason Lutes es un nombre que quizás no nos resulte familiar, pero debería. Nació a fines de los años 60 en New Jersey, y si bien su infancia y adolescencia se vió inundada de superhéroes, a diferencia de muchos otros autores tuvo la suerte de viajar a Europa donde tendría la oportunidad de conocer la historieta franco-belga clásica, entre otras tantas cosas. Ese viaje calaría hondo no sólo en su manera de dibujar y de narrar, sino también en qué tipo de historias quería contar.

En los comienzos de su carrera Jason se dedicaría a autoeditar sus comics en Penny Dreadful Press pero rápidamente conseguiría trabajo en un pequeño periódico semanal alternativo de Seattle llamado The Stranger. Sería en ese medio donde se publicaría Jar of Fools, una tira semanal que narra la vida de un mago al estilo Harry Houdini. Para 1994, la editorial canadiense Black Eye Productions se encargaría de publicar una recopilación de las tiras en lo que sería la primera colaboración de Jason Lutes con ellos. Gracias al éxito que cosechó este libro. su nombre comenzaría a sonar más y más fuerte en los medios de comic alternativo, y hasta sería elogiada por Chris Ware, quien definiría a esta obra de la siguiente manera: “leer Jar of Fools es como recibir una piña a la cara en cámara lenta. Hay mucho tiempo para salirte del medio, pero hay algo que te compele a esperar y averiguar si realmente va a doler tanto cuando impacte. Y, por supuesto, lo hace”.

Ese mismo año, inspirado por un libro de fotografías de Bertold Brecht sobre la ciudad de Berlín, Lutes comenzaría a planificar lo que hoy es su obra más famosa y extensa: Berlín. Dos años mas tarde, en 1996, se publicaría el primer número nuevamente bajo el sello de Black Eye Productions. Para 1998 la serie cambiaría de editorial y continuaría su publicación en la famosa Drawn & Quarterly. El plan inicial era que fuesen 24 números separados en tres arcos argumentales, sin embargo, finalmente la serie concluiría en 2018 con solo 22 números. Es decir, aproximadamente un número por año (no fue así en realidad, pero es un estimado generoso).

Berlín, valga la redundancia, narra la historia de esa ciudad en el periodo entre 1928 y 1933 a través de los ojos de diversos personajes, no necesariamente alemanes pero todos viviendo durante ese período en esa ciudad. Para aquel que no conoce la historia alemana de la primera mitad del Siglo XX, durante este período tan breve se viven diversos hechos específicos que marcarían el orden mundial en lo que resta del siglo. Estos hechos van a intersectar en la vida de los protagonistas de la obra con impactos directos.

El primer arco argumental se titula Ciudad de piedras, y hace referencia a la recuperación económica y reconstrucción en la que se encontraría el país luego de perder la Primera Guerra Mundial. Los distintos personajes se irán presentando en el transcurso de este libro. Podemos resaltar a Kurt Severing y a Martha Müller como los principales: un periodista de ideología socialista muy involucrado en su tarea de informar, y una joven acomodada de la ciudad de Colonia que se muda a Berlín para aprender a pintar. Ajenos a ellos dos existen otros tantos personajes que sirven de pie para mostrarnos los distintos estratos y grupos que conforman la ciudad. Es así que mediante los ojos de personas afines al partido nazi, al partido comunista, prostitutas y demás, veremos que las heridas de la Gran Guerra siguen abiertas, y que no todo está bien. La persecución de judíos y comunistas comienza a ser moneda corriente y el orgullo nacionalista, el deber común. El primer libro finaliza el primero de Mayo de 1929, durante la demostración por el día de los trabajadores, donde la policía masacró y asesinó a 33 militantes del partido comunista.

El segundo libro, Ciudad de humo, comienza unos meses después del fin del primero y nos presenta a una banda de jazz estadounidense compuesta por afroamericanos. La narrativa gráfica de Jason Lutes explotará a partir de este libro, y veremos secuencias totalmente mudas con un trabajo impecable. La influencia de Hergé y la línea clara está más presente que nunca (a quién no sabe qué es la línea clara, le recomiendo el podcast nº137 de Comiqueando). Este libro abarca un poco mas de un año en la historia de nuestros personajes, y si bien no adapta ningún evento histórico de marcada relevancia, sirve como un excelente nexo entre el primero y el último arco argumental. Vemos un desarrollo profundo de los personajes y un excelente pantallazo de lo multicultural y abierta de mente que era Berlín en esa época (mas allá del constante fortalecimiento del partido nazi). El libro cierra con las elecciones de 1930, donde finalmente los nacionalsocialistas obtendrían 107 escaños, lo que los convierte en el segundo poder dentro del Congreso.

Finalmente llegamos al tercer arco y el más corto, con tan solo 6 números: Ciudad de luz. Esta vez hay un salto de casi 2 años y nos encontramos a fines de 1932. El clima está muy caldeado, los Nazis ya son mayoría en el Congreso y la cosa se pone peluda para todos aquellos que no bancan al partido. En pocas palabras, o bancabas al partido o te ibas del país o te metían preso. Y así se van cerrando la mayoría de las historias de los distintos personajes, caigan de un lado de la grieta o del otro. El cierre histórico de la obra se da en enero de 1933 cuando Adolf Hitler se convierte de manera legal en el canciller del país.

Para resumir, ¿por qué leer Berlín? Dos grandes motivos. Primero, si bien se trata de un comic histórico, no utiliza a personajes famosos para narrar la historia. Son ciudadanos comunes interpelados por la historia. Tenemos judíos, negros, comunistas, nazis, etc., que vivencian cómo su país cambia día a día. Y por último, el arte. Lutes hace obra de su narrativa, de sus paisajes, y sumado a un trabajo con los blancos y negros (clara influencia de Charles Burns) que te deja de culo. El comic fluye y quizás al comienzo se sienta un poco difícil de digerir, pero con el paso de las páginas se aligera muchísimo al punto que los libros 2 y 3 no podía parar de leerlos.

Una lectura obligada a todo aquel que le gusten las relaciones humanas atravesadas por la Historia.