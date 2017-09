Captain Tsubasa (parte 2)

En esta segunda parte de la nota sobre Captain Tsubasa, vamos a repasar todo lo relacionado a los unitarios del manga, los unitarios no canónicos…, y animación (anime).

Manga

Captain Tsubasa (1980):

Oneshot – El piloto de la serie. Lo primero que se publicó. No es canónico, pero valía la pena ponerlo al principio.

Boku wa Misaki Taro (1984):

Como lo indica el título (Soy Taro Misaki), es la presentación del personaje. Este breve episodio luego es recopilado en los tomos del manga.

Captain Tsubasa Special Hen: Yume no Brazil Pro-Debut no maki (1985):

Un breve especial con el sueño de Tsubasa de debutar en Brasil.

Captain Tsubasa: World Youth Tokubetsu Hen – Saikyo no teki! Holanda Youth! (1993)

Esta breve historia de 5 partes sería básicamente la vuelta al ruedo del manga luego del final de la serie original, que luego pasaría a formar parte de los recopilatorios de World Youth. Japón contra Holanda ¿hay mucho que explicar?

Unitarios no canónicos.

Estos unitarios se usaron más que nada para promocionar historias, eventos, mundiales o simplemente festejar aniversarios. Difícilmente pueda resumirlos puesto que es material bastante oscuro para conseguir, apenas leí algunos en japonés. En fin:

Captain Tsubasa 2000: Millenium Dream

Captain Tsubasa: Road to 2002 – Final Countdown

Captain Tsubasa: Road to 2002 – Go for 2006

Captain Tsubasa: Road to 2002 Tokubetsu Hen – F.C.R.B. Stadium Opening Match (2004)

Captain Tsubasa: Golden Dream (2004)

Captain Tsubasa 25th Anniversary (2005)

Captain Tsubasa: Golden 23 – Japan Dream 2006

Captain Tsubasa Tanpenshu: Dream Field (dos volúmenes que compilan historias breves que no son canónicas)

Captain Tsubasa: Endless Dream (2008) (Aniversario de la Wekkly Jump #40)

Captain Tsubasa: Golden-23 – Wish for Peace in Hiroshima (2008) (incluído al final del tomo recopilatorio del manga Golden-23)

Captain Tsubasa Tokubetsu Hen: Live Together 2010

Animé

Y acá seguro está lo que más conocen todos. La razón por la que salíamos a matarnos en la vereda o el poli del barrio. Las canchas eternas, las acrobacias, el poder imposible en la gamba de un pibito. Vamos con el Anime. Cosa a destacar previamente: las películas cuentan historias complementarias que no son parte del manga.

Captain Tsubasa (serie de TV de 1983)

La serie que lo arrancó todo. Con una duración de 128 episodios, adapta hasta el tomo 25 del manga y agrega cositas que no estaban en la obra original, como el torneo mundial infantil. Es la que casi todos conocemos o vimos, aunque probablemente tengamos más fresco Captain Tsubasa J (la cual comentaré más abajo).

Películas

Son cuatro.

Captain Tsubasa: Europe Daikessen (película de 1985)

Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nihon Jr. (película de 1985)

Captain Tsubasa. Asu ni Mukatte Hashire! (película de 1986)

Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup (película de 1986)

Siguiendo la regla de la serie original y ubicada cronológicamente cerca del final, la peli es la selección de secundaria de Japón frente al All-Star Europeo. La revancha. El campo de entrenamiento japonés con flashbacks de los protagonistas en sus primeros enfrentamientos, y el partido contra el seleccionado Sudamericano.

Tienen una calidad superior a la serie, pero mucho más para fanatizar no hay.

Shin Captain Tsubasa (13 OVAs de 1989)

Básicamente estamos ante la continuación de la serie, donde vemos los preparativos para el mundial juvenil hasta la final contra Alemania. O sea, el tramo del manga que faltaba adaptar.

Esto es lo que todos queríamos ver en su momento, el salto de Tsubasa y compañía al mundo, y los increíbles rivales que se encontrarán.

Captain Tsubasa: Saikyo no Teki! Holanda Youth (Película de 1994, lanzada como OVA en 1995)

Adapta el manga del mismo nombre. No hay mucho que decir al respecto, si leyeron la parte 1 ya vimos de qué trata. Por haber sido comercializada como OVA, es que no la listé con las anteriores.

Captain Tsubasa J (Serie de 1994)

Captain Tsubasa J duró 47 episodios. En un principio fue un recuento de la historia con una animación un toque más decente y unos diseños más estilizados (dependiendo el episodio eh, a veces el cambio de estilo se notaba mucho). Nos cuenta la obra desde el principio, con Tsubasa en el Nankatsu hasta la primer final del nacional contra Hyuga. Pero acá termina esto, y con una breve transición, olvidándonos de Hyuga en el Toho y el triple nacional de Tsubasa, saltamos directamente a adaptar algunos (no todos) arcos de World Youth, con las aventuras de Aoi Shingo y su intento de escalar en Italia guiado por el impulso de su ìdolo Tsubasa, la caída de los “7 grandes del Japón”, Tsubasa remándola sin los ídolos como Misaki o Hyuga para clasificar en Asia, y el imparable retorno de dichos personajes para formar el seleccionado Japonés.

Particularmente, esta es mi favorita pese a no ver nada del Toho y la rivalidad/amistad que se va desarrollando durante la escuela entre Hyuga, Misugi, Tsubasa y etcéteras.

Captain Tsubasa: Road to 2002 (Serie del 2001, también conocida como Captain Tsubasa: Road to Dream)

Serie de 52 episodios.

Ya en Brasil, Tsubasa recuerda su infancia (o sea, resumen de la serie original), luego la serie de OVAs, y por último, material nuevo que combina cosas de World Youth con el manga de Road to 2002.

A mi gusto, deja bastante que desear y la manija no puede saciar la demanda. Plus, las licencias que se toman en un principio modificando ciertas cosas para que parezcan “más creíbles” le sacan bastante gracia. Luego vuelven a lo fumado, pero parece todo más medido. La serie fue auspiciada por Adidas, el chivo lo vamos a ver varias veces. Los nombres de algunos personajes, los logos de equipos y diseños de camisetas y eso, fueron modificados porque Shueisha y la FIFA no llegaban a acuerdos con licencias (más que nada cuando hablábamos de personajes que básicamente eran jugadores activos en la realidad).

Me quedo con el Opening (Dragon Screamer!) y no rescato mucho más.

¿Un quilombo? No tanto. Con leer el listado de mangas de la primer parte alcanza. Y si vamos por el Anime… podemos directamente ver las series, las 13 ovas y de plano ignoramos las pelis.

Eso es todo, nos leemos en alguna otra ocasión. Y nuevamente recuerden, el balón es su amigo.