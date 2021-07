A principios de los años ´80, la revista Cairo fue cuna de un sinfín de obras maestras y entre sus páginas cobijó a todos los integrantes de lo que se conoció como la Nueva Escuela Valenciana. Dentro de este increíble grupo de artistas se encontraba Mique Beltrán, guionista y hasta ese entonces, con menor frecuencia dibujante.

Luego de varias publicaciones del tipo fanzine a fines de los años ´70, y unas pequeñas colaboraciones en la antología Bésame Mucho (donde también colaboraban otros valencianos como Micharmut o Sento Llobel), Mique tomó la decisión de abandonar el comic underground y comenzaría a contar historias de aventura. Para ello tuvo que volver a las fuentes que lo inspiraron en su juventud: Spirou y Tintin. En estos terminos comenzó a desarrollar la primer historia de Cleopatra, 16 páginas en blaco y negro tituladas Pasaporte a Hong-Kong. Luego de llevar su trabajo a El Víbora y ser rechazado, sería en el número 7 de la revista Cairo (publicado a mediados de 1982) donde finalmente cobraría vida su personaje más famoso (al menos entre los adultos). La sorpresa es absoluta, Mique no solo brillaba en el guion -un área en el cual ya era un genio-, con una aventura excelente a pura risa como si todo fuese parte de un gran chiste, sino que descubríamos su nuevo estilo de dibujo, fiel a la línea clara (aunque con trazos más gruesos) y lleno de dinamismo y curvaturas.

La historia corre de una manera tan natural que se hace imposible parar. Cleopatra toca todos los clichés del cine clásico de los años ´40 y ´50 y los recicla de una manera tan fresca que es imposible no disfrutar todos esos lugares comunes a donde cae. Es interesante remarcar la vuelta de tuerca de tener como personaje protagónico a una rubia voluptuosa, extremadamente liberal y que poco tiene de tonta, algo que es un excelente punto a favor para la época, donde las mujeres no eran frecuentemente partícipes activas de las historietas de aventura. En palabras de Mique “buscaba un protagonista para vivir aventuras exóticas por todo el mundo y pensé ¿por qué no una mujer? Me di cuenta de que no había en ese momento nada parecido y seguí adelante”.

Esta primer entrega es el puntapié para presentarnos a un sinfin de personajes secundarios sin ningún desperdicio, todos carismáticos y adorables por su propia esencia entre los que destacamos al Choni, un fornido valenciano pretendiente de Cleopatra y de dudosa moral; y al Dragón Rojo, el antagonista de la historia y por supuesto, pretendiente de Cleopatra. El éxito de estas 16 páginas sería arrollador y no tardarían muchos meses en aparecer las siguientes tres entregas cortas, nunca más de 10 páginas: Una tarde en el sex-shop, El collar de la baronesa y El tesoro de Sin-Bonga. La primera es una breve historia cuyo título define sin necesidad de mayor aclaración, mientras que las otras dos retoman el espíritu de Pasaporte a Hong-Kong: Cleopatra y los demás personajes en algún lugar del mundo viviendo una aventura rocambolesca.

Ya en el nº 13 de Cairo comienza la primera aventura larga de nuestra heroína, La pirámide de cristal. Bajo la excusa de filmar una película en Egipto, Cleopatra se verá inmiscuida en un plan de dominación mundial mediante el uso de la diadema de Tutankhamon. Es posible que este álbum sea el punto más bajo de la saga, pero aún así resulta extremadamente divertido. A pesar de haber trabajado bajo mucha presión y a contrarreloj, Mique maneja de manera decorosa los tiempos y el ritmo de la historia, jugando de manera contínua con los clichés de las películas de momias. Creo que el único punto a discutir es el poco carisma del antagonista de la historia, quien queda brutalmente opacado por cualquier otro personaje. En las últimas páginas descubrimos que Cleopatra quedó embarazada y que la diadema del faraón podría haber alterado su embarazo de alguna manera. Esta decisión argumental impactaría no solo en sus próximas historias, sino en la propia vida y obra de Mique Beltrán.

La siguiente entrega, esta vez a todo color, se titula Macao y es sin ninguna duda el punto más alto de Cleopatra. Hasta ese momento, Mique solo había trabajado en ilustraciones a color, tanto sean portadas para Cairo como publicidades, y la idea de adentrarse en semejante odisea para una revista de publicación mensual presentaba un desafío sin precedentes que gustosamente llevó adelante. Nuevamente nuestra protagonista se ve involucrada en una situación poco usual y tiene que viajar a Macao (una ciudad costera China de ocupación portuguesa hasta el año 2000, por lo cual el álbum va a estar repleto de chistes sobre los chinos-portugueses) a resolver un asunto. Esta vez, lo hace acompañada de su hijo Marco Antonio, un niñito con poderes telequinéticos. La dinámica entre madre e hijo se hace muy aprovechable, y Beltrán esta vez nos trae no uno, sino a dos villanos increíbles. Lamentablemente la historia quedaría inconclusa en las páginas de Cairo debido a un cambio en su cúpula editorial, y recién se podría ver completa en la Pilote francesa al año siguiente.

Finalizada esta historia, Mique se dedicaría a serializar las andanzas de Marco Antonio para la revista infantil El Pequeño País en el formato de una página semanal, pero en 1994, cansado ya de este formato autoconclusivo, volvería a revisitar a su ya clásico personaje. Esta vez la aventura se titula La Rebelión de las Sombras y es un homenaje al cine de terror, donde el protagonismo es igualmente compartido por Cleopatra y su hijo. Con un tono más edulcorado (recordar que se estaba serializando en una revista para un público infanto-juvenil) nuestros héroes no viajarán en busca de aventuras sino que las aventuras los encontrarán a ellos en su hogar, siguiendo los lineamientos editoriales que preferían una historia urbana y no exótica. Más allá de ser una versión suavizada del tipo de historia al cual estábamos acostumbrados, Beltrán logra meternos de lleno en una historia repleta de risas y aventuras apta para toda la familia.

Con estas páginas se cerraría la puerta de uno de sus personajes más recordados y admirados. Apenas 10 años, tres álbumes y un puñado de historias cortas alcanzaron para consagrar a Cleopatra y sumarla a la lista de obras que todos deberíamos leer. Gracias, Mique.