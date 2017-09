Comics de Videojuegos (parte 4)

El Futuro de los Comics de Videojuegos no es algo que pueda definirse en sí mismo; existen múltiples factores, expectativas, ideas y cuestiones que validan las visiones tanto de artistas como lectores.

A veces puede ocurrir que un comic no está a la altura de las expectativas que los lectores tenían, o que el guión no respetara a un personaje, o que se tomara demasiado en cuenta las “shipping wars” que pueden darse en las redes sociales, o que cierta forma de retratar los personajes acabara en un simple “fanservice” que divide las aguas de los que disfrutan del Fanon y los que quieren que sus personajes sean respetados al pie de la letra.

Ha habido casos muy raros (pero igualmente nefastos) donde se confundieron nombres de personajes entre sí, y que por X motivo no pudimos emplazar quién fue el irresponsable que confundió a un personaje con otro. Esto sin mencionar que han habido controversias por el trato que han recibido tanto artistas como guionistas de parte tanto de empresas como de fans.

Pero estos son casos, repito, muy raros dentro del rubro, conocidos pero que no puedo tomar como único eje de crítica. Y es por este motivo que la última nota de ésta serie va a referir a las expectativas sobre el futuro de los Comics de Videojuegos, donde citaré a las personas mencionadas anteriormente para añadir diversidad y abrir un debate al respecto, sin cerrarme únicamente en lo que yo como escritora piense.

Federico Dallocchio cree que “el comic es un complemento ideal de los juegos, porque le da valor agregado al pack físico de colección -como una figura de acción – y es una forma mucho menos complicada de expandir los universos.”

A veces, se da un caso opuesto en la reacción de los gamers. Muchos lectores justamente critican a las empresas por no jugársela un poco más con los personajes y las historias, ya que se cae en una redundancia de contenidos que, a la larga, cansa y actúa más como “relleno” que como una nueva visión sobre las obras, cuando múltiples personas esperan encontrar en los comics un mundo nuevo o un arco nuevo que se relacione a aquellas historias que les apasionaron durante sus partidas guardadas.

Andrés Ponce, cuando le pregunté sobre qué piensa sobre el futuro de diversas formas narrativas, contestó que espera “que haya más (Comics de Videojuegos), así hay más trabajo para dibujantes”, y que también quiere que las empresas “no sean tan rígidas, que dejen a los futuros guionistas y artistas jugar un poco con más de libertad creativa. Los universos de los juegos son fascinantes, y un poco de libertad y vuelo, los harían más fascinantes aún.”

Fernando Heinz Furukawa por su parte dice que “el futuro de los Comics de Videojuegos es bastante prometedor, (ya que) se viene haciendo desde hace décadas y hoy día se ven más adaptaciones. Expanden el mundo de dichos juegos y agregan mucho contenido nuevo al mismo. En mi caso, el “manga” que hice de Starcraft Ghost Academy es parte del canon del juego Starcraft 2, vemos la historia de dos personajes principales (Tosh y Nova) cuando se conocieron y cómo se fue desarrollando su relación para luego continuar en una novela y terminar su historia en el video juego. En el último trabajo que hice, el comic de Dragon Age, los personajes que creé junto a Nunzio DeFilippis y Christina Weir son canon y es una posibilidad de que estén presentes en un futuro título de la franquicia. Sólo espero que esto siga por mucho tiempo más; para mí, amante de los videojuegos, es algo muy especial el poder ser parte de, aunque sea, una pequeña porción del universo de dichos juegos.”

Y por el otro lado, para tomar la opinión de un lector, Dante Fuchs cree que “el mundo en los videojuegos está en constante crecimiento económico con máquinas potentes e innovadoras, pero creo que están muriendo las buenas historias en los videojuegos propiamente dichos.” En relación a esto, con respecto al desarrollo de videojuegos, dice que “se sobrevalora el motor gráfico y se deja de lado lo más importante: que sea divertido.” En cuanto al mundo del comic, “se los ve fantásticos y con cada vez más público”, y esto “se ve muy claro en el cine, como las pelis de Marvel y DC que son fijas en las salas y dejan conocer personajes “nuevos” para la gente que no está tan metida (en las historias originales)”.

Yo por mi lado critico mucho desde hace tiempo los casos de megasexualización de personajes femeninos en los videojuegos (como Cortana de la serie Halo, o EDI de Mass Effect, o los cambios realizados a Ashley Williams entre los juegos Mass Effect 1 a 3 –y tomando en cuenta los comentarios realizados al respecto en The Art of Mass Effect-), que sigue siendo norma en múltiples entregas. Hoy en día el rol de la mujer como Jugadora, Lectora o Creadora sigue siendo eje de una controversia machista en muchos ámbitos, y la representación femenina en los videojuegos se mantiene sujeta a patrones que no se han actualizado y que, en muchos casos, incluso se han simplificado a mero eye candy.

Yo espero que esto a futuro cambie de alguna forma en el mainstream, teniendo en cuenta que existen juegos que sí se van actualizando en temas de representación étnica, lgbt y femenina, y que existen artistas y jugadores que también quieren este tipo de cambios. De la misma forma que Samus Aran cambió el mundo en Metroid cuando se quitó el casco, o cuando Laura Bow hizo la contra a la legión de las Strong Female Character como Mileena.

Podemos entonces concluir que el mundo del Comic de los Videojuegos es complejo, con sus propias normas y sus propias visiones, sus propias ideas y temáticas. Es una narrativa doble colocada en una sola obra que no es efímera. El Comic de Videojuegos busca la permanencia en la historia del comic para que no sólo pueda ser leída por jóvenes actuales, sino por generaciones posteriores que seguirán descubriendo aventuras con cada entrega de comic/videojuego que salga.

Ambas partes son fundamentales en la cultura popular y colectiva, y la combinación de ambas es simplemente apasionante.