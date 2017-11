Corto Maltés (parte 4)

VOLVER A EMPEZAR

A principios de 2015, el año en que se conmemoraba el 20º aniversario de la muerte de Hugo Pratt, se anunció finalmente el regreso de Corto Maltés a las páginas del comic. Los herederos del legendario Tano llegaron a un acuerdo para que las nuevas aventuras se editen simultáneamente en cinco países, a través de las editoriales Norma (España), Rizzoli (Italia) y Casterman (Francia, Bélgica y Holanda). Y será España el país de donde surgirá la nueva dupla creativa, integrada por el guionista Juan Díaz Canales (Blacksad) y el dibujante Rubén Pellejero (Dieter Lumpen).

Por fin el 30 de Septiembre de 2015, cuando Corto Maltés llevaba 23 años sin embarcarse en nuevas aventuras, Díaz Canales y Pellejero debutan con un primer álbum titulado Bajo el Sol de Medianoche, ambientado poco después de La Balada del Mar Salado, en el extremo noroeste del continente americano, en los mares que rodean a Alaska y los bosques nevados de Canadá.

Díaz Canales capta perfectamente el espíritu de las aventuras de Corto Maltés, para bien y para mal. Como la mayoría de las historias extensas de Pratt, Bajo el Sol… tiene viajes, silencios, momentos en los que la narración se vuelve muy parsimoniosa, personajes que existieron en la realidad mezclados con creaciones ficticias, promesas inquebrantables que explican comportamientos medio extraños, lealtades, traiciones, convicciones que parecen férreas y loables pero finalmente responden a un interés mezquino, personajes que reciben muchísima atención para después morir o desaparecer sorpresivamente, diálogos ingeniosos repletos de ironía, in crescendos en la tensión que aparecen en el momento justo, mujeres que encandilan a los hombres, bajadas de línea acerca de cómo la modernidad mostraba la hilacha desde temprano y amenazaba (allá por 1915) con llevarse todo puesto…

No aparece realmente nada en este álbum que no podría haber aparecido en una de las historias del Corto escritas por Pratt. Eso sólo no alcanza para convertir a Bajo el Sol…en una gran aventura del Corto, porque Pratt también escribió algunas bastante flojas. Pero sí para convencernos de que Díaz Canales fue una excelente opción a la hora de buscar un guionista capaz de reflotar esta serie.

Y lo que hace Pellejero con el dibujo es increíble. Es cierto, viene de la misma escuela gráfica que Pratt, y desde sus primeros trabajos tomó elementos de la narrativa del veneciano… pero eso no hace menos asombrosa la fusión molecularmente perfecta entre los rostros, los paisajes, el lenguaje corporal y el manejo de la mancha típicos de Pellejero con los de Pratt. Por momentos pareciera que Corto y Rasputín están atrapados en una historieta de Pellejero, por momentos parece que los dibujos del catalán se cuelan en una obra del Tano… es una danza visual absolutamente cautivante, y con un trabajo formidable en el color, añadido por el propio Pellejero.

BAJO EL SOL DEL EXITO

Tras el éxito de Bajo un Sol de Medianoche (Casterman imprimió 300.000 ejemplares sólo en francés y vendió más de 25.000 en los primeros cuatro días) era obvio que Corto Maltés iba a volver, y más en este año en el que se cumplen cinco décadas de su primera aparición. El 29 de Septiembre de este año salió a la venta Equatoria, nuevo álbum a cargo de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. Una vez más, Casterman apostó fuerte, con una primera tirada de 250.000 ejemplares. Previamente, a partir del 7 de Julio, la historieta se pre-publicó por entregas en Le Figaro Magazine, la revista de interés general que se edita semanalmente junto al diario francés Le Figaro. También para generar expectativa previa, en Junio las editoriales Casterman y Rizzoli Lizard publicaron gratuitamente en redes sociales una nueva aventura corta de cuatro páginas, Cuento Chino, también a cargo de Díaz Canales y Pellejero, aunque visualmente bastante distinta de lo que veríamos luego en Equatoria.

En este nuevo álbum (considerado en Francia el Vol.14 de la serie), Corto Maltés se encuentra en su amada Venecia tras los pasos del espejo del Preste Juan, legendario monarca cuyo reino se hallaba en algún lugar impreciso entre África y la India. Según la leyenda, sus vastos dominios estaban poblados de amazonas, unicornios y toda clase de prodigios. Sin embargo, su mayor tesoro era un espejo a través del cual podía observar cualquier parte del reino. La búsqueda de este objeto mágico llevará a Corto a recorrer un continente africano agitado por el colonialismo europeo de comienzos del siglo XX. La historia transcurre en unos años que Pratt dejó sin explorar. “Es un escenario apasionante porque es un cambio de era –declaró Díaz Canales-. Hay tensiones prebélicas en Alemania, Inglaterra, con los nacionalismos… Es el fin del colonialismo en África a un minuto de la colisión de todos los imperios en la primera guerra mundial. Es el fin de la era de los exploradores, de Stanley, de Livingstone, es un mundo romántico que se acaba. Y es un momento de cambio en cuanto a derechos humanos porque se ponen en cuestión el esclavismo y la explotación de los recursos del tercer mundo”.

Además, siguiendo el ejemplo de Pratt, los nuevos autores siguen imbricando personajes reales con la ficción. En Equatoria aparecen también el traficante de esclavos Tippu Tip, el escritor, aventurero y contrabandista Henry de Monfreid (autor del autobiográfico ‘Los secretos del mar Rojo’) o el sanguinario coronel británico Richard Meinertzhagen: “Una eminencia en ornitología que fue llevado a juicio por masacrar a un pueblo africano. Es un ejemplo de que la realidad supera la ficción. Y, como hacía Pratt, el reto es estimular la curiosidad sin ser didáctico sino dejando pistas sobre esos personajes históricos, muchos borrados por la historia, o referencias culturales y literarias”, señala Díaz Canales.

Equatoria está llegando recién ahora a las comiquerías argentinas, así que a estar atentos. Y lo más importante: ya se están barajando contratos, argumento y fecha de salida tentativa para un tercer álbum de Corto Maltés a cargo de la misma dupla creativa que reflotó a la icónica creación de Hugo Pratt cuyos 50 años celebramos desde este espacio.