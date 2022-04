Cowboys a la europea (parte 3)

Llegamos ahora a “Duke”, la que acabo de decir que es una de las dos mejores series de temática western en vigor en el mercado franco-belga; incluso diría que en toda Europa. Creada en 2017 bajo guiones de Yves H, en Enero de 2021 apareció en Francia su quinto volumen, curiosamente con su título escrito en castellano: “Un pistolero, tú serás”. “Duke” es un western triste y descarnado, protagonizado por un hombre al que su habilidad en el manejo de las pistolas no le ha traído más que infelicidad, en un mundo de una violencia y una crueldad que se ceba en los menos favorecidos. Además de una interesante construcción de personajes, el tratamiento de la violencia es uno de los apartados a resaltar; un tratamiento que va mucho más allá de un “recurso” estético o para conferir dramatismo, sino que se plantea en términos de un elemento estructural en la sociedad, como método con el que los poderosos se aseguran de mantener un determinado status quo y, a la par, como mecanismo con el que los explotados, de alguna manera, se defienden de esa violencia que se ejerce contra ellos. Y en medio de todo ello, unas “fuerzas del orden” de las que forma parte el protagonista que, en muchas ocasiones, no saben muy bien qué pintan en todo ello (al menos en los casos en los que se tiene algo de conciencia que te permita cuestionar tu papel de marioneta al servicio del poder establecido). Realizada a color directo, como suele trabajar ya desde hace años el autor belga, la serie está resuelta en tonos apagados, en coincidencia con su tono sombrío. Resulta más que sorprendente el pensar que Hermann haya creado “Duke” cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad. Es evidente, que el paso de los años se nota es su pericia técnica, pero no lo es menos que, pese a la pérdida de facultades que siempre acompaña al cumplir años, Hermann ha sabido mantener un nivel en los apartados gráfico y narrativo como muy pocas veces se ha podido observar en el mundo del comic en alguien de tan longeva edad.

WESTERN A LA ITALIANA: EL MODELO BONELLI

Además de Francia, Italia sin duda el país europeo donde más ha resistido el declive general del género en lo que se refiere al campo de las viñetas. Su primer western data de 1937 y no es otro que el “Kit Carson” de Rino Albertarelli aparecido en las páginas de la revista Topolino. El de Albertarelli es uno de los primeros grandes nombres del comic popular italiano, menos conocido que otros de sus compatriotas por el hecho de que durante más de 20 años abandonó el cómic para dedicarse a la pintura. Sería Sergio Bonelli quien le convencería para su retorno al medio mediante la creación de la cabecera “I protagonista”, una colección en la que se describía con gran minuciosidad biográfica la historia de los más importantes héroes del Far West. Su repentino fallecimiento en Milán el 21 de septiembre de 1974 dejó la colección con tan solo 10 tomos realizadas, debiendo ser el último de ellos, “Herman Lehmann L’Indiano blanco”, terminado de ilustrar por el mismísimo Sergio Toppi.

El caso de Albertarelli y su “Kit Carson” no fue sino el primero de una miríada de personajes y series aparecidas desde entonces en un género que parece agradar al lector transalpino; como prueba el hecho de que al western pertenezca el personaje más importante de la historia del tebeo popular italiano: Tex Willer. Tex, nace en 1948 de la mano de Gianluigi Bonelli y Galep. Cuando una serie lleva en activo más de 70 años, es lógico pensar que durante todo ese habrán producido unos cuantos puntos de inflexión: esto es, hechos que han tenido una especial incidencia en el devenir posterior de la colección. Uno de estos primeros momentos a destacar se produjo cuando ambos creadores no pudieron mantener un ritmo de realización paralelo al de publicación y se dio entrada a otros autores, entre los que destacarían Guglielmo Letteri y Giovanni Ticci entre los dibujantes o Guido Nolitta (pseudónimo de Sergio Bonelli) entre los guionistas.

Otro de estos momentos claves se produciría en 1958 cuando el formato libro, que conocemos actualmente en la mayoría de las publicaciones de Bonelli, se aplica a Tex, en un principio para publicar reediciones, pasando en 1968 a sustituir, para el material inédito, al formato de tira en el que se creó la serie. También conviene resaltar la aparición en 1988 de la colección Tex Albo Speciale (conocidos coloquialmente como Texone), publicación de cadencia anual en la que, en un formato más grande del habitual boneliano y más de 200 páginas de extensión, se ofrecen visiones de Tex realizadas por grandes creadores de la historieta mundial como Guido Buzzelli, Alberto Giolitti, Magnus, Ivo Milazzo, Colin Wilson, Joe Kubert, Gino D’Antonio, Orestes Suárez, Goran Parlov, Giancarlo Alesandrini o Enrique Breccia; eso por no mencionar a los creadores españoles. Porque precisamente es la llegada de los creadores españoles, y la influencia que están teniendo de la serie, otro de los puntos clave de la trayectoria de la creación de Bonelli y Galep (aunque sobre eso volveremos más adelante). Una última aportación de relevancia ha sido la creación de la colección “Tex romanzi a fumetti” en 2015, que publica semestralmente números especiales a color en el formato de álbum francés, por la que han pasado creadores de renombre internacional como Serpieri, Mario Alberti, Chuck Dixon, R.M. Guera, Angelo Stano o Alfonso Font y Enrique Breccia.

Dejando aparte a Tex, muchas otras han sido las obras de este género que han destacado en el mercado italiano y Hugo Pratt, que había realizado obras maestras del género en Argentina junto a Héctor G. Oesterheld, no podía faltar a la cita. Junto a Milo Manara realizó en 1987 “Verano Indio”, una obra que tuvo más repercusión que calidad en sí misma, pese a que Manara ya había realizado en 1982 uno de los westerns más atípicos que se recuerda con “Hombre de Papel”.

Sea como fuere ha sido la editorial de Sergio Bonelli la que ha acaparado la mayor parte de personajes western en las últimas décadas. En las publicaciones populares de Bonelli vimos aparecer en 1967 “Storia del West”, obra que realizaba un repaso a la historia del Far West utilizando como hilo conductor las diferentes generaciones de una misma familia. La obra estaba escrita por el gran Gino D’Antonio, que además ilustraba algunos episodios, y contaba con la colaboración de diferentes ilustradores como Renzo Calegari y el español Luis Bermejo. Calegari, ya que lo mencionamos, fue uno de los principales referentes “visuales” del cómic western italiano, hasta el punto que para muchas generaciones su trabajo se identificaba como el epitome de las viñetas dedicadas al género. Un dato curioso que se puede mencionar sobre Calegari es que, a mitad de su carrera y durante casi una década, abandonó el campo de la ilustración para dedicarse profesionalmente a la política.

Mención especial merece también “Ken Parker”, nacida en 1974 de la mano de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. “Ken Parker” llamó la atención desde un comienzo por el cálido tono humanista de los guiones de Berardi y el trazo nervioso de Milazzo; ambos idearon una serie en la que el protagonista era más un testigo de los acontecimientos que un motor o catalizador de los mismos,si bien es necesario recalcar que muchas de las cualidades que se le atribuyeron a la serie en calidad de pionera, como puede ser ese tono humanista, el conferir protagonismo a los personajes femeninos o la eliminación de los textos de apoyo, ya estaban presentes en la recién referida “Storia del West” creada por Gino D’Antonio. Sea como fuere, Berardi y Milazzo decidieron abandonar Ken Parker en 1998, disolviendo además su tándem artístico. Sin embargo, a raíz de una reedición en gran formato de la colección por parte del potente grupo editorial Mondadori, ambos creadores se unirán en 2015 para realizar “Fin dove arriva il mattino”, y ofrecer a los lectores la última aventura del personaje.

