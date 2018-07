Death Note (parte 2)

EL CONFLICTO MORAL

Encarar una serie como esta no es moco de pavo y la ambigüedad moral que se plantea sirve muchísimo para reflexionar al respecto. Claramente Light es el protagonista, el que lleva la narración, y es un tipo que se dedica a matar gente. Entonces uno se pregunta ¿Está mal lo que hace? ¿Qué haría uno con un poder similar? Si matás a un tipo que violó y mató, ¿sos un hijo de puta o le estás haciendo un bien a la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que uno se hace al arrancar con la serie y calculo que debe haber gente que cree que la causa de Light es justificada. como gente a la que le parece que se trata solamente de un loco con exceso de poder, ya que nadie puede decidir sobre la vida y la muerte de los demás. Pero… y acá es donde Death Note me defrauda, los autores no se la juegan por quedar en la franja ambigua, y hacen que Light mate a algunos inocentes como pueden ser los agentes del FBI que lo están investigando. Es decir el tipo empieza a matar para cubrirse el culo y eso ya no es tan “noble” como matar asesinos y violadores. Para que quede claro, a partir de ese momento el protagonista es claramente el villano de la historia y debe ser detenido, por lo que todos empatizamos con L y su causa, cuando por ahí con un par de boludeces menos, la serie podría plantear una ambigüedad mucho más jodida, que nos diera a pensar si el mundo que quiere Light es o no el correcto, no?

LOS AUTORES

Lo poco que se sabe del guionista, Tsugumi Ohba esta todo basado en supuesto y en pistas que dicen encontrar los fans en la obra. En lo que si están todos de acuerdo es que definitivamente se trata del seudónimo de alguien mas y no de un extraño autor novel.

Los principales candidatos son Hiroshi Gamou, conocido por ser el autor de Tottemo! Luckyman quien habría decidido firmar con seudónimo debido a que Death Note era una obra mucho mas jodida de lo que venia haciendo hasta ese momento y no quería quedar pegado con una onda tan dark.

La otra candidata es Yuuko Asami, dibujante de “Wild Half”, “Romancers” y “Jump Run.” para el Shonen Jump. En este caso se supone que decidió utilizar el seudónimo porque Death Note era su primer trabajo como guionista.

Ya en el mas absoluto campo de las suposiciones se dice que el personaje de L esta basado en el autor, dado que oculta su identidad bajo un seudónimo, no se presenta en publico o debido a detalles que aparecen en sus biografías donde dice cosas como que colecciona tazas de te, es amante de las golosinas, que se la pasa pensando día y noche sobre cosas, y se sienta de manera extraña en sillas (en cuclillas sosteniendo sus rodillas). En lo personal creo que no se trata mas de un chiste esto de adjudicarle las características de L al autor, un chiste que por lo visto mas de uno se tomo en serio.

Otra de las teorías (que no necesariamente contradice las anteriores) supone que se trata de una mujer debido al avatar que utiliza en sus comunicados de prensa el que muestra la silueta de una mujer, aunque esta teoría se debilita cuandoen artículos publicados sobre Bakuman se lo describe con pronombres masculinos, pero nuevamente puede tratarse a que su identidad como escritor es de un hombre, pero no tiene porque coincidir con la realidad. Pero lo cierto es que sea quien sea, no me caben dudas que después del éxito de Death Note y darnos otra obra gloriosa como Bakuman, todos deseamos ver en el futuro muchas mas obras de Ohba.

Por su parte, Takeshi Obata nació en Niigata un 11 de febrero 1969. Y se hizo conocido mas que nada como dibujante ya que la mayoría de sus obras siempre fueron concebidas en colaboración con algún guionista. En 1989 con Cyborg Jii-chan G hizo su primer trabajo en solitario, al que no le fue demasiado bien. Arabian Majin Bokentan Lamp Lamp (realizado junto a Susumu Sendo, 1996) y Ayatsuri Sakon (en colaboración con Mitsutoshi Sharakumaro, 1998) son algunas de sus primeras obras en colaboración. Fue maestro, entre otros, de Nobuhiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin.

Pero su primer éxito llegaría recién en 1998, cuando con guiones de Yumi Hotta, realiza Hikaru no Go, esta serie le valdría dos premios el Shogakukan Manga Award en el 2000 y el Tezuka Osamu Cultural Prize en el 2003. Tras finalizar dicho manga, Obata arranca con Death Note. Después de eso labura en Blue Dragon – Ral Ω Grad y algunas historias cortas, para volver a reunirse con Ohba en Bakuman en la que trabajan hasta 2012. Ahí vendrían un par de años tranquilos en los que realiza algunos One Shots, y una sere corta junto a Nobuaki Enoki, hasta que a finales del 2015 el dream team sale de nuevo a la cancha con Platinum End, una serie que hasta el momento lleva 7 tomos y esparamos ver muy pronto publicada por estas latitudes.

Volviendo a Death Note, el aporte de Obata es fundamental para la obra ya que su dibujo detallista y con principal hincapié en las ropas le da una onda particular al manga que lo aleja del shonen tradicional.