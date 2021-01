Ditko en DC (parte 3)

TIEMPO FINAL

En 1978, y en paralelo a la serie de Shade (que era bimestral), Steve Ditko dibuja algunas páginas de una especie de novela gráfica de Wonder Woman, que se publica en el DC Special Series n°9. El guión es de Gerry 1Conway y también dibujan José Luis García López, Dick Ayers y Russ Heath, entre otros. Papita muy rara, seguramente ignorada por la inmensa mayoría de los fans tanto de Wonder Woman como de Ditko.

También en 1978, prepara otro regreso de Creeper: el bizarro justiciero va a ser tapa de la Showcase n°106… pero llega la Implosión y ese número no se publica nunca, excepto en fotocopias. Creeper venía en ascenso porque el propio Ditko estaba realizando historias cortas que salían como complemento de Batman y Superman en la revista World’s Finest. En total salieron seis, entre los n°s 249 y 255.

Al año siguiente, se suman varios back-ups a Detective Comics y Ditko logra meter tres: dos unitarios protagonizados por Demon (con guiones de Len Wein) y aquel capítulo presentación de The Odd Man! pensado para el número inédito de Shade, que termina por ver la luz en Detective n°487 (1979). También en ese entonces, Paul Levitz toma las riendas de la Legion of Superheroes y lo lleva a su ídolo de la infancia a dibujar de modo intermitente en esa serie, a veces con historias largas y otras veces en back-ups. Entre 1979 y 1981, Ditko (resistido fervientemente por los fans de la Legión) acumula una interesante cantidad de páginas ambientadas en el Siglo XXX.

La última creación de Ditko para DC es también compartida con Levitz: se trata de Starman (el Príncipe Gavyn), una serie que combinaba superhéroes con ciencia-ficción y que debutó en Enero de 1980 en la revista Adventure Comics. Las aventuras cósmicas de Starman (sorprendentemente similares a las de StarLord, un héroe que en ese mismo momento debutaba en Marvel) ocupaban unas 9 páginas en cada número de Adventure y se extendieron a lo largo de 12 entregas, que nos narran el origen y su reconquista del trono del planeta Kranaltine, usurpado por su corrupta hermana, la princesa Clryssa. Pero esta saga apenas esboza el potencial del personaje. La chapa de este Starman llega un poco después, cuando Jim Starlin lo hace interactuar con Superman en DC Comics Presents, luego cuando muere en Crisis, y finalmente cuando en la serie de Starman de los ‘90 James Robinson lo da vuelta como un guante para convertirlo en un personaje de una riqueza descomunal.

BRUJAS, MOSTROS Y FANTASMAS

Durante todo su segundo período en DC, Steve Ditko no dejó nunca de colaborar con Charlton, la editorial cuya camiseta realmente tenía puesta. Como ya mencionamos, el grueso de su enorme producción para Charlton consistía en historias cortas para antologías de misterio, suspenso, terror, monstruos y ciencia-ficción limada… cosa que DC también tenía (aunque los fans le dieran escasísima pelota), y que usaba inteligentemente para foguear a nuevos talentos, o para darle cabida a autores ya no muy queridos por los lectores de superhéroes.

Estos eran los géneros en los que Ditko se sentía realmente cómodo (acá no necesitaba guionistas, ni dialoguistas, ni nada) y DC le dio vía libre para aportar su experiencia a revistas hoy ignotas, pero que en los ‘70 tenían su hinchada. La primera historia corta de Ditko fue en el n°16 de Plop!, la antología de humor coordinada por Sergio Aragonés. Pero enseguida arrancó para el lado más dark en House of Mystery n°236 y exploró a full esta veta con decenas de historietas para House of Secrets, Secrets of the Haunted House, The Unexpected, Ghosts y Weird War Tales. Para tratar de surfear la ola de Star Wars de fines de los ‘70, DC también recuperó su gloriosa tradición de antologías de ciencia-ficción y Ditko se convirtió en pilar (desde el n°1) de Time Warp, y colaboró en la resucitada Mystery in Space.

De hecho, la última colaboración, con la que el maestro cerró este ciclo en DC, fue una historia corta titulada Em, the Energy Monster, que se publicó en el n°221 de The Unexpected, en Abril de 1982. Ese mismo año comenzó a colaborar con la editorial Pacific (donde también estaba Kirby) y al año siguiente se sumó a las antologías de ciencia-ficción de otras dos nuevas editoriales: First y Eclipse, mientras despuntaba el vicio de los superhéroes en Archie (que cada tanto relanzaba a The Fly y otros justicieros) o con ocasionales laburitos en Marvel, y seguía -como siempre- fiel a la Charlton.

EL SEÑOR TIERRA-4

En 1983, Charlton editorial estaba en la lona y DC decide comprarle la mayoria de sus superhéroes para usarlos en Watchmen, pero al toque se arrepienten y deciden incorporarlos al DCU a partir de Crisis. Como se habrán dado cuenta, es imposible hablar de la obra de Ditko sin decir cada cuatro palabras la palabra “Charlton”, por eso me parece que amerita al menos reseñar brevemente las creaciones de Ditko para esta editorial que después fueron importantes en DC.

Captain Atom: Si bien el Capitan Allen Adam que aparece en los comics de Charlton no tiene nada que ver con su versión de DC, todo lo que ocurre en estos forma parte de la mentira que inventa el gobierno para explicar de dónde sale el personaje e insertarlo en el DCU.

Blue Beetle: Es en el n° 83 de Captain Atom, que debuta Ted Kord, ya que Charlton no terminaba de encontrarle la vuelta a Dan Garret. En su versión en DC, a pesar de tener su propia ongoing, lo mejor que le pasó al personaje está en la Liga de la Justicia de Giffen.

The Question: Nacido, al igual que Beetle, en un back-up, es el personaje que mas representaba la forma de pensar de Ditko. Ya en DC, Denny O’Neil se encargó de glorificarlo con la magnífica serie del ‘87, hasta que lo mataron en esa fantochada de DC conocida como 52.

DOS CORTITAS

En 1998, Ditko volvió a mojar en DC, con una historia del Spectre (escrita por Peter David y Bill Mumy y entintada por Kevin Nowlan), que se publicó en el Legends of the DC Universe 80-Page Giant n°1 (Septiembre de 1998).

Y ya en este milenio, DC desempolvó una historia corta de los New Gods, escrita por Mark Millar y dibujada por Ditko, que había quedado inédita de los tiempos en que Walt Simonson tenía a su cargo la serie de Orion (2000-2002), y que finalmente apareció en el libro Tales of the New Gods.