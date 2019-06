El Boxeador

No estoy muy seguro, posiblemente sea todo culpa de Rocky, pero por algún motivo tengo alguna especie de fascinación por la ficción que involucra a boxeadores. Ya sean películas o comics, en general si me entero que hay alguna dando vueltas, trato de echarle el ojo.

Así fue como caí en esta obra del alemán Reinhard Kleist, que en realidad es una adaptación al comic de la biografía de Hertzko Haft, (“Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano”) que escribió su hijo Alan al enterarse todo lo que este había vivido en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y un poco mas allá. La historia nos lleva de recorrido por la vida de este joven polaco de 14 años, cuyo pueblo es invadido por los nazis. Unos años antes había perdido a su padre producto del tifus, y se vio obligado a trabajar ayudando a su familia y por lo tanto dejar la escuela, sin siquiera aprender a leer y escribir. Su hermano se las ingenia para -durante los primeros tiempos de la guerra- vivir del contrabando, y Hertzko ayuda haciendo de mulo, y así sobreviven la escasez que agobiaba a su pequeño pueblo. En este período conoce a Leah Pablanski, obviamente se enamoran y están a punto de casarse, pero entonces… para salvar a su hermano de que se lo lleven los nazis Harry termina siendo arrastrado a un campo de concentración y su vida se transformará en un infierno.

La historieta está dividida en tres capítulos asimétricos: el primero relata toda la historia durante la guerra en Europa, la segunda se centra en la posguerra con Haft viviendo en Estados Unidos hasta su pelea con Rocky Marciano, mientras que el último capítulo es el más corto y cambia el punto de vista del narrador al hijo, para contarnos un momento puntual en la vida de su padre en 1963, durante unas vacaciones. De esta manera la historia se articula, pasando de un relato a cargo del protagonista al relato de su hijo (un niño en ese momento) y el impacto que en él tiene acompañar a su padre sin terminar de entender muy bien el por qué, ya que recién 40 años después de este evento conocería toda la historia.

Es difícil hacer una análisis de la obra por varios motivos. El primero y mas obvio quizás es que toda historieta sobre el holocuasto que se haga va a dormir siempre a la sombra de Maus. Es duro, es difícil, pero es así: la obra de Spiegelman es el punto más alto en la historieta de esta temática y las comparaciones son inevitables, sobre todo cuando en esta obra hay un leve parentesco si se quiere incluso en el tema de un hijo recogiendo el relato de su padre, con la contra de que no es de primera mano, si no que adapta una novela.

Y después está el tema del boxeo: como decía en el arranque de la nota, fue el título lo que me vendió la obra. Pero una vez dentro de ella, ese aspecto no sobresale. O la vida como boxeador de Harry Haft fue poco interesante o a Kleist (tengo que echarle la culpa al autor del comic, no puedo responsabilizar a Alan Haft) no le interesó hacer foco en ella. Sea una o la otra, el título es un engañapichanga de aquellos. Sí, tenemos escenas de peleas en los campos, vemos algo del torneo europeo de 1946 y también su carrera como boxeador en Estados Unidos (quizás la que tiene mas desarrollo). Pero todo lo otro es tan pesado, tiene una carga tan fuerte, que queda el boxeo en un lógico segundo plano. Como dice el propio Haft en una cita al principio del libro: “Después de todo lo que he pasado, ¿qué daño puede hacerme un hombre con guantes de boxeo?” y creo que eso resume a la perfección la sensación que a uno le queda después de leer la obra.

Ahora, dicho todo esto. ¿Me gustó? Por supuesto! Más allá de que esperaba otra cosa, de que no está al nivel de Mauss y de todo lo que dije arriba, estamos ante una obra super-sólida, conmovedora y atrapante, que te mantiene enganchado durante las 180 páginas que tiene.

El dibujo de Kleist no se puede creer. Un blanco y negro crudísimo, con unas pinceladas increíbles y una claridad para mostrar los climas que shockea. Es impresionante el tratamiento que hace sobre el protagonista: conforme pasa el tiempo en los campos de concentración Harry va estando más flaco y más deteriorado, pero a su vez su rostro se va mostrando expresiones más sombrías, más oscuras, a medida que sacrifica parte de su propia humanidad en pos de sobrevivir. Realmente un trabajo impresionante y mi primer contacto con este autor, que por lo que veo tiene también editada en español una biografía de Fidel Castro, a la que ya me dan muchas ganas de entrarle.

Para terminar, no me queda mucho más que recomendarla, que decirles que se consigue en español en la edición que saco Norma en 2013 (la obra original es del 2011), que también tiene una edición en inglés del 2014 y que realmente vale la pena. Recomiendo también pegarle otra mirada a la obra de Reinhard Kleist que es claramente muy interesante. Buena parte de la misma está dedicada a la biografía, con personajes como Elvis Presley, Johnny Cash, H.P. Lovecraft y Nick Cave, entre otros.