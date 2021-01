El homenaje a la leyenda del gorila con bravura (parte 3)

Para 1996 Image estaba establecida. Pero el mercado estaba muy turbulento: las guerras de distribución que había empezado Marvel con la compra de la distribuidora Heroes World habían dejado como saldo solo a un único ganador (Diamond), la caída de las ventas era estrepitosa y la propia Marvel estaba en medio de una convocatoria de acreedores muy compleja. Dentro de la propia Image, las desinteligencias internas entre sus fundadores estaba al alza, con Marc Silvestri decidido a separarse del grupo tras su enfrentamiento con Rob Liefeld… para volver poco después, cuando a Liefeld lo rajaran del sello.

Muchos autores que buscaban hacer algo diferente al mainstream de la época no se sentían seguros para intentarlo en ese momento. Pero Jim Lee (uno de los fundadores de Image con su línea WildStorm) vio que habia una oportunidad y ofreció crear un subsello donde estos autores puideran publicar este material. Asi nacia en 1996 la línea Homage. Que, como van a ver, apostaba a algo más que los superhéroes (en una prefiguración de lo que la propia Image haría años después)

Cuando en 1999 Lee decide vender WildStorm a DC, Homage sería parte del paquete, y seguiría generando series hasta el cierre oficial del sello en 2004. El paso no parece haber traido mucha diferencia en los contenidos, que siempre apostaron a una línea de comic de autor, alejada del super héroe tradicional.

¿Y que salió en Homage? Un poco de todo, como van a poder ver:

Astro City: La obra cumbre de Kurt Busiek y Brent Anderson se publicó aquí durante sus primeros 22 números. Una gran sucesión de historias sobre los héroes, villanos y personas que viven en la ciudad de Astro City, una gran exploración de las posibilidades de lo que puede ser una historia de superhéroes en variantes tan inesperadas como respetuosas del género. Si no lo leíste, no te cuento más: andá y léelo.

Damned: Steve Grant y Mike Zeck hacen una serie policial muy bien llevada, sobre un ex convicto que tiene que meterse de nuevo en una intriga en el bajo mundo. Poco conocida y bastante digna de leerse.

Desperadoes: Un western cuya primera miniserie tiene a John Cassaday rompiéndose el upite mal y que luego seguirá nada menos que John Severin, siempre bajo los guiones de Jeff Mariotte

Leave it to Chance: Chance Falconer es la hija del principal mago en una ciudad de un universo donde la magia es parte de la vida cotidiana. Y es una adolescente que continuamente se mete en problemas y los resuelve con ingenuidad, valor e inteligencia. Escribe James Robinson y dibuja Paul Smith con una historia que le hace el aguante a cuanto comic fantástico para adolescentes se le ponga enfrente.

The Mechanic: Jonathan Peterson (guiones) y Joe Chiodo (dibujos) ofrecen una historia con personajes del pasado traídos al futuro para detener a un villano. Todo sea ver por el laburo de Chiodo que es maravilloso

Strangers in Paradise: Para 1996 Terry Moore ya tenía en Strangers in Paradise una serie aclamada por la crítica y con buenas ventas. Pero justamente el clima caótico a la hora de publicar y distribuir hizo que Moore se decidiera a firmar para Homage. Por cierto, después volvería a autopublicarse para terminar la historia. ¿Y de que va? De dos amigas, Francine y Katchoo. Francine es heterosexual, romántica, bastante inocente y con tendencia a sobrepeso. Katchoo es lesbiana, directa, desconfiada y con un pasado muy turbio. Sumémosle a David, estudiante de arte tímido, inteligente y fiel. David ama a Katchoo, Katchoo ama a Francine y Francine no tiene muy claro nada. Sumale que Katchoo tiene un pasado recontra oscuro (prostitución de alto vuelo, intrigas políticas de alto nivel y una jefa que también desea a Katchoo…) y que el pasado de David también tiene cosas turbias, y tenemos una telenovela que pese a todo funciona, porque Moore es un experto en el manejos de los personajes y en los giros y contragiros narrativos. Otra que mejor léanla.

The Wizard’s Tale: una novela gráfica fantástica con guion de Kurt Busiek y dibujos de David Wenzell

Ball & Chain: Tenemos una pareja de superhéroes cuyos poderes funcionan solo estando cerca y que, a pesar de ser un matrimonio al borde de la separación, tienen que aunar fuerzas para enfrentar una amenaza. Esta miniserie de Scott Lobdell (en los guiones) y Ale Garza (dibujo) pasó sin pena ni gloria en 1999. El año pasado anunciaron que Netflix va a ser una peli basada en ella.

Four Women: Cuatro mujeres van en un auto. El auto se para. Dos hombres aparecen y comienza un ataque a las mujeres que termina en violación, violencia y retribución. Pero esto en manos de Sam Kieth se convierte en una obra tensa, jodida y para nada cómoda, donde las relaciones entre las mujeres son tan o más importantes que lo que pasa. Otra lectura a rescatar.

Zero Girl: Amy es adolescente y genera algo así como una relación con su consejero Tim. Y tiene un mambo fabuloso con el universo. Y cree que las formas circulares la protegen y las cuadradas la atacan. Y es una freak de cuidado Lo mejor es que todo esto, si se lee, tiene sentido. Si, Sam Kieth de nuevo.

Zero Girl: Full Circle: Amy ahora tiene treinta y pico y tiene a Nikky, su hija también quinceañera… que hereda su extraño poder. Una continuación de la serie original que mantiene la misma “weirdness”. De nuevo Sam Kieth.

Yeah!: Peter Bagge y Beto Hernandez juntos. Si con eso no te convenciste de leerlo, te cuento la premisa. Yeah! Es un power trio de rock femenino que son las rockeras más exitosas… en otros planetas, porque en la Tierra no las conoce ni el loro. Una suerte de Josie and the Pussycats que tocan para extraterrestres, vamos. Si todavía no te convence, es una suerte de homenaje/ remodelación de los comics de Archie para adolescentes, super fresco y dibujado con todas las ganas por Beto. Y si con esto todavía no te convences… nada, ya está todo perdido.

Reload: Kiva Reed es una agente secreta que descubre que el presidente de EEUU es una marioneta de la mafia y la mejor solución es matarlo. Warren Ellis en el guion, Paul Gulacy en lápices y Jimmy Palmiotti en tintas nos dan una minserie de tiros lios y cosa golda que no para.

Red: Frank Moses es un agente de la CIA retirado… pero que sabe muchas cosas. Demasiadas, según algunos de los capos de la agencia secreta. Así que deciden matarlo. Mala idea: lo único que consiguen es un ex agente secreto enojado y que no va a parar hasta hacerlos pelota. Warren Ellis en guion y Cullny Hammer en dibujos hacen esta miniserie.

Mek: En el futuro cercano hay implantes cibernéticos como nueva moda. Y hay quien está metiendo implantes ilegales y hay que pararlo. De nuevo Warren Ellis, esta vez con dibujos de Steve Rolston y tintas de Al Gordon, en una miniserie más.

Nightfall: the black chronicles: En el siglo VIII después de Cristo, la iglesia católica y las criaturas de la noche crearon un pacto de no agresión para poder vivir en paz en el mundo. Para eso formaron una patrulla especial que vigilara este pacto. Hoy, un grupo de monstruos quiere destruir el pacto y es hora de detenerlos. Miniserie escrita por Ford Lytle Gilmore y dibujada por Tomm Coker, que pasó sin pena ni gloria

Como ven, lo publicado por Homage fue muy amplio tanto en estilos, como en géneros, como en calidad. Aunque el balance es bastante bueno. Pero claro, el sello de a poco dejó de tener sentido. No sería la ultima vez que el Chino Lee haría subsellos semejantes, como veremos en el próximo capítulo…