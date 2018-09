Entrevista a Ariel Olivetti (parte 2)

M.S: ¿Como ve Olivetti la actualidad de Marvel y DC? Podríamos decir que DC está en proceso de reconstrucción tras lo que fue el fiasco de New 52 y Marvel está con el Fresh Star de C.B. Cebulski…

A.O: Mira, desde los veinticinco años que estoy en el mercado americano y los treinta que estoy en el tema de la historieta en general, siempre se dice lo mismo: que la historieta está pasando por su peor momento. Gracias a Dios, hoy hay páginas de Internet donde tenés los números de las distribuidoras y estás te dicen todo lo contrario a ese pensamiento negativo. Recién este año, en Estados Unidos, el número de cómics vendidos descendió centésimas. Pero, nunca se llegó a vender tantos cómics como en el año pasado en la historia de la humanidad. Ni siquiera en la Golden Age pasó lo que pasa hoy. Estamos hablando de millones y millones de ejemplares vendidos. En la Golden Age, se vendían muchísimos números de Superman, por ejemplo, pero había solo una serie de Superman. Ahora de Superman vos tenés diez series por mes, entonces está todo repartido. De Batman se vendía muchísimo, pero tenía solo una serie de él. Lo mismo pasó con Spider-Man: vendían 400.000 ejemplares de una serie, mientras que hoy tenés diez series de mismo personaje. Al final, si las terminas juntando, vas a ver que entre todas esas series venden mucho más que en la Edad de Oro o la Edad de Plata.

M.S: Me interesa preguntarle como es el proceso de trabajo con La muerte de los Inhumanos con un guionista joven y en alza como es Donny Cates.

A.O: Para mí es fantástico. Es un guionista que va retumbar por todos lados, porque tiene un desenfado absoluto. Por suerte, le están permitiendo hacer todo lo que se le ocurre y yo me siento muy cómodo al trabajar a su lado. Creo que Donny tiene una carrera impresionante por delante.

M.S: ¿Que virtudes tiene?

A.O: Es divertido. Eso en el cómic de superhéroes es fundamental. Eso es lo bueno que tiene Marvel, que, a diferencia de algunos títulos de DC que son demasiado solemnes. En algunas cosas, la solemnidad realmente tiene una excusa porque acompaña guiones de peso. Pero si no viene bancada por mucho talento queda en algo aburrido. En Marvel se permiten divertirse y tienen muy en claro que sus cómics tienen que ser divertidos por sobre todas las cosas. Esto es algo que Donny logra con creces.

M.S: ¿Qué objetivos le quedan a Ariel Olivetti? ¿ Qué le gustaría hacer a futuro?

A.O: Me gustaría seguir trabajando para el mercado de superhéroes, que no es algo que hago por obligación sino por placer y hacer ICH 3. Me gustaría mucho poder continuar con el universo que creamos con Saracino en ICH. Después, me gustaría mucho volver a tener mi escuela propia. Estoy viendo posibilidades, pero tendría que ser en el lugar justo.

M.S: ¿Le gusta la docencia?

A.O.: Me encanta. Di clases siempre y es algo que me gusta mucho.

M.S: ¿Cuales son las influencias que tiene que provengan de otras artes?

A.O: Me gusta mucho la música: toco la guitarra y el piano, además que tomé lecciones de canto durante años. No le veo mucha vinculación con la gráfica, pero es el otro lado artístico que tengo.

M.S: ¿Y alguna influencia del cine o el teatro no tiene?

A.O: El cine me gusta muchísimo y muchas veces, como defecto profesional, lo veo como si fuese un arte secuencial más que como cine en sí mismo. Trato, sí, de tomar cosas del cine para aplicarla a la historieta, como lo hacemos la mayoría de los que estamos en el medio.

El teatro, por otro lado, es algo que me fascina, pero nunca lo vinculé con mi trabajo.

M.S: Hace poco, en una entrevista, usted dijo los tres personajes Marvel con los cuales más le gustó trabajar fueron Cable, Punisher y Venom. ¿ Por que esos tres? Son tres personajes muy identificados con los ´90 del cómic en Estados Unidos.

A.O: En esa misma entrevista conté que son personajes que me dieron una especie de libertad personal como para poder rediseñarlos. Los cambié no solamente desde el atuendo, sino desde su actuar. Los hice actuar de otra manera; los hice más míos, más propios. Con Punisher, lo transformé en un Cazador. El lector de éste último encontró mil guiños en el Punisher que dibujaba yo. En el caso de Cable, traté de hacerlo con la apariencia de mi abuelo, que era grandote, canoso, robusto; que era un tipo severo que a la vez tenía su lado tierno. Y, por último, Venom es un personaje que a mí me encanta: me gusta tener el poder de cambiar la forma, las anatomías, que sea un monstruo y que a la vez juegue con los superhéroes es algo que me gusta mucho.

M.S: Dijo también que le gusta dibujar a Batman para DC.

A.O: Sí. Batman fue el primer personaje con el cual accedí a la historieta de superhéroes. Como a la mayoría de dibujantes de este género, nos encanta manchar la hoja con negro y sugerir, cosa que se puede hacer sólo con Batman y no con otros superhéroes. Batman te permite la sutileza, la oscuridad, la noche, que desde lo gráfico es lindo dibujar.

(Muy pronto, la tercera parte)