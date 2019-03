Entrevista a Mauro Mantella (parte 2)

Andrés Accorsi: ¿Te animás a revelar trucos o secretos del oficio de guionista?

Mauro Mantella: El tema del funcionamiento y los procedimientos de la creatividad me interesa de sobremanera. Pero siendo algo tan evanescente y abstracto es difícil sacar conclusiones empíricas. Más allá de que en última instancia en toda creación el timón lo tiene la intuición artística por sobre todo lo racional que se puede aprender. Y también cuánta disciplina se tiene para conservar la mente lo más despojada posible de distracciones y atajos que luego conspiren con el objetivo esencial de sintonizarse adecuadamente a lo que uno quiere escribir para que la magia suceda y la página en blanco explote.

Pero si un consejo claro puedo dar con convicción sería el de siempre escribir un ensayo jugoso y lo más completo que se pueda sobre el tema que se está por abordar. Para así luego arrancar el proceso con todas las ideas claras sobre el tema en cuestión y no tener que ir entendiéndolo sobre la marcha. Y también para que durante ese análisis cosechemos y nos topemos con la mayor cantidad de ideas y teorías propias posibles, ya que en esa etapa suelen aparecer más fácilmente al no estar pensando con el peso de estar creando.

AA: Imaginemos que soy un artista joven que se quiere insertar en la industria. ¿Qué consejo me darías?

MM: El mejor consejo es secuestrar algún familiar del editor que nos interese y hacer un honesto chantaje. Esto es lo que más suele articular las cosas.

Pero si eso falla, no queda otra que concentrarse en la calidad de nuestro arte y en la suerte. Porque a pesar de los tiempos de recesión y economía depredatoria que estamos viviendo actualmente, hay más editoriales y plataformas que nunca, e infinitos medios de hacer llegar lo que hacemos a editores y lectores.

Una tercera opción sería también el tener mucho amigos en redes sociales, y que con su compasivo apoyo nos hagan creer a nosotros y a editores y demás profesionales que nuestro producto destila calidad y renombre, y así propiciar una fructuosa y larga carrera completamente ayuna de mérito y talento. Funciona. A veces sospecho que escribo malísimamente mal pero que nadie tiene el corazón de decírmelo. Como dijo alguien famoso: “la fama suele ser solo una sucesión de malos entendidos”.

AA: Me imagino que tendrás ganas de colaborar con dibujantes a los que admirás y con los que todavía no compartiste proyectos. ¿Te animás a nombrar a algunos?

MM: Mmm… Rodolfo Migliari, Ignacio Calero, Agustín Alessio, Diego Yapur.

Igual creo que ya trabajé con casi todos los que admiro. Y con algunos me gustaría volver a hacerlo. Entre ellos Leandro Rizzo, Facundo Percio, Juan Frigieri, los Silva Bros.

AA: Contame en qué historietas estás trabajando en este momento.

MM: Como te decía, estoy con el epílogo de Monarch luego de 7 números (con Martín Túnica). Y ni bien termine eso me pongo con el volumen segundo y final de Mundus, con Cast, un tomo con Sergio Monjes, y empezar a dar forma a algunas cosas más, algunas nuevas y algunas que están durmiendo el sueño de los injustos.

AA: Y cuando no estás trabajando en tus guiones de historieta, ¿qué hacés?

MM: Maquetación de historietas, traducción de historietas, videojuegos, dormir y soñar con un universo alternativo donde a Marvel le tocó Jim Lee y a DC Quesada.

AA: ¿Algún proyecto grosso que tengas en carpeta y quieras o puedas anticiparle a los lectores de Comiqueando?

MM: Tengo en vista algo llamado REDROOM, que sería el demencial intento de hacer lo que hizo Moore en Providence con el universo de Lovecraft pero con el universo cinematográfico de cierto afamado director polémico. No tengo la más mínima idea de cómo darle forma a eso pero de todos modos algo me empuja a sumergirme de nuevo en varios años de tortuoso proceso. Veremos qué sale.

AA: Seguís leyendo muchos comics, no? ¿Algo que tengas ganas de recomendar?

MM: Recién ahora estoy leyendo el All-Star Batman de Miller y me está gustando ante mi propia perplejidad. El Green Lantern de Morrison me parece maravilloso. Y estoy siguiendo con mucho placer The Walking Dead, The League of Extraordinay Gerntlemen: Tempest, Cinema Purgatorio, Prodigy, The Magic Order, Martian Manhunter, Daredevil, The Flintstones, Heroes In Crisis, Doomsday Clock, Shazam, Wonder Woman Earth One, Universo!, The Cape Fallen, A Walk Through Hell and so on.

AA: Y última: ¿Comic-book, revista de antología, novela gráfica o publicación online de a dos o tres páginas por semana? En qué formato te sentís más cómodo escribiendo historias?

MM: En el que justamente casi nunca edité nada. Grapa de veinticinco de páginas mensuales. No sé por qué. Será que soy muy fan de los cliffhangers, intuyo. Pero salvo los 3 números de Astika y Genoma que salieron por Coño Sur hace eones, nunca más pude volver a eso.

Incluso cuando estoy escribiendo algo que sé que saldrá en tomos, no puedo sacarme de la cabeza lo de que cada 24 páginas cierre algo.

AA: Buenísimo. ¡Gracias, Mauro!