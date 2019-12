Entrevista a Quique Alcatena

Enrique “Quique” Alcatena es uno de los dibujantes de historieta más importantes de la historia del cómic nacional. Seguidor de los superhéroes, colaborador de guionistas de la talla de Grant Morrison y Chuck Dixon, formó una dupla inoxidable con el también guionista Eduardo Mazzitelli que ha dado algunas de las mejores historietas nacionales de las últimas décadas. De su visita al Docta Cómics de este año, surge la siguiente entrevista.

Nacido en 1957 en Buenos Aires, este grandioso historietista nos comenta:

MS: Dijo en su masterclass en el último Docta Cómics que Carmine Infantino es su dibujante preferido. ¿Por qué?

QA: Porque tiene una elegancia en la composición, un tratamiento de la figura sofisticado. Tiene buen gusto a la hora de plantear situaciones, con una imaginación fina y extraña. Tiene un montón de virtudes, que, quizás, no sean tan notables en mi trabajo porque estilísticamente no sé si me parezco mucho a Infantino. Pero ha sido y es un dibujante al que siempre vuelvo y con el cual me maravillo. Me encanta. Si me apuras, sí te puedo decir que es mi favorito, pero no es el único que me fascina.

MS: Hay quién dice que la verdadera Edad de Oro del cómic en general es la actual. ¿Qué piensa de esa afirmación?

QA: ¿Y por que dicen eso?

MS: Por la calidad de los trabajos que se realizan hoy en día.

QA: Los términos Edad de Oro, de Plata, de Bronce son, en ultima instancia, arbitrarios. La historieta que se hace hoy en día me encanta también, no pienso que lo de ahora sea de menos calidad. No me anclo en el pasado. Todo el tiempo descubro cosas nuevas historias, buenos guionistas, buenos dibujantes. Y, hay una cosa que es cierta, ahora tenés guionistas como Alan Moore o Grant Morrison, gente que le lleva cabezas a muchos de los artistas de los ´60.

Lo que yo intento decir es que, en la Edad de Plata, se plantaron todas las semillas, muchos conceptos que después fueron retomados por distintos artistas. Pero, sí, ésta es una época muy interesante. Todas las épocas tienen su momento de gloria: en los ´70 aparece Moebius, en los 80s Alan Moore, Grant Morrison… En la Argentina esto se replica, teníamos a Oesterheld, después a Robin Wood, más tarde a Carlos Trillo…Siempre hay, por suerte, nuevas voces que se suman y enriquecen el medio.

MS: Una cosa curiosa: tanto en su Facebook como en su WhatsApp tiene como foto de perfil al Linterna Verde Tomar-Re. ¿Qué le sugiere ese personaje?

QA: Es un personaje que me encanta. De cierta forma, y en especial para un pibe, el hecho que un ser tan distinto sea un héroe muestra que las diferencias no importan: lo une a los otros su heroísmo, la dedicación de ayudar al prójimo. Además, el diseño del personaje me encanta. Su creador, Gil Kane, es otro de mis ídolos

MS: ¿Ha leído lo que ha hecho Geoff Johns en Green Lantern?

QA: Leí algunas cosas suyas, como The Sinestro Corps War.

MS: ¿Leyó The Blackest Night?

QA: No, no me enganchan cosas así.

MS: ¿Por qué? ¿Qué clases de cosas?

QA: Esa cosa hiper oscura, de muchos cómics actuales, tan contraria a la Silver Age y tan obsesionada con el tema de la muerte, lo oscuro, que hace que de repente no me llame tanto la atención. Ojo, no digo que todo tenga que ser luminoso y light. Además, me gusta el terror como género. Pero, no me gustó tanto eso de Johns, sino lo otro, que es más ciencia ficción: los diversos anillos, los diversos colores; eso me pareció un lindo concepto. Y, ahora, sigo lo que hace Morrison en el mismo título.

MS: Eso ya es más clásico que Johns.

QA: Sí, pero pensaba que me iba a gustar más. Es interesante, por el momento, así que vamos a ver por donde va. Morrison es garantía que alguna vuelta le va a dar.

MS: ¿Cómo fue la historia de su Batman pirata creado con el guionista Chuck Dixon?

QA: A ver si me acuerdo cómo fue… Chuck tenía un cuaderno donde todos sus amigos dibujantes le hacían un dibujo y lo había mandado a Argentina porque era muy cercano de los Villagrán. El cuaderno pasó por mis manos y yo le hice a Long John Silver, el protagonista de La isla del tesoro de Stevenson. Él, emocionado, me preguntó si me gustaban los piratas y me tiró la idea de hacer un Batman pirata en un Elseworlds. Chuck me dijo que preparase algunos dibujos conceptuales para ofrecer la propuesta a DC. Entonces, le mandé el Batman pirata que al final usaron para la tapa del anual donde apareció el personaje, más las versiones piratas de Robin, Catwoman y el Joker. Con eso, enseguida compraron el proyecto. Quedó una historieta muy linda, en verdad.

MS: ¿Qué lee actualmente en cuanto hablamos de cómic?

QA: Leí lo de Morrison de Green Lantern y Black Hammer de Jeff Lemire, que me pareció una genialidad.

MS: ¿Le gusta el crossover entre los personajes de Lemire y La Liga de la Justicia?

QA: Me parece innecesario. Todavía me pregunto qué tiene que ver el universo de Black Hammer con la Liga. Son esas maniobras comerciales para vender, pero nada más. Me parece más una movida que ganas de contar una historia. Es como cuando cruzaron a los personajes de Planetary de Warren Ellis con Batman. Dejate de joder. Originalmente, por lo que me contaron, esa historia iba a ser con un personaje tipo Batman, no Batman mismo. Pero, decidieron poner a Batman porque así vendían más.

MS: ¿Que le parece Planetary?

QA: Es una serie de la puta madre. Muy brillante, muy original.

MS: ¿Le gusta Warren Ellis?

QA: Lo que he leído de él sí me ha gustado. Me pareció mejor Planetary que The Authority, cabe decirse.

MS: ¿Se puede decir que usted está más influido por DC que por Marvel?

QA: Puede ser, porque lo primero que leí fue de DC, pero, lo personajes de Marvel me encantan. Siempre me parecieron más interesantes, en general, los conceptos y las ideas de DC que las de Marvel. Ojo, eso no quita que historietas como Los Cuatro Fantásticos y Thor de Lee y Kirby sean de mis favoritas.