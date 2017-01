Entrevista a Rubén Pellejero (parte 1)

Javi Hildebrandt: La primera es una pregunta de manual. ¿Cómo fue el primer acercamiento a la historieta? ¿Qué fue lo primero que viste que te voló la cabeza y te hizo querer dedicarte al dibujo?

Rubén Pellejero: Más que una obra o un momento puntual en el que me interesó el comic en sí, fue una evolución. Sobre todo por el hecho de que yo quería ser dibujante antes que nada, sin tener en cuenta si sería historietista, ilustrador o pintor. Me gustaba el arte en general, la pintura y el dibujo. Pero tuve la suerte un día –yo lo considero suerte- de topar con un anuncio en el que se pedían dibujantes de historieta y publicidad al mismo tiempo. En aquél momento yo estaba estudiando Publicidad y contacté con el estudio, que hacía historietas por encargo. El estudio lo llevaba Joan Boix, era un estudio que hacía como de agencia, de intermediario. Ahí tuve la suerte de conocer muchas obras que me marcaron. Yo conocía la historieta que leía de pequeño, en casa, pero nunca pensé que esto podía ser algún día una profesión.

JH: ¿Y cuáles eran esas que leías de chico?

RP: DDT, Tío Vivo, toda la escuela Bruguera. Hazañas bélicas, que dibujaba Boixcar. E incluso una revista que mi madre coleccionaba, que era para niñas y tenía todos los tomos, y ahí había dibujantes como José Bielsa y otros autores que con el tiempo fui conociendo más. Te estoy hablando de los años ’50. Esos eran los comics que estaban en casa, los habituales que se compraban en la semana.

JH: De toda esa escuela y esas lecturas, ¿reconocés alguna influencia, algo en el trazo y en la narración que veas en tu trabajo?

RP: Cuando ya tuve bastante claro que el mundo del comic me fascinaba y empezaba a interesarme fue con los autores americanos. Para mí, Alex Raymond fue un puntal en su momento, con el Flash Gordon y el Rip Kirby. Eso me marcó mucho. Luego fui conociendo a autores argentinos como Alberto Breccia, que está en uno de mis puntuales. Alex Toth también. Allí empezó un poco el interés por ir dibujando y descubrir un lenguaje dentro del comic, digamos, clásico, pero todo integrado al dibujo. Una fascinación por el dibujo realista, en ese caso.

JH: Empezás en Cimoc con tus primeras historietas, con guión propio. Es algo que luego no repetiste, siempre trabajaste con otros guionistas. ¿Cómo fueron esas primeras historias y por que después no decidiste seguir con tus propios guiones?

RP: En aquel entonces fue por un deseo de abandonar las historias por encargo que hacía para Italia y los editores franceses. Quería hacer algo reconocible en mi propio país. Y aprovechando el momento en el que el mercado italiano fluctuó un poco para nosotros, decidí eso, intentar hacer alguna cosa propia. Era un gran deseo que tenía desde hacía tiempo, pero por el trabajo de encargo nunca podía conseguirlo. Y con un poco de esfuerzo intenté hacer una obra propia, que fue Historias de una Barcelona. Con ella intenté ir a Toutain, luego a Norma, y fue allí donde interesó. Ahí es donde empecé a publicar comic en España. Pero lo que ocurrió era que se me aventajaba el hecho de publicarse al guión ya hecho. El propio editor me dijo: “Rubén, necesitamos la próxima historia” y yo todavía no la tenía terminada. Ahí me aconsejaron que buscara algún guionista porque, claro… les interesaba como dibujante, pero yo como guionista reconozco que no tengo el talento necesario. Entonces necesitaba encontrar un colega que pudiese escribir y me diera esa rapidez para poder publicar. Ahí fue que se dio la coincidencia de que Jorge Zentner, que había llegado de Argentina no hacía mucho, habló con su amigo Carlos Sampayo y él le recomendó que fuera a Norma, donde, a lo mejor, con su talento de escritor, podría hacer comics. Con eso podía tener unos ingresos y probar un poco una aventura, porque no sabía cómo estaba este medio. Enseguida el editor nos presentó, le dijo que estaba buscando un guionista. Nos fuimos a tomar un café, hablamos un poco de si podíamos hacer algo juntos… así de sencillo nació esta colaboración.

JH: Después de ese primer encuentro, ¿cómo fue la dinámica de trabajo con Zentner?

RP: Estamos hablando de bastantes años atrás, hay cosas que no puedo recordar. Sí que había una fluidez, digamos, en cuanto a la relación, que era muy importante. Él estaba muy abierto a ideas y es un personaje que tiene mucho interés por las cosas que le rodean. Con él fue bastante fácil desde el inicio porque había esta ventaja de que los dos empezábamos. Si bien yo tenía una carrera como dibujante más de encargo, con otros guionistas, teníamos otro planteamiento de comic de autor. Este híbrido funcionó muy bien porque los dos teníamos esta modestia de dos autores que empiezan. Aprendíamos mucho uno de otro. Las historias que salieron siempre surgieron de conversaciones, por dónde podíamos ir, qué podíamos hacer. Él siempre me decía “¿qué te gustaría dibujar, Rubén?” y un poco en base a eso empezaba él a darle vueltas a posibles guiones y posibles historias.

JH: ¿Así fue como nació Dieter Lumpen? ¿Con Jorge preguntándote qué tenías ganas de dibujar?

RP: Sí, perfectamente. No tan solo con el propio personaje, sino con las historias que fueron nutriendo a Dieter Lumpen. En cada episodio surgían estas conversaciones. Dieter Lumpen era un viajero, y en base a la pregunta “¿qué te gustaría dibujar, Rubén?” yo respondía el Caribe, las selvas o los desiertos. No era una relación fría de alguien que te da un guión y tú lo dibujas. Esta simbiosis era muy agradable.

JH: ¿Desde el principio vieron en el personaje el potencial para que tuviera continuidad?

RP: Nosotros ya habíamos realizado Memorias de Griffatón y Frecuencia modulada y alguna historia corta para Cimoc. Pero al propio editor de Norma – que en el aspecto de representación, de apuntar a otros países, lo tenía muy claro- le interesaba que hiciéramos un personaje que pudiera publicarse en muchísimos países. En base a eso salió un personaje aventurero, de viajes por el mundo. Habíamos hecho a Griffatón, que era un inspector de hoteles que también viajaba, pero en este caso el planteo fue mucho más serio, influenciados también por Hugo Pratt y el Corto Maltés. Aunque Jorge no era un gran lector del Corto, a mí como dibujante me interesó ese pequeño homenaje. En base a eso surgió Dieter Lumpen.

JH: ¿Jorge no era lector del Corto Maltés?

RP: No, no era un gran lector. Lo conocía pero no estaba obsesionado. Es que Jorge viene más bien del campo de la literatura. Para mí es uno de los factores más interesantes, porque creo que aportó novedad y no estaba muy intoxicado por otras formas narrativas. Ese aspecto se nota mucho en los diálogos, que siempre dan una vertiente muy original, como no intoxicada por los tópicos del género.

JH: Más adelante, con El silencio de Malka, se nota un cambio en tu dibujo. Pasás a otra puesta en página, un uso distinto del color, una línea más gruesa. ¿Tuviste ya de entrada la intención de hacer algo distinto?

RP: Sí. Digamos que Dieter Lumpen nos dio confianza en cuanto al mercado y Malka era un proyecto que Jorge tenía en mente para un dibujante argentino. Pero a mí me interesó muchísimo el tema. Aún sin ser argentino, de entrada le vi un aspecto pictórico muy interesante. En aquel momento yo estaba muy influenciado por autores como Lorenzo Mattotti, por ejemplo. Me había emocionado mucho Fuegos, e irrumpir de esa manera con el color me interesaba mucho. Cuando Jorge me dio la sinopsis, que tenía pensada para otro dibujante, me encantó…

JH: Te querías sacar la nacionalidad argentina.

RP: Si era necesario, lo hacía (risas). Hice algunas pruebas en esa línea que me interesaba, tomar algunos aspectos de la tierra, de la rudeza de la tierra de la Pampa, de la que Jorge me había hablado. Incluso me mostró fotos. Yo le preguntaba “¿cómo es la Pampa?”, “nada, es una línea con un arbolito”. Pero si era solo una línea iba a quedar muy muerta, tenía que haber un aspecto plástico. Y ahí está la técnica que utilicé, de las ceras mezcladas con el color para hacer un estilo mucho más dramático. Me influyó mucho el xilograbado, una técnica de grabado grueso, u otras como la que hizo Alberto Breccia en “La gallina degollada”. Ese enfoque más dramático, más expresivo de la historieta me interesaba mucho. Lumpen tenía un trazo más ligero a nivel gráfico, como requería la aventura.

Muy pronto, la segunda parte.