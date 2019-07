Forgotten ´80s (parte 2)

Seguimos de paseo por las compañías independientes olvidadas de los ´80. La primera parte está aquí:

Fundada en 1978 por los hermanos Jan y Dean Mullaney como un refugio para creadores poco satisfechos con el régimen laboral de Marvel, Eclipse se convirtió en una de las fuerzas más poderosas del crecimiento de los comics independientes de la década de 1980. Hicieron de todo: publicaron series basadas en antiguos personajes (Airboy), tuvieron series de creadores que nunca hubieran aparecido en Marvel o DC pero que eran maravillosas (Mr. Monster de Michael Gilbert), apostaron al boom del blanco y negro (con los Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters, una de las copias más descaradas de las Tortugas Ninja), hicieron novelas gráficas (The Hobbit), publicaron muchísimo manga y hasta tuvieron un crossover entre títulos de su editorial (Total Eclipse, escrito por Marv Wolfman). Además se metieron hasta el tuétano en el curro de las “trading cards”.

La suma de una inundación en su bodega –que los dejó sin mercadería mal-, el divorcio entre Dean Mullaney y su esposa (y jefa de coordinadores) Cat Yronwode y un fallido trato con la editorial de libros HarperCollins, terminó por hundir la editorial a mediados de los ´90. Ah ¿los autores grossos de Eclipse? Muchos, demasiados para nombrar. Para más detalles sobre la editorial (y si saben ingles) vayan a este fabuloso blog que analiza cada título de la editorial https://totaleclipse.blog/ . Un laburo nérdico digno de encomio.

El título a destacar: Zot!, el comic por el que se hizo conocido Scott Mc Cloud, empezó como una amable historia de ciencia-ficción al estilo del Captain Marvel de la Golden Age (en años donde todo se volvía grim and gritty) y luego evolucionaria hasta convertirse en una historia sobre el amor, la ilusión y el desencanto en la adolescencia.





Tony Caputo la tenía clara. Decidió fundar Now en 1985 y casi desde el principio apostó a hacer comics basados en franquicias de otros medios. Así, Now adaptó a Terminator, The Real Ghostbusters, Married…With Children, Astroboy, Nightmare on Elm Street y un largo etcétera. Tal vez su único comic exitoso que no era licenciado fue Ralph Snart, una comedia salvaje y no muy políticamente correcta. Por cierto, en esta editorial empezó un tipo llamado Alex Ross

El título a destacar: Green Hornet, escrito principalmente por Ron Fortier, que supo construirle una mitología muy efectiva al Avispon Verde. Aventuras pulp de las buenas, dibujadas bien (no genial, bien).

Cuando Dave Sim y Deni Loubert (ver Aardvark-Vanaheim en la entrada anterior) se separaron, Sim decidió concentrarse sólo en su Cerebus.

Los otros proyectos irían a la nueva editorial de Loubert, Renegade Press, que continuó los títulos de Aardvark–Vanaheim y agregaría varios más como Ditko’s World (Ditko desatado dibujando lo que le parecía), Gene Day’s Black Zeppelin (compilando los trabajos independientes del antiguo dibujante de Master of Kung-Fu, que murió muy joven), Kafka (una de las primeras obras de Stefano Gaudiano) y Wordsmith (una gran reflexión sobre los creadores de novelas pulp que hacían Dave Darrigo y D.G. Taylor). Lamentablemente nunca logró vender lo suficiente y terminó cerrando

El título a destacar: Silent Invasion, un fabuloso mix de conspiranoia, extraterrestres y americana de la década de 1950, dibujada con un estilo muy línea clara por Michael Cherkas.

SpiderBaby Grafix & Publications, el sello del dibujante Stephen Bissette publicó solo tres títulos, pero dos de ellos son indispensables. Por un lado tenemos a Taboo, una antología de terror en formato revista-libro que se la pasó apostando a estirar los límites del género y lo logró de verdad. Tipos como Richard Sala, Mike Hoffmann, Charles Vess, Michael Zulli, Moebius, Keith Giffen (con la historieta donde plagia descaradamente a Muñoz) y un larguísimo etcétera de autores. Dos autores a destacar: por un lado Skip Williamson, el más zarpado de los dibujantes underground (que hace a Crumb parecer una monja carmelita) con unos dibujos recontra-hiper-archi-salvajes que casi funden a la revista porque nadie la quería imprimir; y luego Alan Moore, porque aquí empezaron From Hell y Lost Girls.

Su otro título es Tyrant, obra íntegra de Bissette, quien se propuso contar la vida de un Tyranosaurus Rex de la manera lo más detallada y realista posible. Un festín a los ojos y un ejercicio narrativo que sólo duro cuatro números.

El titulo a destacar: Tabo y Tyrant. Ambos buenísimos.

La boñiga infumable



Fundada por Steven Schanes después de fundir Pacific (vayan a la entrega anterior), Blackthorne publicó muchísimo material licenciado y se especializó en ediciones 3-D. Sobre todo sus reprints de material clásico tenían buena repercusión. Ahora, a la hora de publicar material original… Mejor les dejo la frase de Schanes explicando su filosofía editorial: “No sé lo que vende. Tiro cincuenta títulos contra la pared y veo lo que queda pegado” Gran criterio. Bueno, así salían las cosas

El título a destacar: Estamos entre Hamster Vice (Miami Vice, con hámsters. Repito: MIAMI VICE. CON HAMSTERS) Y Pre-teen Dirty-Gene Kung-Fu Kangaroos (si, otro clon de las TNMT). Ahórrense el trabajo. De ultima búsquense los reprints de material clásico.

(Muy pronto, la tercera parte)