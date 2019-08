Forgotten ´80s (parte 3)

Los ´80 dieron un montón de editoriales independientes que rompieron el juego a la hora de hacer historietas que se salían de los registros obvios de esos años. Estamos echando un vistazo a esas editoriales extintas de esos años. Esta es la tercera parte. Para leer las anteriores pueden ir aquí https://www.comiqueando.com.ar/notas/forgotten-80s-parte-1/ y aquí https://www.comiqueando.com.ar/notas/forgotten-80s-parte-2/.

Continuemos:

Fundada en 1983 en Chicago por Mike Gold, Rick Obadiah y Ken Levin, fue una de las editoriales que más fuerza hizo por competir con Marvel y DC. El primer golpe de suerte de la editorial fue heredar los títulos de Capital Comics, brazo editorial de una de las mayores distribuidoras de la época. Eso le dio acceso a tres títulos que serían exitosos: Nexus de Mike Baron y Steve Rude, Badger de Mike Baron y Whisper de Steven Grant. Estas series le dieron acceso a un público que quería algo más osado que lo que se veía en Marvel y DC por esos años, pero sin llegar a ser experimental ni underground.

First tuvo una lista de lo más granado del comic yanki de esos años (de hecho fue casi el banco de pruebas de los nuevos autores yankis que coparon la DC post-Crisis). La lista de títulos grossos es impresionante: Jon Sable Freelancer de Mike Grell, Grimjack de John Ostrander, Scout de Tim Truman, las adaptaciones de Elric de P. Craig Russell y Michael Gilbert, la primera publicación de Lone Wolf & Cub en inglés (con tapas especialmente hechas por Frank Miller) y hasta Shatter, la primera historieta dibujada completamente con una computadora. En 1992, por motivos no del todo claros, cerró.

El titulo a destacar: American Flagg de Howard Chaykin, una sátira de ciencia ficción donde Chaykin tiró toda la carne al asador, convirtiéndola en una obra rompedora a nivel de Watchmen y el Dark Knight de Miller. Y en la que Chaykin se graduó a genio del comic. Imperdible

Creada en 1977 por Richard y Wendy Pini para autopublicar su saga fantástica Elfquest (una de las series cuyo éxito contribuyó a lanzar la viabilidad del mercado de venta directa), la editorial se ha dedicado mayoritariamente a publicar esta serie, aunque en los ´80 publicó otros títulos, muchas veces co-editadas por Apple Comics (ver más abajo). También han tenido su cuota de juicios: Colleen Doran, creadora de A Distant Soil, los enjuició por querer quedarse con el copyright de su serie y tuvieron un notorio juicio contra los editores de Elfquest para el mercado de libros por manejos muy turbios. Por eso, desde finales de los ´80, se ha concentrado sólo en Elfquest, normalmente con acuerdos previos con otras editoriales en los que ellos funcionan como “packagers”, o generadores de contenidos.

El titulo a destacar: Obviamente Elfquest, una saga fantástica que continúa publicándose y con un núcleo de fans muy fiel.

Fundada en 1986 por Michael Catron como un subsello de WaRP Graphics (ver arriba) con financiamiento independiente, rápidamente pasaron a producir material original y a editarlo por su cuenta. En su producción había desde material mediocre hasta productos interesantes, aunque nada de lo hecho puso en primera línea a la compañía. Entre las series que vale la pena destacar están Fish Police (una serie de peces policías en el fondo del mar que llego a tener una muy breve serie animada), Blood of Dracula (una serie protagonizada por el conde, en la que se hicieron conocidos Marc Hempel y Mark Wheatley) y Miracle Squad (una serie entretenida sobre un grupo de dobles de riesgo de Hollywood en la década de 1930). Afectado por la debacle del mercado de mediados de los ´90, cerró en 1994

El título a destacar: Vietnam Journal de Don Lomax, un veterano de Vietnam, una historieta de guerra muy realista y bien documentada.



Un ejemplo de compañía que muerde más de lo que podía masticar. Fundada en 1982, la editorial rápidamente se convirtió en un competidor serio dentro del comic indie yanki gracias a dos creaciones de Matt Wagner: Mage (la historia de Kevin Machstick, un joven loser que es la reencarnación del rey Arturo) y Grendel (una fascinante saga que comienza con un ladrón y asesino a lo Fantomas y terminará convirtiéndose en la historia de un futuro distópico con altas dosis de política mezclada en ella). Rápidamente la editorial lanzaría varios títulos de repercusión, como Evangeline de Chuck Dixon y Ricardo Villagrán (una monja asesina en un futuro posapocaliptico), Elementals (una historia superheroica que dio a conocer a Bill Willingham). También se hizo muy conocida por la adaptación al comic de Robotech. Como les iba bien, creyeron que podían crecer distribuyendo además en los kioscos. Craso error: para 1990 las deudas eran enormes y la editorial debió cerrar.

El título a destacar: su comic de Jonny Quest (de Mark Wheatley y Marc Hempel) es una demostración de cómo hacer historias interesantes para adultos de una franquicia juvenil sin perder el encanto de la serie original.

La boñiga infumable

Todd Loren venía del mundillo de la música y decidió que uniría sus dos pasiones (el rock y la música) sacando biografías de bandas y músicos de rock en formato comic. El resultado fue “Rock’n’roll comics” donde salieron biografías que iban desde Guns & Roses hasta New Kids on The Block. Por cierto, con mucho sexo, droga y rock en las historias, con dibujos mediocres y sin pagar un peso a las bandas por usarlas. Por supuesto vendió como loco, sobre todo fuera del circuito de tiendas de comic (donde muchos lo odiaban). Se comió juicios de todos los colores pero siguió al pie del cañon haciendo sus revistas. Como le iba bien decidió ampliarse… publicando comics triple XXX. Garantía de calidad. Todo esto siguió hasta que en 1992 lo encontraron muerto en su casa, víctima de homicidio. El caso no está resuelto. La línea se sigue republicando todavía pero ya no hay más historietas nuevas.

El título a destacar: “Rock ’n’ roll comics” evidentemente. Es como la versión amarilla de las biografías del rock. ¿Calidad? Esteee… si bueh, si…