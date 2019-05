Mi primer contacto con esta obra fue un rumor, un “Alan Moore vuelve a hacer terror en serio en una revista oscura”. Claro está, que en esa época (de 1989 en adelante, hasta 1998), Moore no estaba exactamente en su mejor momento; eran los tiempos de sus trabajos por encargo de los “capo-mafia” de Image – Don Lee, Don McFarlane, Don Liefeld-, con resultados tan disímiles como poco trascendentes, en WildCATS, Spawn, luego Supreme, ustedes ya lo habrán sufrido…

Por las páginas de la revista Taboo, una antología en blanco y negro publicada por Stephen Bissette para la editorial Spiderbaby Graphix, empieza a despuntar una nueva gloria del talentoso guionista, otro Watchmen, o para ser más precisos (por su clima opresivo en una Inglaterra en blanco y negro) otro V for Vendetta. Pero mis prejuicios me alejan de la obra: es muy difícil de conseguir, el dibujante Eddie Campbell no es muy conocido, lo poco que se ve no es atractivo a primera vista, Moore está haciendo verdura por kilo, las historietas de terror gótico no me atraen particularmente, y como si esto fuera poco, todos los críticos empiezan a hablar maravillas de From Hell y hasta gana un par de premios. Era para desconfiar.

Dejé pasar el tiempo, hasta que el genio de Northampton resurgió con la línea ABC y yo ya estaba dispuesto a leer cualquier cosa que dijera “Alan Moore”. Para ese entonces, los 16 capítulos de From Hell estaban recopilados en un tremendo libro de casi 600 páginas por la propia Eddie Campbell Comics y encima, caigo con que no son diversas historietas de terror, sino que es toda una fabulosa reconstrucción de los asesinatos de Jack el Destripador. ¡Por Moore! Si bien el Destripador no es mi personaje favorito ni mucho menos, tiene el encanto de ser un caso verídico, polémico, sucio, enroscado, encubierto, con olor a tramoya y misticismo. Cuando me sumergí en el TP no pude parar y me atrapó a fondo. Si Moore necesitaba escribir berretadas en Image para poder trabajar tranquilo en From Hell… ¡bienvenidos sean Violator y Supreme!

En primer lugar, lo más glorioso que tiene From Hell es, sin duda alguna, el guión de Alan Moore. Porque en esta obra, Moore no se conforma con estupendos diálogos, con situaciones inesperadas, personajes atrapantes muy bien caracterizados y una puesta en página delineada estrictamente por él para beneficio de la narración. From Hell es una ardua investigación y reconstrucción histórica de los acontecimientos, los lugares y los protagonistas de un hecho verdadero. No es el Universo DC, no tiene mundos para imaginar; acá Moore está confinado a eventos que sucedieron, a lugares que existen y que recorrió palmo a palmo para absorberlos y poder volcarlos en su obra. Hay un marco histórico-social que lo contiene y que lo delimita, a la vez que le permite explorar y explicar una realidad trágica y oscura del sórdido barrio de Whitechapel, en un Londres victoriano de fines del Siglo XIX.

Si unimos Moore y Jack el Destripador, es fácil imaginar las millones de aventuras que el barbeta pudo haber inventado con un personaje así, pero no… Moore se empapa de realidad, se mete a fondo en todos los textos escritos sobre el caso, hace entrar en juego todas las posibles hipótesis que han estado rondando los crímenes de las prostitutas por más de cien años, camina todas las calles que fueran escenario de esa tragedia, estudia los edificios públicos (como iglesias, manicomios y cementerios), elabora sus propias teorías, incorpora a los más extraños personajes que pudieron ser partícipes del caso o al menos visitantes de esa Londres truculenta, que es otro protagonista más de From Hell. Y Moore no juega con el misterio fácil, con el quién fue… Lo realmente perturbador en From Hell es el por qué, el cómo reaccionar, el cómo frenarlo. El terror no es simplemente el asesinato o el descuartizamiento, lo verdaderamente tétrico es que nos obliga a pensar un “¿y si es cierto? ¿y si tiene razón?”. Alan Moore nos presenta a un Jack el Destripador tan diferente a todo aquel que hayas visto antes, que te va a cautivar, te va a emocionar y si te dejás, te parte la cabeza. Así es Moore.

Pasemos al dibujo. Si estamos en la era victoriana, nada mejor que un estilo de dibujo con reminiscencias de la época, con plumines de punta flexibles, con mucha trama, texturas y línea fina, como los dibujos de los diarios de fines de Siglo XIX. Para ello, el talentoso dibujante Eddie Campbell, ha estudiado minuciosamente la moda, la arquitectura y la forma de presentarlos de las revistas satíricas de la época. De esta manera, logra un dibujo muy acorde con la historia, que acompaña al guión de un modo perfecto, fundido en el clima tétrico y oscuro, en la suciedad de las calles y la pobreza, la miseria y la mugre de esa sociedad de 1888. La falta de atractivo en los dibujos es algo tramado por Campbell y Moore para reflejar la tristeza de las prostitutas y los borrachos, los pobres y los marginados de ese momento histórico particular que sirve de marco a los horrendos crímenes mostrados por el trazo sucio y cómplice de Campbell.

Este escocés nacido en 1955 se hizo famoso principalmente por su serie Bacchus, donde su estilo gráfico dista mucho del de From Hell, y presenta personajes de la mitología griega en el presente, con un dibujo difícil de enmarcar, tal vez una especie de fusión entre Dave Sim y Jack Kirby. La unión de estos dos grandes del comic da por resultado una obra fundamental del género.

Tal vez esas ganas de transmitir un escenario tenebroso, profundo y sucio terminan por reflejar un dibujo triste, a veces confuso y sofocante. Quizás es a propósito, pero hay momentos en que la trama se retuerce y uno necesita identificar a cada una de las cuatro o cinco mujeres que están involucradas en la historia (todas víctimas potenciales) y por culpa del dibujo a veces se hace bastante difícil. El blanco y negro, los vestidos de época y el trazo expresivo son muy interesantes pero, por momentos, generan una dificultad para el fluir de la narración a la hora de -de un primer vistazo- reconocer a las protagonistas. Campbell se preocupa en el realismo de los diversos vestidos y sombreros, pero por las caras es difícil diferenciar a las muchas mujeres de igual edad y clase social que aparecen.

Por el lado de Moore, su afán de realismo también me trajo una molestia. Los personajes hablan en un inglés antiguo, tal cual hablaban los de cada clase social en el Londres de 1880. Entre que las letras minúsculas de Campbell no ayudan, encima tener que estar pensando cómo suena cada palabra para ver qué quieren decir en ese punto de la historia, es bastante engorroso. No sé cómo será la versión española, pero leerlo en inglés significa dilucidar cada término que se usaba en aquel entonces, la pronunciación de ese punto histórico cultural y un Moore que trata de captar hasta el tipo de palabras que usaría cada uno de los personajes de acuerdo a su nivel social. Como en el caso del dibujo puntilloso y oscuro, el uso de estos modismos no deja de ser molesto a la hora de sentarse a leer un comic, pero a la vez le da un encanto que, traspasado el inconveniente, ayuda a la inmersión en la historia.

Creo que sin estos problemas (para mí; tal vez otro sólo los ve como un gran descubrimiento y algo clave para la obra), From Hell sería más accesible y más disfrutable para más gente. Evidentemente, eso no fue óbice para que la obra se convirtiera también en una película y en un éxito más en la larga e ilustre carrera del Mago de Northampton.