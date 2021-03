Fullmetal Alchemist (parte 2)

EL PRIMER PASO POR LA TV

Dos años después de la salida del manga, el Studio Bones (conocido por series como Angelic Layer y Wolf´s Rain) se decidió a adaptar la serie en un animé de 51 episodios de 24 minutos de duración, emitidos desde el 4 de Octubre del 2003 hasta el 2 de Octubre del 2004. El diseño de los personajes estuvo a cargo de Yoshiyuki Ito, mientras la dirección cayó en manos de Seiji Mizushima reconocido por haber dirigido series como Shaman King y Slayers Next, entre otras.

Cabe destacar que el diseño de los personajes es totalmente respetuoso de la obra de Hiromu Arakawa y la calidad de la animación es muy buena, con un nivel de fluidez impresionante que se mantiene a lo largo de toda la serie. Como es habitual, la animación del opening y el ending es muchísimo mejor que la del resto de la serie, pero acá tenemos la posibilidad de ver cuatro sets de apertura y cierre a lo largo de los 51 capítulos que dura la serie. Esto se debe a los cambios de rumbo que se producen durante la serie y que los openings acompañan de manera magistral. Un detalle remarcable es el nivel de cuidado puesto en los mismos: a modo de ejemplo, en un momento del último, la canción dice “Stay… stay… stay…” y con cada una de estas menciones aparece uno de los personajes que murió a lo largo de la serie, encabezados por la madre de los Elric.

La banda sonora fue compuesta por Michiru Oshima, reconocida compositora que tiene en su haber la banda sonora de las últimas películas de Godzilla y de los OVAs de Queen Emeraldas. Se destaca entre los muchos temas que componen la serie el tema Bratja (“Hermanos”, en criollo), que está cantado por un coro de niños rusos.

La serie arranca con gran respeto por el manga, pero para la mitad se despega totalmente y toma un rumbo absolutamente diferente. Ya estamos acostumbrados al típico “estire” de los animés mientras el manga completa una saga, esto se debe a que los ritmos de producción del manga son más lentos y así se evita que la serie lo alcance y se quede sin material para adaptar. Esto suele suceder en series como Dragon Ball, Rurouni Kenshin o Sailor Moon, por nombrar algunas conocidas. Lo bueno que tiene FMA es que lo “estirado” realmente aporta y hasta me animaría a decir que mejora lo que estaba originalmente en el manga, y lleva la historia con una terrible coherencia hacia el final que, repito, fue creado especialmente para la serie y -a diferencia de muchísimos animés-, sí termina con un cierre definitivo.

Para que se den una idea de lo estirado que está el animé, el capítulo 15 del manga coincide con el 25 de la serie, que es el punto donde claramente las historias toman caminos diferentes, principalmente porque en el animé se explica el origen de los Homunculii que es totalmente diferente al del manga y esto obliga a la serie a ir en otra dirección, e incluso a cambiar el villano principal de la serie al que responden los Homunculii. Esto modifica todo a tal nivel que en el animé aparecieron, mucho antes que en el manga, Sloth y Pride, que es quien en el manga aparece como Wrath, lo cual obligó a crear un nuevo Wrath para completar el set. Otros personajes que sufren cambios son Scar y Hohenheim, que en el animé tienen versiones más edulcoradas, algo que, en realidad, pasa con la mayoría de los personajes.

Un apartado especial se merece el tema del doblaje. Tuve la suerte de ver la serie en su idioma original, en el cual las voces son realmente muy cuidadas, y se destacan las de los dos protagonistas, gentileza de Paku Romi (Ed), que hizo también de Len Tao en Shaman King y Ken Ichijouji en Digimon 02, y Rie Kugimiya (Al) en su rol más importante hasta el momento. Y ya que hablamos de la voz de Al, es destacable todo lo que trasmite el personaje teniendo en cuenta que se trata de una armadura sin expresividad. Todo esto es mérito absoluto de la actriz y se nota más que nada al ver la versión doblada, donde Al suena como un borracho hablando adentro de una lata. Este es el error fundamental que tiene el doblaje, donde la voz de Al “tiene sentido” sólo cuando es una armadura, ya que cuando está en forma humana sigue hablando de esta manera horrible, mientras que en el original se trata de la voz de un chico de 10 años todo el tiempo.

El doblaje castellano, realizado en Venezuela por el Estudio Lain, es correcto a nivel traducción y respetuoso en la adaptación, pero lamentablemente el staff de actores de esta compañía deja mucho que desear a la hora de la interpretación y cometen errores como el darle las voces de los protagonistas a dos actores masculinos como son Johnny Torres y José Manuel Vieira para Al y Ed, respectivamente. Además suelen repetirse voces dentro de la serie así como también en el resto de los programas que emitía Animax, ya que esta compañía doblaba la mayoría de las series que tenía esta señal.

EL SALTO A LA PANTALLA GRANDE

Dos meses después de que terminara la serie, en Diciembre de 2004, se anunciaba con bombos y platillos el estreno de la primera película de Full Metal Alchemist. El final del animé dejaba un cabo suelto y era obvio que no podía quedar así. De esta manera en Julio del 2005, y con todo el equipo que llevó adelante la serie, se estrenaba en Japón Gekijyouban Hagane no Renkinjutsushi – Shanbara wo Yuku Mono (Fullmetal Alchemist: El conquistador de Shambala). El título hace referencia al reino mítico oriental de Shambala, un equivalente al paraíso cristiano cuya antigua leyenda dice que los seres que lo habitan viven con sabiduría, en absoluto equilibrio con su medio ambiente, salud perfecta y total felicidad.

Con una animación infinitamente superior a la de la serie, la película arranca dos años después de donde finalizó el animé y aparecen casi todos los personajes del mismo. La trama básicamente nos cuenta la historia de Ed que, desprovisto de sus poderes alquímicos, debe enfrentarse a un nuevo enemigo para detener una amenaza que pone a dos universos en peligro. Podría contar más, pero sería revelar gran parte de lo que sucede al final del animé y por eso decido no profundizar. De todas formas, no me gustó demasiado el desarrollo de la trama: al haberse terminado el conflicto con el villano de la serie, se ven obligados a inventar un nuevo rival para los hermanos Elric, pero el mismo carece de atractivo, lo cual le resta fuerza a la película.

Imagino que esta situación debe ser muy diferente para el japonés que venía de casi un año de abstinencia y muerto de ganas de ver cómo termina la saga. Eso suele jugar a favor en estos casos y es algo que yo no viví, porque vi la peli al día siguiente de terminar de ver la serie. De todas maneras, por más que no me guste, es el final real del animé y si no se lo ve quedan cosas colgadas, así que me parece que su visionado es obligatorio.

