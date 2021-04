Fullmetal Alchemist (parte 4)

EL ANIME QUE SE MERECIAN

Como ya dijimos, la primera serie animada se hizo con muy poco recorrido del manga, y por lo tanto más de la mitad fue inventado para poder llegar a un final que esta lejísimos de parecerse en algo al que tenía pensado Hiromu Arakawa. Así es como en Abril del 2009 debuta Fullmetal Alchemist: Brotherhood, una nueva serie que esta vez si prometía respetar al mango a la obra original, que por ese entonces ya llevaba 22 tomos publicados, e iba claramente hacia un final. De todas formas, lo más sorpresivo fue cuando la serie anunció que estaba llegando a su final en Mayo del 2010 y el estudio de animación tuvo acceso a los originales de Arakawa del último capítulo del manga, cuya salida todavía no había sido anunciada por la editorial. Esto abrió la posibilidad de que los finales del manga y anime pudieran darse a conocer casi en simultáneo, cosa que sucedería en Julio de ese año.

Nuevamente a cargo del estudio Bones, la dirección de la serie cayó en esta oportunidad en las manos de Yasuhiro Irie, que había sido responsable, entre muchas otras cosas, de la dirección de los openings del primer anime. Por el lado de la adaptación de los guiones, esta cayó en las manos del veterano Hiroshi Onogi, al que algunos pueden recordar por su participación en Macross, pero que tiene una amplia carrera como guionista de animes desde principios de la década del ´80 hasta la actualidad donde se encuentra trabajando en la adaptación de la serie Akuma–kun del maestro Shigeru Mizuki.

En esta oportunidad la banda sonora fue responsabilidad de Akira Senju, conocido por el ser el responsable de la banda sonora de Bt’X y que si bien cumple con la tarea a la perfección, su composición queda deslucida en la comparación con la primer serie, que tiene en la banda sonora uno de sus puntos más altos.

La serie Brotherhood dura 64 episodios, y como ya dije, trata de ser lo más fiel al manga que puede. Pero tenía el problema de cargar sobre sus espaldas con la primera serie, y para no repetirse demasiado, el principio está bastante trastocado. Ya vimos que en el primer anime la acción se desviaba respecto de la historia original en el capítulo 25, un evento fundamental que acá sucede en el episodio 10, y que hace que para el capítulo 15 ya estemos ante material totalmente nuevo, al menos para el público que no leyó jamás el manga.

Quiero destacar de estos primeros episodios, que llevan de forma muy dinámica la narración y que, si bien cuentan básicamente lo mismo, se nota el esfuerzo puesto en que no se vea todo demasiado parecido a la primera serie, para lo cual hacen dos cambios radicales que funcionan dentro la lógica de la serie. El primero es que el primer episodio es completamente original, y transcurre en Ciudad Central, lo que funciona para presentar a buena parte de los personajes, que en la primera serie (al igual que en el manga) se fueron conociendo a lo largo de la misma. De esta forma, deja bastante plantado el conflicto principal que difiere un poco y marca una importante diferencia con la primera serie. Ya en el segundo capítulo se dedica por completo a contar la historia de Ed y Al, su transmutación fallida, etc., etc., agrupando en un solo episodio muchas de las cosas que en las otras versiones se veían en flashbacks a lo largo de muchos episodios. Con esto se logra que el espectador tenga mucho más claro todo desde el arranque. Ya el tercer capítulo es una adaptación bastante fiel del primero del manga, centrado en el conflicto de Lior.

Quizás el punto más bajo de estos primeros capítulos es que muchas de las escenas más representativas del manga y que sirven para presentar a ciertos personajes fueron adaptadas casi de manera literal, pero como acá muchos de esos personajes ya los habíamos visto debutar en el primer episodio, hacen un poco de ruido.

Lo único criticable que le encuentro a la serie, y no es algo que realmente moleste, es que en su afán por despegarse de la primera y no volver a contar lo mismo, simplificó mucho el principio y nos dejó sin un anime que adapte a la perfección todo el manga. Quizás lo que hay que hacer es un hibrido: mirar la primera mitad de la serie de 2003 y de ahí en adelante continuar con la segunda serie, para tener una idea más redonda del espíritu del manga. Pero ahí también pesan las diferencias que ya de entrada mete la primer serie, por lo que les recomiendo en realidad que vayan a leer el manga y dejen un poco la tele de lado. Igual, si no me van a dar pelota, sepan que en Netflix están ambas series disponibles.

Además de los 65 episodios, la segunda serie animada tuvo 4 OVAs y una película que se estrenó en los cines japoneses en 2011, lejos del impacto que tuvo la anterior. Todo este material es original y no adapta en nada la obra de Arakawa. Incluso la película cuenta una historia que va inserta alrededor del capítulo 21 del anime. Y no me quiero extender mucho más porque si hablamos de películas, le quiero dedicar algo de espacio a la versión con actores.

DE CARNE SOMOS

La película estrenada en Japón en 2017 y que acá podemos disfrutar en la pantalla de Netflix, está dirigida por Fumihiko Sori y protagonizada por Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda y Dean Fujioka.

La historia que se nos cuenta es la misma que ya repetí un millón de veces a lo largo de esta nota, pero con la particularidad de estar comprimida en poco más de dos horas, con lo cual es obvio que no adapta todo el manga o ni siquiera la mitad, pero de todas formas me parece que tiene varias cosas que vale la pena destacar.

Quizás el primer punto es que está compuesta en su totalidad por actores japoneses. Es algo obvio al tratarse de una producción de dicho país, pero si tenemos en cuenta el origen pseudo-europeo de los personajes originales esto hace un poco de ruido. De todos modos, seamos justos: si pudimos aceptar que Jeffrey Hunter es Jesús y Liz Taylor Cleopatra, podemos soportar a Yamada como Edward.

Lo otro destacable es cómo la película se esfuerza en mantener muchos de los momentos más icónicos del manga. Casi todo lo que uno espera ver en la película, está. Obviamente faltan un montón de personajes y si bien la película tiene un final, quedan cosas lo suficientemente abiertas como para que uno espere una secuela, pero más allá de eso me parece que cumple su función y sirve como un primer acercamiento para aquel que -vaya uno a saber por qué motivo- decidió arrancar por acá en lugar de optar por alguna de las series animadas o por el propio manga.

Me podría extender un poco más y destacar algunas actuaciones memorables o giros de la trama que me parecieron ingeniosos para darle autonomía a la película, pero el espacio es tirano y quiero que esta sea la última entrega de la nota, así que hasta llegamos.

Para cerrar, sólo me resta decir que si con todo esto no le dieron ganas de al menos pegarle una miradita al manga, ya no hay mucho que se pueda hacer. Y que obviamente siempre voy a recomendar la lectura de la obra de Arakawa por encima de cualquiera de sus adaptaciones. Pero si son muy vagos para leer o no pueden acceder al material, “Brotherhood” es una buena segunda opción. Lo importante es que sumen Full Metal Alchemist a su lista de pendientes e intenten sacarlo de ahí lo antes posible.