Ghost in the Shell (parte 2)

Ghost in the Shell (el manga)

Editado entre 1989 y 1990, y recopilado en 1991 en un único tomo, se trata de una obra corta, de 11 episodios.

La trama ocurre en el año 2029 y tenemos como protagonista a Motoko Kusanagi. El manga es fantástico. Trazos limpios, muchísima información y notas al pie de página para ahondar la experiencia del mundo fantástico que nos intenta imponer el autor, con muchísimo detalle. Planteamientos y reflexiones filosóficas, mucha simbología. Es desolador por momentos, maneja muy buen ritmo de acción, y excelentes transiciones. Hay páginas a color muy correctas, el arte es cumplidor y detallado. Quizás sea innecesaria la hipersexuaización que a veces entra en escena. Mujeres (¿o robots?) muy sexys o en situaciones sexuales sugerentes o explícitas. Uno como lector no sabe si lidia con un humano, con un humano con partes cibernéticas, un cyborg, o qué. Y esa desdibujada línea que serviría como límite, es un trato muy interesante que hace el autor con respecto a los personajes. Cada historia tiene en su portada el año en el que ocurre la historia ficticia de turno, para enriquecer la experiencia del lector.

Las historias son:

1- Prologue

2- Super Spartan

3- Junk Jungle

4- Megatech Machine 1 – Revolt of the Robots

5- Megatech Machine 2- The Making of a Cyborg

6- Robot Rondo

7- Phantom Fund

8- Dumb Barter

9- Bye Bye Clay

10- Brain Drain

11- Ghost Coast

Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

Publicada entre 1991 y 1997, está ubicada a nivel trama 5 años después de la obra original. Son 12 episodios, donde nos muestran a la Mayor Kusanagi con su nuevo status (y nombre), lidiando con los problemas del mundo de forma interesante. Revelar mucho más de la trama es básicamente arruinar la obra.

1- Prologue

2- Under Water

3- Circuit Weapon 1

4- Circuit Weapon 2

5- Flyby Orbit 1

6- Flyby Orbit 2

7- Flyby Orbit 3

8- Mold of Life 1

9- Mold of Life 2

10- Mold of Life 3

11- Mold of Life 4

12- Epilogue

Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

Son cuatro historias que originalmente iban a formar parte de Ghost in the Shell 2, pero Masamune Shirow descartó. De dos episodios cada una (o sea, 8 en total), se ubican entre el volumen 1 y el volumen 2 del manga. A continuación, el detalle y fecha de publicación de Kodansha.

1- Fat Cat 1 (1991)

2- Fat Cat 2

3- Drive Slave 1 (1992)

4- Drive Slave 2

5-Mines of Mind 1 (1995)

6- Mines of Mind 2

7- Lost Past 1 (1996)

8- Lost Past 2

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

Este manga, publicado en el 2009 de la mano de Yu Kinutani, es básicamente una adaptación de la primer temporada del animé del mismo nombre. En líneas generales es muy bueno y el arte es excelente. Pero prefiero el animé.

Ghost in the Shell: S.A.C – Tachikomatic Days (攻殻機動隊S.A.C. タチコマなヒビ – Kōkaku Kidōtai S.A.C. Tachikoma na Hibi)

También publicado en el 2009, está basado en los cortos del mismo nombre de la serie de animé, dibujados por Masayuki Yamamoto. Completamente obviable.

One-shots (números especiales)

Desde finales del 2016 y hasta la fecha, fueron editándose en la revista Young Magazine varios one-shots de diversos autores como tributo a la película pronto a estrenarse, donde veremos a Scarlett Johansson personificando a Motoko Kusanagi.

El primer one-shot fue de Yu Kinutani contando el pasado de Saito. También tenemos uno de Takumi Oyama, Nokuto Koike, Nobuaki Tadano, Yu Imai y Masayuki Yamamoto. Y estamos a esperas de los tributos de Tomonori Inoue y Tony Takezaki. Al no haber sido recopilados y ser algo muy reciente, no puedo brindarles mucha más información al respecto.

Ghost in the Shell: Nemuranai Me no Otoko Sleepless Eye~ (攻殻機動隊ARISE~眠らない眼の男 Sleepless Eye )

Este manga, cuyo título en japonés significa propiamente dicho “El hombre con los ojos que no duermen”, fue publicado en 2013, y la trama es básicamente contar cómo se conocen Kusanagi y Batou durante la guerra civil. Cabe destacar que NO es escrito ni dibujado por Masamune Shirow. Al frente del guión tenemos a Fujisaku Junichi, y a cargo del dibujo a Takumi Oyama. Esta obra es parte de Arise, el proyecto de animé que sirve como precuela y del que hablaremos en la próxima entrega del informe.