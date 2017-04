Ghost in the Shell (parte 3)

Antes que nada, quiero aclarar algo. Si bien pareciera tener cierto sentido de continuidad, la verdad es que las películas, series de animé (Stand Alone Complex) y películas más recientes (Arise), NO comparten el mismo universo. Si bien comparten personajes, puntos de quiebre o trasfondos, las tramas no se complementan entre sí y resultan completamente contradictorias.

Pero basta de preámbulos, y echemos algo de luz:



Ghost in the Shell

Estrenada en 1995, dirigida por Mamoru Oshii y escrita por Kazunori Ito, la película tiene detalles que, a mi gusto, la elevan por encima del manga. Adapta principalmente la trama del Puppetmaster del manga. Se deja de lado la expresividad excesiva que podían mostrar los personajes en el manga, que acá son más parcos y serios. La paleta de colores y la frialdad que emanan, hacen un contraste perfecto con la trama, cosa que a mi gusto, Shirow no lograba con sus páginas a color. Una adaptación mucho más nostálgica, fría y simbólica. En cuanto a la calidad de la animación, es jugadísimo y loable el hecho de combinar animación tradicional (cel), con animación generada por computadora (CG). La música, compuesta por Kenji Kawai, es otro tema aparte, que acompaña perfectamente la idea que nos intenta transmitir la película. La verdad es que es una joya. Si vieron Matrix, los (o las) Wachowski robaron muchísimo de acá. Escenas prácticamente plagiadas, incluso.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (SAC)

Serie de animé de 26 episodios, estrenada en Octubre de 2002 y finalizada en Octubre de 2003. Dirigida por Kenji Kamiyama, la trama gira en torno al equipo de la Sección 9 lidiando con terrorismo cibernético, espionaje industrial, conspiraciones y un villano conocido como “The man who laughs” (Lit. El hombre que ríe…y no, no es el Joker). El concepto de Ghost, algo así como la conciencia o el alma humana, habitando en el cuerpo de un cyborg, ¿es posible? El planteamiento inicial que mencioné, sobre la búsqueda de la humanidad es algo fuertemente marcado en SAC.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd Gig (SAC 2nd Gig)

Serie de animé de 26 episodios. Es la segunda temporada de Stand Alone Complex, dirigida nuevamente por Kenji Kamiyama y emitida de Enero 2004 a Enero 2005.

Se siguen los hilos de la primer temporada, pero acá se trata más que nada de evitar un conflicto entre refugiados y el gobierno.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – The Laughing Man e Individual Eleven

Son dos OVAs (Original Video Animation, las siglas con las que se denomina, básicamente, a productos que en lugar de ser transmitidos por televisión o pantalla grande, tienen directamente su salida en formato DVD/Blu-Ray) del año 2005 que básicamente, recuentan la serie. The Laughing Man es un resumen de la primer temporada, con énfasis en la trama que le da nombre. Individual Eleven, por su parte, resume y recuenta la segunda temporada.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society (SAC – SSS)

Esta película del año 2006 fue hecha para emitirse por televisión. Es continuación de las series. Se ubica dos años después del final de 2nd Gig, y veremos a Motoko Kusanagi lidiando con cierto hacker que está detrás del suicidio de varios peces gordos. Claramente encontraremos corrupción e intriga política.

Tachikomatic Days (Tachikoma na Hibi)

Son unos cortos de un minuto y pico de duración que se emiten al final de cada episodio de las series y siempre tiran una punta o detalle informativo sobre el plot del episodio. Son guiños, detalles que expanden el universo. Los Tachikoma son tanques con Inteligencia Artificial que aparecen en la serie.

Ghost in the Shell 2: Innocence

Esta película, que vio la luz en el año 2004 es de plano una secuela del clásico de 1995. Al igual que la primera peli, está dirigida por Mamoru Oshii. Basada muy parcialmente en el arco del manga Robot Rondo y en Phantom Fund, de las que toma pequeños elementos o ideas. La película es complicada de seguir si no tenés buena predisposición. Particularmente me gusta mucho. Tiene una cantidad de información y de simbolismos, notas, referencias y homenajes excesiva, pero es algo que le da un gusto muy particular. El trabajo que hicieron manteniendo la escencia de este mundo ficticio, es excelente. Acá los protagonistas son Batou y Togusa, dos personajes secundarios. ¿Y Motoko Kusanagi? Se la nombra, se hace referencia a ella, pero no te voy a decir si aparece o no, mirala y enterate. ¿Y detalles técnicos? Música excelente, animación excelente. No puedo agregar mucho más.

Ghost in the Shell 2.0

La versión 2.0 es básicamente la misma película de 1995, editada en el año 2008, con mejores escenas de animación en 3D gracias a nuevas tecnologías, diálogos re-escritos, voces cambiadas y la banda sonora en mejor calidad. Incluso algunos cambios completos como la escena de inicio. Básicamente, una actualización. Personalmente, me quedo con el clásico.

Ghost in the Shell: Arise

Editadas entre el Junio 2013 y Septiembre 2014, son cuatro películas que son consideradas OVAs. Pero obvio que editarlas directamente en Blu-Ray sin aprovechar que los cines seguro se llenaban, no iba a ser negocio. En fin, películas u OVAs, como ustedes gusten. De aproximadamente 50 minutos de duración cada una y dirigidas por Kazuchika Kise, la trama funciona como precuela de la obra original. Apenas terminada la Cuarta Guerra Mundial, nos encontramos con una Motoko Kusanagi más joven, el grupo de la Sección 9 todavía no fue formado y vemos muchos detalles sobre su pasado. Terroristas y un virus que afecta cerebros cibernéticos. Engancha muy bien en el universo, su calidad es buena en todo aspecto y la trama funciona. Toda la estética y personajes pasaron por un rediseño, así que es probable que no reconozcan a Kusanagi. Particularmente, no me resulta una obra increíble, pero está muy bien y es disfrutable.

Ghost in the Shell: Arise – Alternative Architecture (Ghost in the Shell AAA)

Acá lo arruinan y complican para robar. Esta es una serie de animé del año 2015 de 10 episodios (cuyos últimos dos, Pyrophoric Cult parte 1 y 2, serían luego considerados como la quinta OVA de Ghost in the Shell Arise). ¿De qué trata? Es Ghost in the Shell Arise, pero fraccionada para hacerla serie de TV. En teoría nos vendían que iba a haber escenas nuevas y detalles, pero sacando Pyrophoric Cult, no aportan nada. Es más, confunde. Estamos viendo lo mismo pero con escenas que a veces no cuadran ni encajan. Recomiendo ver las 4 OVAs y luego la quinta, Pyrophoric Cult.

Ghost in the Shell: The New Movie

También conocida como Ghost in the Shell: The Rising, esta peli es del año 2015. Dirigida por Kazuya Nomura y con Kazuchika Kise como director general, es una continuación de Ghost in the Shell: Arise (más específicamente, de Pyrophoric Cult). Acá vemos el asesinato de cierto sujeto (que si ya estuvieron sumergidos medianamente en Ghost in the Shell, saben de quién hablo), y la investigación de Motoko Kusanagi para revelar el misterio y motivo del asesinato. Funciona perfecto y limpian el error que cometieron con AAA.

Videojuegos

Sí, claramente iban a explotar este apartado. Muy por arriba, les cuento que hay tres, y uno en desarollo. Sinceramente, si bien los primeros dos son bastante decentes, son bastante olvidables, todos. El primero, “Ghost in the Shell”, de 1997 es para Playstation 1. Es un shooter (juego de disparos) en tercera persona, con una trama muy respetuosa con respecto a la peli. No es una adaptación, sino una trama ubicada en el mismo universo.

En el 2004, salió para Playstation 2 el juego Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. También es un shooter en tercera persona, y la trama se ubica entre el final de la primer temporada del animé y el principio de la segunda. Salió en el 2005 una continuación del juego para PSP, esta vez un shooter en primera persona.

Para este año está previsto la salida de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – First Assault Online, desarrollado por la compañía Surcoreana Neople. Un shooter en primera persona para jugar Online, en teoría gratis.

¿Más encaminado? ¿Interesado? Vamos, que hay pocas franquicias tan interesantes del género como para dejarla pasar.