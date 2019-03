A veces pasa que algunas series consideradas un punto flojo de la historia comiquera en algún momento son reformuladas por algún autor con buenas ideas que las aborda desde otra óptica novedosa e interesante. Eso le sucedió a Glory, aquel “rip-off” de Wonder Woman creado por Rob Liefeld en los ´90, que entre 2012 y 2013 brilló de la mano del guionista Joe Keatinge, y el dibujante Ross Campbell, una vez más en Image.

Para quienes no la recuerden, Glory también era (al igual que su inspiración) una princesa amazona, que vivía en Paradise Island, hija de la reina, con los mismos poderes y habilidades que la original, etc. Las diferencias eran pocas, pero las suficientes para servir de base para que si la agarraba alguien con ideas, pudiera hacer algo mejor con ella.

En el comic original, publicado a partir de 1995 a lo largo de 22 números hasta mediados de 1997, Glory era el nombre con el que se la conocía en la civilización humana a Glorianna Demeter, guerrera híbrida de dos razas diferentes: la de las amazonas (semejantes a dioses, raza de su madre) y la de los habitantes del Underworld, semejantes a demonios, que era la raza de Silverfall, su padre. Ambas razas se encontraban en guerra desde hacía varios siglos, y el nacimiento de Glorianna, hija de la reina de las amazonas y del rey de los demonios, marco una suerte de tregua, que no duró mucho.

Si bien fue criada entre la gente de su madre, como una amazona más, Glory tenía sangre de la gente de su padre, y sentía que realmente no encajaba en ninguno de ambos bandos, por lo que decidió mezclarse en el mundo de los humanos, para acercarse a la humanidad y hacer el bien, básicamente.

Pasarían aproximadamente unos quince años entre la publicación del número nº22, y la aparición del reboot a cargo de Joe Keatinge y Ross Campbell, en 2012. El comic cuenta que transcurrió más o menos la misma cantidad de tiempo (un poco más, digamos, unos veinte), para hacer una especie de paralelo entre el tiempo real y el del comic. A la par de esto, y para sumar a esa sensación de “continuar las cosas donde quedaron”, se retoma la numeración original para el reboot, que se inicia en el número 23, en lugar de publicar un nuevo nº1, trazando un paralelo entre la ausencia del comic de Glory, con la ausencia de ella en las vidas de sus personajes secundarios.

Un cambio que introduce Keatinge, quizás para diferenciar y alejar un poco más a Glory de las habituales comparaciones con Wonder Woman, y que realmente funciona, es la revelación de que en realidad los pueblos de sus padres, son razas alienígenas que han estado en guerra desde hace siglos, y no seres de orígenes místicos que han sido rivales por algún capricho del destino. Este cambio después es bien aprovechado en la forma en que se desarrollan las batallas, y la tecnología utilizada, así como en la fisionomía de los personajes.

Aunque Glory es el personaje que da nombre al comic, en el primer episodio la acción se desarrolla a través de los ojos de Riley Barnes, una joven periodista que admira a Glory desde muy chica. Riley tiene sueños frecuentes sobre el pasado de la heroína, y algunos pantallazos fugaces del futuro que parecen augurar catástrofes que ningún héroe (incluída Glory) podrá evitar, así como también su propia muerte. Sin embargo, Riley se dispone a buscar a Glory y a partir del momento en que la encuentra, la historia empieza a ir por direcciones inesperadas, incluso al punto de te hacen plantearte más de una vez que tal vez sea Glory quien se equivoca, y que debería ganar el otro bando.

El comic está lleno de flashbacks a distintas épocas de la vida de Glory, y aunque no le falta acción -que la hay y MUY sangrienta- lo mejor son sin duda las relaciones interpersonales entre los personajes principales, e incluso de estos con sus antagonistas. Suma mucho el hecho de que muchos de los personajes secundarios son interesantes y originales,y tienen algún que otro momento para brillar. Apenas el necesario para el desarrollo de la historia que se planteó contar Keatinge, a lo largo de los 12 números que dura, pero lo suficiente para lograr ser memorable.

Hay en toda la obra, y sobre todo al final, una sensación de melancolía, de tristeza por la familia perdida, por los amigos que se fueron, los que murieron, los que se dejaron de ver y nunca más volvieron, el hecho de no haber logrado afianzar relaciones y lazos duraderos, por estar constantemente luchando, siempre bajo alguna excusa, sea el deber, el destino, el bien mayor, la venganza, etc. Todas ellas grandes razones para luchar, pero que en retrospectiva, una vez finalizadas las luchas, al llegar al final del camino y al ver que no hubo tiempo para amar, la pregunta que queda planteada es “¿valió la pena?”. Glory se ve enfrentada a esa pregunta y -en cierta forma- anima al lector a planteárselo también.

No voy a terminar esta nota sin antes hacer mención del maravilloso arte de Ross Campbell. Realmente es muy especial el trabajo que realiza este artista, no sólo porque complementa maravillosamente la historia contada a la vez que la dota de una estética inusual, con toques igualmente grotescos y hermosos al mismo tiempo, sino que logra alejarse de muchas convenciones visuales del comic americano, sobre todo en cuanto al diseño de los personajes femeninos. Glory en su versión actual no es la clásica supermodelo de alta costura a la que nos tienen acostumbrados normalmente los universos de superhéroes, e incluso como la misma Glory fue en su versión original. Por el contrario, está diseñada con un aspecto más acorde al rol que el personaje representa, que es el de una guerrera curtida en mil batallas, grande, imponente, con músculos grandes, y llena de cicatrices, aunque sin dejar de ser femenina. Lo mismo sucede con los demás personajes femeninos. Campbell se toma el trabajo de darle a cada una un aspecto y tipo de cuerpo diferente, y realmente no hay dos mujeres iguales. Glory es gigantesca, Riley es petisa, Gloria West (otra aliada) es alta y delgada, y la madre de Glory es musculosa, pero sin llegar a ser tan masiva con Glory.

En muchos aspectos, es un comic que se aleja de lo convencional, y ya por eso, vale la pena darle una oportunidad. Además, es un comic cuya historia está completamente contada en los doce números que abarca (23 al 34), y siempre está bueno poder leer una obra completa, que tenga un cierre aunque sea, más o menos definitivo