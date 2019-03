Green Arrow (parte 11)

21. RENOVACION TOTAL

El nº81 de Green Arrow (Dic.1993) se parece tan poco al nº80, que bien podría haber sido el nº1 de una nueva colección. Estábamos sobre el final del año más zarpado de la historia moderna del comic yanki, en cuanto a facturación, expansión y repercusión mediática. Los hitazos mutantes de Marvel, la revolución de Image, la Muerte de Superman y demás movidas habían hecho crecer brutalmente (aunque más no sea de forma artificial) al mercado del comic de superhéroes, que ahora era un monstruo gigante pasado de anabólicos, con los músculos hiperdesarrollados, en proporción inversa a la masa cerebral. En ese contexto, quedaba poquísimo margen para la visión de Mike Grell, y eso lo entendió de movida Scott Peterson, el coordinador (fogueado bajo la égida de Denny O´Neil) que tomó las riendas de las series un par de números antes del crucial nº80. La consigna de la nueva etapa fue cambiar todo, llevar a Oliver Queen lo más lejos posible de la versión de Mike Grell. No más Seattle, no más Black Canary, no más aislamiento respecto del resto de los héroes y villanos del Universo DC y no más un único guionista para 80 episodios. Sólo faltó que volvieran las flechas con truquito, lo cual felizmente no sucedió.

Para el primer año, Peterson apostó por una rotación de guionistas, que arrancó con el ex-coordinador Kevin Dooley, pasó por los tres guionistas centrales de la línea Batman (Doug Moench, Alan Grant y Chuck Dixon) y le tocó también a Kelley Puckett, que escribía los comics basados en la serie animada del murciélago. A partir del segundo año (nº93) se acaba la rotación y será Dixon quien quede como guionista titular de Green Arrow, durante muchos años. Esta inconsistencia en materia de guionistas sería compensada por la presencia de un dibujante fijo, que no faltará casi nunca: el veterano maestro Jim Aparo, ya lejos de su mejor nivel, complementado en las tintas por el uruguayo Gerardo “Gerry” Fernández, una combinación que –para mi gusto- funcionaba muy mal.

En el nº81 empieza un arco titulado “Crossroads”, en el que Ollie abandona Seattle y se va a recorrer EEUU, como lo hiciera alguna vez con Hal Jordan en los ´70, pero esta vez solo como loco malo. Desde la primera página queda claro que cambió todo, que ahora el ya veterano arquero deberá coexistir con seres superpoderosos. Y para la última página queda claro también que se terminó el capricho de narrar en dos episodios incluso las historias cortas, que daban para uno solo. Al cambiar en todos los números de guionista, de ciudad y de héroes y villanos invitados, la serie adopta por primera vez el formato de los números autoconclusivos.

De todo este extenso recorrido englobado en Crossroads lo mejor es el episodio en Gotham City junto a Anarky, donde Kevin Dooley tiene la posibilidad de trabajar junto a Michael Netzer, porque justo Aparo estaba de vacaciones. El nº90 funciona como tie-in con la miniserie Zero Hour (escrita y dibujada por Dan Jurgens, un viejo conocido de Green Arrow), en la que Ollie mata de un flechazo nada menos que a su viejo amigo Hal. Y justo ahí la serie se pone buena.

22. FLECHAZO AL CORAZON

El nº0 (Oct.1994) es brillante. Kelley Puckett nos muestra a nuestro héroe sumido en una crisis tras haber matado a su amigo, decidido una vez más a colgar el arco y el disfraz para enclaustrarse en el mismo monasterio donde estuvo en los ´70 (nºs 217 al 219 de Flash). Ahí se encontrará con un joven aprendiz de los monjes, el talentoso arquero y artista marcial Connor Hawke, quien se convertirá en su compañero de aventuras… porque era obvio que lo de quedarse para siempre en el monasterio no iba a funcionar. Puckett le da forma a la interesantísima interacción entre Ollie y Connor en un puñado de muy buenas historias, pero pronto deja la serie en manos de Chuck Dixon, que reunirá a la dupla con Eddie Fyers (el turbio agente de los servicios de inteligencia creado por Mike Grell) mientras sigue la turbulenta gira por los EEUU.

Para el nº97, Dixon no se aguanta más y juega el ancho de espadas: Connor le blanquea a Ollie que es hijo suyo. Todo esto en medio de una saga trepidante, con héroes y villanos, Fyers, Roy Harper (ahora llamado Arsenal, como el club de los Grondona) y un comando eco-terrorista que saca ventaja del corazón progre del arquero para que Ollie se pase al bando de “los malos”. Esto está muy bueno, el dilema moral es espeso y todo parece avanzar hacia una conclusión definitiva.

Y sí, en los nºs 100 y 101 la trama llega al límite y Ollie deberá elegir entre sacrificarse o dejar que un avión con armas de destrucción masiva se estrelle contra Metropolis. O también se puede cortar un brazo y salvarse, en un guiño magistral que le tira Dixon a los lectores del Dark Knight de Frank Miller. Predeciblemente interviene Superman, pero no alcanza: el avión explota en mil pedazos con Green Arrow adentro y el Hombre de Acero es el encargado de darle la mala noticia al resto de los héroes.

En el nº101 tenemos nuevo coordinador (Darren Vincenzo, otro entrenado de Denny O´Neil) y nuevo dibujante titular: Rodolfo Damaggio, un buen artista brasiieño que llega tras la despedida de Aparo en el nº100. Es un episodio muy, muy lindo, dedicado a explorar las consecuencias de la muerte de Ollie y a prepararnos para que Conor Hawke continúe el legado de su padre. Era obvio que en pleno 1995 lo que menos necesitaba DC era un héroe cuarentón, que no usaba disfraz, con un hijo adolescente y conciencia social. Ya le había tocado dejarle el puesto a otros héroes más jóvenes a Barry Allen, Hal Jordan, y hasta Wonder Woman, Batman y Superman habían sido temporariamente reemplazados por nuevos personajes. Ahora era el turno de Ollie, quien tardaría unos cuantos años en volver a caminar por las calles de Star City.

Y no podemos cerrar esta etapa sin mencionar el buen Annual 7, en el que Dixon se da el lujo de meterle algunos toques al origen de Oliver Queen (a esta altura más manoseado que las tetas de Gianna Michaels). Esta vez la gran revelación es que el joven millonario no estuvo solo en la islita, sino que convivió con Nicholas Kotero, otro náufrago que resultó ser un peligroso criminal. Obviamente nuestro héroe lo derrota, y también obviamente Kotero sobrevive para volver a confrontar con Ollie meses después, cuando este ya está en camino de convertirse un superhéroe posta. Una vez más, el intento de darle una especie de némesis a Green Arrow salió para el orto, porque nunca nadie se hizo cargo de este retcon, pero la aventura está buena y muchas de las páginas las dibuja el gran Rick Burchett. O sea que este es lo más parecido a un Annual recomendable que tuvo Green Arrow.

(muy pronto, la duodécima parte)