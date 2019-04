Green Arrow (parte 12)

23. ¿QUIEN ES CONNOR HAWKE?

Y sí, con Oliver Queen muerto, era hora de cederle el protagonismo de la revista al nuevo Green Arrow, Connor Hawke, el pibe de 16 años al que vimos por primera vez en el nº0. Pero, ¿quién es Connor Hawke?

Connor es algo así como la antítesis de Ollie: inocente, políticamente ingenuo, con una espiritualidad oriental, sexualmente ambiguo e inexperto, y algo más joven que el superhéroe promedio. Connor es fruto de una relación que Ollie tuvo con Sandra “Moonday” Hawke y (por lo menos al principio, después medio que se olvidaron) en su genética conviven rasgos asiáticos, europeos y africanos. O sea, no era el típico chabón forzudo, malito y blanco de los comics violentos al pedo de los ´90. Al propio Chuck Dixon al principio le costó agarrarle la mano. En la época de los chumbos gigantescos, le daban un personaje que tenía que resolver todo con arco, flechas y patadas, y al que ni se le cruzaba por la cabeza la posibilidad de matar a sus oponentes.

Los ´90 fueron una época de abundancia en materia de héroes sustitutos, o de segunda generación, que de pronto se vieron obligados a reemplazar a los personajes más icónicos. En todos los casos, el principal obstáculo para imponer a esta renovación fue la falta de legitimidad, la sensación generalizada entre los fans de que les estaban “sacando al verdadero para reemplazarlo con uno trucho”. Connor Hawke (me parece a mí) sufrió el problema de la falta de legitimidad bastante menos que otros héroes sustitutos, por dos motivos. El primero es, sin dudas, el buen trabajo que venían haciendo con el personaje tanto Dixon como Kelley Puckett antes de que Connor se convirtiera en “el Green Arrow titular”.

Y el segundo es que con Connor funcionó un truco que no había funcionado tan bien un par de años antes con Kyle Rayner: meterlo de una en la JLA y en un montón de crossovers. De hecho, con el velatorio de ollie todavía fresco, los nºs 102 y 103 de Green Arrow son tie-ins de la saga Underworld Unleashed (Nov-Dic 1995) y para el 104 ya se empieza a explorar la amistad entre Connor y Kyle (cuya revista vendía mejor que la del joven arquero), en constante homenaje a la dupla que durante años integraran Oliver Queen y Hal Jordan. La idea de reciclar la dupla de los “Hard-Travelling Heroes” con los personajes jóvenes prendió, y para el nº110 y 111 la revista de Connor se cruza con la de Kyle en un crossover de cuatro episodios. Que funcionó bien, y se repetirá en los nºs 125 y 126 y en los nºs 130 y 131, ahora con el agregado de Wally West, otro héroe de segunda generación (o tercera, si contamos la Golden Age).

Por supuesto, para cuando Dixon se hizo cargo de Green Arrow, ya llevaba varios años de ardua labor en Detective Comics y Robin (más otros proyectos vinculados a la Bati-Familia) y algo de eso iba a utilizar para traerle más lectores a Connor Hawke. Así es como en el nº105 tenemos el primer team-up con Robin, más adelante tendremos una saga junto a Black Canary (por entonces estrella de Birds of Prey, también bajo la pluma de Dixon) y más cerca del final tendremos una saguita con la JLA y un ambicioso crossover llamado Brotherhood of the Fist, en el que la revista de Green Arrow se entrelaza con Detective Comics, Robin y Nightwing (todas a cargo del pulpo Dixon). Es un arco interesante, porque ahí Dixon termina de capitalizar algo que venía desarrollando desde su llegada a esta serie: Connor es un excelente arquero, pero es mucho mejor artista marcial. Brotherhood of the Fist lo establece claramente entre los 10 mejores del Universo DC.

24. ESTE ES EL AGUANTE

No me quiero extender mucho más con esto, porque hace no muchos años tuvimos un gran artículo de Lea Paolini (en la sección ¡Que Vuelvan los ´90!) centrada en esta etapa de Green Arrow.

Quiero subrayar el gran laburo de Chuck Dixon (secundado primero por el buen dibujante Rodolfo Damaggio y más tarde por otros medio maderones) a lo largo de poco más de tres años. El único déficit de Connor Hawke fue el mismo de Oliver Queen: la imposibilidad de generar buenos villanos propios. Dixon lo intenta con Hatchet y Silver Monkey, pero no le sale. Por suerte tiene en el elenco de secundarios a un par de personajes muy atractivos, como Eddie Fyers (heredado de Mike Grell), Master Jansen (uno de los monjes del monasterio) y la propia madre de Connor, que aparece poco, pero suma mucho, en parte porque está casada con un garca que por momentos pinta para ser el vlllano grosso de la serie. También hay una saguita en la que Dixon retoma a Shado y otra en la que vuelve a jugar con el parecido entre Oliver y Warlord (con excelentes dibujos de Doug Braithwaite, que estaba de suplente).

De a poquito, Connor se va ganando el apoyo de los fans y finalmente la revista llega hasta el nº137 (Oct.98), con un epílogo al mes siguiente, en el nº 1.000.000, donde Connor se convence de que Ollie está vivo. ¿Por qué cierra la revista? Porque ya estaba confirmado el acuerdo con Kevin Smith (por entonces un encumbrado cineasta surgido del indie de los ´90) para que este se convirtiera en el nuevo guionista de Green Arrow, y –lógicamente- eso se iba a festejar con el lanzamiento de un nuevo nº1, que un principio iba a ser precedido por una serie de tres libritos prestige, como había sucedido en 1987 cuando llegó Mike Grell. Supuestamente, para cuando se cancela la serie de Connor, Smith ya estaba trabajando en el relanzamiento. Sin embargo, este llegaría recién en Febrero de 2001.

En el medio, Kevin Smith lanzaría comics de sus personajes (Clerks, Jay & Silent Bob) y una exitosa serie de Daredevil en Marvel. Pero de Green Arrow no tuvimos noticias durante algunos años, en los que Connor siguió apareciendo esporádicamente en otras series de DC. Obviamente la bronca de Dixon contra DC (y en menor medida contra Kevin Smith) crecía con cada mes que se demoraba el relanzamiento, porque le habían hecho cerrar la revista de Connor totalmente al pedo.

La etapa de Connor como Green Arrow no tiene Annuals, pero si no te alcanza con estos 37 números podés buscar la historia corta (a cargo de Dixon y el gran Rick Burchett) en el Adventure Comics 80-Page Giant, el team-up con Kyle Rayner en el DCU Holiday Bash nº2, o el team-up con Thorn en los nºs 4 y 5 de Showcase ´95. En el Siglo XXI, con la vuelta de Oliver ya consumada, Chuck Dixon volverá a escribir aventuras de Connor, pero las vamos a ver más adelante.

(Muy pronto, la decimotercera parte)