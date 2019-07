Green Arrow (parte 15)

29. VILLANOS DESCONTROLADOS

Seguimos recorriendo la etapa de Judd Winick al frente de Green Arrow y estamos en Marzo de 2005, cuando la serie cambia de dibujante y de portadista. Para reemplazar al gran Phil Hester llega Tom Fowler, un dibujante más caricaturesco, más exagerado en las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los personajes, muy dotado para la comedia aunque no tanto para este tipo de aventuras más dramáticas. Lo peor que tiene Fowler es que no entrega todos los meses y su suplente es el espantoso Eric Battle. Y en reemplazo del maestro Matt Wagner tenemos al exquisito James Jean, que ya daba cátedra en las portadas de Fables y ahora se suma también al equipo de Green Arrow.

El nº 46 marca el debut de estos nuevos dibujantes y se trata de un episodio unitario en el que Mia y Ollie visitan a los Teen Titans y la nueva Speedy empieza a utilizar las tan vilipendiadas flechas con truquitos, para desgracia de Mike Grell y todos sus fans. Y enseguida arranca una saguita de cuatro episodios que desembocará en el nº50, llamada New Business. Acá se reúne la Arrow Familiy a pleno, con Ollie, Mia, Connor Hawke y Roy Harper juntos para combatir primero al Duke of Oil (viejo villano de los Outsiders), luego a Drakon (el asesino imbatible creado por Winick un par de sagas atrás) y más tarde a un Riddler muy sacado, tanto que casi parece el Joker. El episodio final revela la mano negra de Brick detrás de varios sucesos de la saga, trae un team-up con los Outsiders (en cuyas filas militaba Roy) y termina con la destrucción de la casa que Ollie tenía en Star City.

Los nºs 51 y 53 son unitarios completamente descolgados, a cargo de guionistas y dibujantes invitados. El 51 tiene un muy buen guión del ignoto James Peatty (nada menos que con Anarky como invitado), pero el nefasto Eric Battle lo destruye con sus horrendos dibujos. En el nº52 Winick enlaza a Green Arrow con lo que venía sucediendo en Identity Crisis. A partir de ahí, Ollie se unirá a Black Lightning para ir contra el Dr. Light, en un arco que arranca propiamente en el nº54 y en el que entran en juego varios villanos más y, por supuesto, Mia y Connor. Hay episodios enteros sólo de combates, en los que la trama no avanza en lo más mínimo, pero felizmente en medio de este arco llega el notable Ron Garney, a dibujar con jerarquía muchas de estas páginas repletas de machaca superheroica de alto octanaje. La saga contra el Dr. Light deriva en un enfrentamiento con Merlyn, otro villano de los ´70 que hacía siglos que no tenía mayor relevancia, que termina con media Star City en ruinas y Ollie otra vez muerto… Bueno, “muerto”, ustedes saben cómo es esto. El final del nº59 es desolador (el dibujo de Paul Lee tampoco ayuda mucho) y encima falta un año para saber cómo sigue la historia.

30. STAR CITY PARA TODOS

Bueno, en realidad entre el nº59 y el nº60 pasa un año en la vida de los personajes, pero no lo vimos nunca. Es el año que DC narra en la miniserie semanal 52, no en las series mensuales. O sea que en el nº60 tenemos el logo de “One Year Later”, y dos novedades importantes: por un lado Bob Schreck dejó el cargo de coordinador, para que tome las riendas nada menos que Mike Carlin. Y por el otro, tenemos como nuevo dibujante titular al consagrado Scott McDaniel, que venía de muchos años de magia en Nightwing y Batman. Acá se inicia un nuevo arco en el que avanza la reconstrucción de Star City, Brick sigue incrementando su poder en el hampa y Oliver Queen (después de aquel frustrado intento en los ´70) asume como intendente de su querida ciudad. Ollie se propone (y Winick nos lo cuenta en largos soliloquios del héroe) volver a poner de pie a su ciudad, pero para eso hay que tocarle un poquito el bolsillo a los poderosos, y así es como para el final del segundo episodio, ya está justificado que Green Arrow vuelva a la acción, para enfrentarse nada menos que a Deathstroke, que llega con la misión de hacer boleta al nuevo intendente, y obviamente va a fracasar.

“Durante mucho tiempo mastiqué la idea de que Ollie se postulara a intendente –dijo Winick- pero a nivel guión, no tenía ganas de escribir una contienda electoral. Es algo que lleva mucho tiempo de preparación. Podría haber armado una intriga política, un arco en el que el intendente es asesinado y el vice muere, y se produce un vacío en el que Ollie se mete y se queda con la intendencia, pero es algo que no encaja mucho en un comic de superhéroes. Después me tocó ser parte de las reuniones en las que se planificó todo lo que iba a pasar en Infinite Crisis, y ahí surgió el tema de saltearnos un año y pasar al One Year Later. Fue algo que inventamos Greg Rucka, Geoff Johns y yo, que entre los tres estábamos escribiendo unas 12 series, con todos los personajes más representativos de DC. Y cuando empezamos a tirar ideas para el One Year Later, yo dije “cuando volvemos, Ollie es el intendente de Star City”, y con eso nos salteamos toda la parte intrincada de la elección. Me parece que funcionó bien. Además Ollie siempre fue una especie de animal político. Lo que hizo en esta etapa fue abrazarse a esa arista de su personalidad”.

La verdad que es la faceta política de la serie le brinda a Winick la posibilidad de afilar mucho los diálogos y tocar temas interesantes. Lástima que no le da demasiado protagonismo. Entre los nºs 66 y 68, tenemos una saga que nos narra qué pasó en los meses posteriores al nº59, cómo Ollie zafó de la muerte, cómo aprendió a manejar las espadas y de dónde sacó la plata para financiar la campaña. Y entre los nºs 69 y 72, Winick aprovecha que estaba al frente de la serie de Batman (y que había traído de vuelta a Jason Todd) para un arco a toda machaca en la que Green Arrow, Speedy y el murciélago más famoso se enfrentan a Brick y Red Hood. En todo este tramo, el tema de “Ollie intendente” tiene poco peso en los argumentos.

El nº73 retoma este tópico, porque ahora Ollie tiene que ir por la reelección, contra el comisionado de la policía de Star City, Brian Nudocerdo. Se viene el super-clásico entre facho y progre, pero todo se empantana con una denuncia contra el intendente Queen. De la nada reaparece Black Canary (ahora líder de la Justice League of America) para darle una mano a Ollie, Mia y el también reaparecido Connor en una lucha furibunda contra Merly, Brick, Drakon y Deathstroke. La Liga interviene para salvar las papas, Ollie renuncia a la intendencia y a la contienda electoral y, tras reconciliarse con Dinah, le pide matrimonio. Así termina el nº75, publicado en Agosto de 2007, donde Winick y el siempre confiable McDaniel (que no faltó nunca a la cita mensual) le ponen punto final a esta serie.

Pará, ¿y qué le respondió Black Canary a la propuesta de Ollie?

Eso queda para más adelante…

(muy pronto, la decimosexta entrega)