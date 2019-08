Green Arrow (parte 16)

INTERLUDIO CON MINISERIES

Aprovechamos este punto en el que la serie mensual de Green Arrow se deja de publicar, para meternos con tres miniseries aparecidas en 2007 que no se pueden pasar por alto.

En Enero de ese año se comienza a publicar Connor Hawke: Dragon´s Blood, una miniserie de seis episodios en la que regresa el maestro Chuck Dixon, quien guiara la serie mensual de Connor durane varios años en los turbulentos ´90. Lo acompaña el dibujante Derec Donovan, que es el mismo que en los ´90 conocimos como Derec Aucoin (dibujaba, por ejemplo, L.E.G.I.O.N. y su secuela, R.E.B.E.L.S.), pero ahora mucho mejor, como si hubiese estudiado a fondo y absorbido lo mejor de Dave Johnson y Jason Pearson. Visualmente esta miniserie es muy potente y se lo debemos en buena medida a Donovan.

También a Dixon, que estira a seis episodios una historia que se podría haber narrado en cuatro. Por suerte el relleno pasa por los diálogos, que están logradísimos, y por un incesante desfile de personajes, entre los que se destacan dos de los que Connor heredó de su papá: nada menos que Eddy Fyers y Shado. El guión (ambientado principalmente en Shanghai) retoma unas cuantas puntas argumentales de la época en la que Ollie estaba muerto y Connor era el Green Arrow titular, tiene muchísima acción, y en la pelea definitiva, Dixon nos muestra cómo el joven arquero y artista marcial cruza el Rubicón y mata por primera vez en su vida.

Dragon´s Blood es una aventura intensa, explosiva, un muy buen complemento a las aventuras de Green Arrow, sobre todo para los fans de Connor Hawke que merecía volver a brillar en una serie solista, por afuera de la órbita de Star City y la Arrow Family, aunque sea durante un puñado de episodios.

Avanzamos unos meses hasta Septiembre de 2007. En ese mes, el primero desde 2001 sin un número de la serie mensual de Green Arrow, se lanzan dos miniseries quincenales, como para exprimirle bien el bolsillo a los fieles seguidores del arquero esmeralda.

La primera es Green Arrow: Year One, originalmente anunciada con cuatro episodios, que después se estiraron a seis (seguramente pensando en la recopilación en TPB). La miniserie está a cargo de una dupla de autores británicos que ya habían trabajado juntos en varios proyectos (principalmente The Losers, en el sello Vertigo de DC): el guionista Andy Diggle y el dibujante Jock.

Los autores reciben absoluta libertad para reformular (una vez más) el origen de Green Arrow y terminan por establecer el canon del personaje. Esta versión es jodida, espesa y muy atractiva. En Year One vuelven la sangre, las muertes escabrosas y las puteadas, aunque no las escenas de sexo. Y también algunas flechas con truquito, ahora explicadas de un modo mucho más realista. Ollie se nos presenta como un joven millonario “drogadicto de la adrenalina” y fan de Robin Hood, que vive su vida y dilapida sus millones con total irresponsabilidad. Detrás de este playboy borrachín hay un pibe que desde muy chico demostró habilidad para el tiro con arco y flecha, y recién en una tercera capa de profundidad, aparecerá algo así como un justiciero.

Diggle y Jock respetan este planteo básico del origen anterior: “Ollie se cae al océano, llega a una isla, aprende a cazar con arco y flechas y termina por desbaratar una red de narcotráfico”. Y sobre esos cimientos construyen otra cosa, meten otros antagonistas, otros climas, otras drogas (esta vez el tráfico es de opio) y otra personalidad para este pibe que alguna vez será héroe. No sé si es una obra maestra, merecedora de las infinitas reediciones que le dedicó DC, pero a pesar de la estirada es una buena historia, que sin dudas tuvo una gran influencia en los guionistas de la serie de TV de Arrow. Y a nivel gráfico es una verdadera exquisitez, tan impactante como fue en su momento The Longbow Hunters.

Y nos queda por repasar la otra miniserie quincenal lanzada en Septiembre de 2007, con Black Canary como protagonista. Hay muchas series y miniseries protagonizadas por Black Canary que no hemos mencionado en la nota, pero esta es importante porque es continuación directa de la Green Arrow nº75, es decir, acá vamos a saber qué responde Dinah cuando Ollie le propone casamiento. El guionista es Tony Bedard (que en aquel entonces escribía la revista de las Birds of Prey) y el dibujante es Paulo Siqueira, un muchacho oriundo de Santos, Brasil, que arranca en un nivel extraordinario, pero rápidamente se da cuenta de que no llega con las fechas y empieza a bajar la calidad. Antes del final de la saga terminarán por meter mano varios dibujantes más, para garantizar la periodicidad de la miniserie.

Bedard le da mucho protagonismo a Sin, una especie de hija adoptiva de Dinah, originalmente adiestrada por Lady Shiva para ser la asesina perfecta. Las batallas serán contra Merlyn y la Liga de Asesinos, y por supuesto mojarán el pancito Green Arrow y la nueva Speedy. Todo eso es llevadero, por momentos hasta atrapante. De hecho, la resolución de qué carajo hacer con esta nena superdotada y letal es MUY buena.

El problema es que Bedard se propone, además, revisitar varios momentos del pasado de Dinah e incurre en el clásico manoseo de la siempre Dudosa Continuidad de DC. En una reversión post-Infinite Crisis del Year One de la JLA, el guionista establece que Dinah y Ollie se unen al grupo al mismo tiempo, cuando Batman, Superman y Wonder Woman ya estaban hace rato. También reaparece Craig Windrow, un personaje intrascendente que había creado Dixon para un one-shot de las Birds of Prey… ¡pero ahora nos cuentan que este muchacho (bastante garca, por cierto) estuvo casado con Dinah!. Y después hay boludeces menores, como establecer que cuando Ollie conoció a Connor este tenía 20 años, cuando era muy obvio que tenía –como mucho- 16.

Pero vos querés saber si Dinah acepta casarse con nuestro arquero favorito y la respuesta es sí, quiero. Aguantá, que en la próxima entrega nos metemos de lleno en la boda, y en el regreso de Judd Winick.

(muy pronto, la decimoséptima entrega)