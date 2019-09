Green Arrow (parte 17)

31. LAS BODAS LLENAS

Septiembre de 2007 es el mes de la boda entre Green Arrow y Black Canary, un evento al que DC le sacó todo el jugo que pudo. Con fecha de tapa Noviembre 2007, salieron cuatro publicaciones que vamos a repasar brevemente.

La peor, lejos, es el one-shot Black Canary Wedding Planner. El canadiense-filipino J. Torres nos inflige un guión que intenta ser gracioso y es bastante patético, con un montón de excusas ridículas para mostrar superheroínas con escasa vestimenta. No vuela un sopapo en toda la historia, es simplemente Dinah tratando de decidir dónde celebrar la boda, dónde ir de luna de miel, qué vestido ponerse, qué menú servirle a los invitados… El dibujante es un tal Lee Ferguson, muy limitado y ampliamente empeorado por un colorista espantoso. Si no leés esto, te hacés un favor, posta.

A partir de ahí, tenemos dos caminos que se bifurcan. Empecemos por el menos interesante: Justice League Wedding Special. Como la Liga estaba vendiendo muy bien y Dinah era la líder del equipo, resultaba una movida ingeniosa celebrar el casorio con una saga grossa vinculada a esa serie. El Special lo dibuja Mike Mckone con poca onda, y lo escribe el recordado Dwayne McDuffie, recién llegado a la JLA tras la partida de Brad Meltzer.

No está del todo mal: tiene muchos diálogos brillantes, chistes que funcionan (infaltables en las escenas que narran las despedidas de solteros de ambos novios) y buen manejo de la caracterización. Lo que no está tan bueno (a priori) es el plan de los villanos, que no se explicita demasiado en este one-shot. Pero lo más choto es que ¡no termina! Ni con el casamiento, ni con la derrota de los villanos. El one-shot te clava un continuará maligno, que te lleva al nº13 de Justice League of America (la tercera publicación vinculada a la boda que sale ese mismo mes), ya bastante más flojo que el Special, con un dibujante nauseabundo y una lucha extensa y poco atractiva entre una veintena de héroes y una veintena de villanos. Esto (cagate de risa) ni siquiera termina en la JLofA nº13 , sino que sigue más allá en esa misma serie.

Y nos queda la cuarta publicación, probablemente la más interesante: el Green Arrow/ Black Canary Wedding Special, que se destaca porque cuenta con un buen guión de Judd Winick, quien venía llevando con muy buen pulso la serie regular de Oliver Queen. Se le suma la gran Amanda Conner, con ese dibujo amistoso, casi de comedia, que va perfecto con todas esas escenas de chistes, retruques ingeniosos entre personajes que se conocen de toda la vida y diálogos que van subiendo el tono sexual de la relación entre el héroe y la heroína. Winick sí se anima a exponer un poco más el plan de los villanos, cuenta desde otra óptica varias de las escenas que ya había contado McDuffie en el one-shot de la Liga, y también termina con una puñalada artera: en la última página, cuando la luna de miel debería ponerse hot, la cosa se desmadra y Dinah mata a Ollie. En serio, eh? El Wedding Special termina con el novio –otra vez- fiambre y un maligno ”continuará”, que por suerte se resolverá en pocas semanas.

32. EL FIN DE UNA ERA

Con fecha de portada Diciembre de 2007 sale el nº1 de Green Arrow/ Black Canary, la revista en la que –hasta nuevo aviso- veremos las aventuras del Arquero Esmeralda. Judd Winick retoma el rol de guionista y el dibujante no es otro que Cliff Chiang, todavía un poquito menos bestial que en Wonder Woman, pero más que interesante. A todo esto, ¿Ollie no estaba muerto?

En los primeros cuatro episodios, pasa de todo. Dinah, Connor Hawke y Mia Dearden investigan quién es el Oliver Queen al que mató su novia tras la boda. Batman y Hal Jordan también dan una mano, y finalmente llegan a la verdad: el occiso es un cambiaformas infiltrado por los villanos para matar a Black Canary, mientras que el verdadero Ollie está prisionero de las amazonas, en Themiscyra. Hacia allá va la saga, en la que Winick combina muy bien la acción, la caracterización y las revelaciones shockeantes. Al final la captura del arquero resulta ser fruto de una runfla siniestra urdida en Apokolips por los súbditos de Darkseid, Ollie estrena traje nuevo, Connor pela una chapa impresionante y termina prácticamente muerto. Así es imposible festejar, maestro…

El nº5 es brillante, sumamente emotivo: Connor está en coma, al borde de la muerte. Su padre recuerda y pasa en limpio cómo conoció a Sandra Hawke, cómo fue desde el principio su relación con esta mujer y su hijo, alq ue tardó años en reconocer como propio. Y además, como el Ollie que se casó con Dinah era un impostor, esa boda no tiene validez, y ahora sí los verdaderos novios se unen para siempre en una ceremonia íntima y casi feliz, si no fuera porque el cuerpo comatoso de Connor desaparece.

Cliff Chiang deja la serie tras el nº6, donde se inicia la saga de la búsqueda de Connor. A lo largo de seis números, Green Arrow, Black Canary y Speedy viajarán a Inglaterra siguiendo al pista del joven arquero desaparecido. Batman y Plastic Man se sumarán para dar una mano, a medida que se va haciendo obvio que todo esto responde a un plan jodido de Ra´s al Ghul y la League of Assassins. También entra en escena Shado, cuyo hijito Robert (también hijo de Ollie) se suma a la lista de los desaparecidos. Para el final, Winick se guarda una sorpresa: el verdadero responsable de todo este entuerto es el Dr. Sivana, y cuando los héroes lo derrotan se encuentran con dos novedades asombrosas: por un lado, Robert ya no tiene 8 años, sino 17. Por el otro, Connor despierta del coma casi amnésico y muy cambiado: ahora tiene una resistencia y un aguante sobrehumanos, habilidades de curación acelerada (no al nivel de Wolverine, obviamente)… y una pésima puntería con el arco.

El joven abandonará a la Arrow Family para reencontrarse consigo mismo… y Winick también dejará la serie, tras un muy buen nº14. En total, el guionista bancó los trapos a lo largo de cinco años con un nivel promedio sumamente aceptable y algunos picos realmente memorables. El dibujante que reemplaza a Chiang desde el nº7 es Mike Norton (bastante digno aunque sin descollar), quien se quedará en la revista de Green Arrow/ Black Canary por lo menos en el inicio de la era post-Winick, que –lógicamente- veremos más a fondo en la próxima entrega.

(muy pronto, la decimo octava entrega)