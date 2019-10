Green Arrow (parte 18)

33. LA ERA KREISBERG

En Febrero de 2009, con el nº15 de Green Arrow/ Black Canary, llega el debut como guionista de Andrew Kreisberg, quien tenía bastante experiencia en Hollywood, donde escribió mucho para series animadas, sitcoms, etc. Junto a Mike Norton, quien lo acompañará hasta el final de su etapa, el nuevo guionista va a pasar por la vida de Oliver Queen y Dinah Lance prácticamente sin pena ni gloria, pero veamos qué se puede rescatar.

El nº15 es un largo recuento de todo el pasado de los personajes, desde el origen de Green Arrow haste el número anterior, como para que cualquier nuevo lector pueda engancharse sin ningún inconveniente. También vemos a Connor y Mia alejarse de Star City (y de la pareja protagónica) mientras empieza a avanzar el subplot de una misteriosa pelirroja a la que parecen faltarle un par de jugadores. En el nº16 Kreisberg deja en claro que le interesa concentrarse bastante en los villanos. Ahí arranca una saga extensa en la que hace mierda a Brick (el principal antagonista de la Era Winick), le da mucha chapa a Merlyn y crea a tres nuevos enemigos para Ollie y Dinah: Big Game, Discord (un chico al que Dinah dejó sordo la primera vez que emitió el grito sónico, totalmente fuera de su control) y sobre todo Cupid, la pelirroja sexópata de increíble destreza con las armas, que se le quiere colgar de la liana a Ollie. Ah, y también convierte al cambiaformas que reemplazara a Green Arrow durante la boda en Dark Arrow, que también jugará para los malos y al que también le querrá bajar la caña Cupid.

De a poco, Ollie y Dinah intentarán traer a Cupid para el lado de los buenos, mientras Kreisberg indaga en los conflictos y padeceres que le hicieron perder la razón. Todo esto (muy estirado con las peleas contra todos esos villanos) confluye en el nº29, donde se termina la etapa de Kreisberg. Lo mejor que nos dejó son los flashbacks a la temprana adolescencia de Dinah, cuando descubre su poder sónico, y una extensa charla entre la heroína y su padrino/ mentor/ entrenador y compañero en la Justice Society, el querido Wildcat.

A nivel visual, la serie levanta bastante a partir del nº22, cuando se suma el glorioso Bill Sienkiewicz a entintar en cada número unas cuantas páginas de Mike Norton. Entre los nºs 25 y 28, tendremos también unas cuantas páginas dibujadas por el ídolo brasileño Renato Guedes, todavía un poco lejos de su mejor nivel, pero muy interesantes. Pero es menester ponderar la labor de Norton que, sin ser genial ni mucho menos, se compromete a full con la serie y da el máximo a lo largo de todos estos números sin faltar nunca a la cita.

34. OTRO MES MUY COMPLICADO

Sin Andrew Kreisberg ni Mike Norton, la revista de Green Arrow/ Black Canary tiene su reglamentario crossover con Blackest Night en el nº30, que marca la llegada de J.T. Krul, el próximo guionista relevante en la historia del arquero esmeralda.

Pero, antes de seguir con el repaso por los números que nos faltan para completar esta serie, nos tenemos que desviar para leer la miniserie Justice League: Cry for Justice, un proyecto capitaneado por James Robinson, que se publica entre Septiembre de 2009 y Abril de 2010. En el final de esa miniserie (que cuenta con unas cuantas páginas dibujadas a un nivel inverosímil por el argentino Mauro Cascioli), tenemos un montón de sacudones para la Arrow Family: mientras buena parte de Star City es destruída por el Electrocutioner, un enfrentamiento entre Prometheus (el principal villano de la saga) y Red Arrow (para nosotros, Roy Harper) termina con el ex-sidekick de Ollie en coma y sin un brazo, y con la horrenda muerte de su hijita Lian. Recontra-sacado, Ollie romperá los códigos de la Liga para matar a sangre fría, de un flechazo en medio de los ojos al nefasto Prometheus. Y de ahí en más, tendremos que explorar las consecuencias de este escabroso suceso.

Eso será en Mayo de 2010, cuando salgan cuatro publicaciones vinculadas al final de Cry for Justice. La que menos nos concierne (y por ende vemos apenas a mencionar) es el nº1 de The Rise of Arsenal, una miniserie de cuatro episodios en la que J.T. Krul y el brasileño (hoy radicado en Chile) Geraldo Borges continúan la trágica historia de Roy Harper tras la pérdida del brazo y de su hija.

Después tenemos Justice League: The Rise and Fall Special, un one-shot en el que Krul colabora con Mike Mayhew y otros dibujantes para continuar la historia de Green Arrow desde donde la deja Cry for Justice. Es decir, con Ollie convertido en un asesino y enfrentado a buena parte de sus amigos de la Justice League.

Y ese mismo mes se publican los nºs 31 y 32 de Green Arrow/ Black Canary, ahora titulada simplemente The Fall of Green Arrow. Acá tenemos el desenlace de este arco, con el regreso de Connor Hawke, el clivaje bien a fondo entre Ollie y el resto de la Liga y finalmente un juicio oral y público, donde el tribunal declara al héroe inocente. Green Arrow no va a ir preso por haber matado a Prometheus, pero se lo ”invita” a abandonar Star City. Sumémosle una nueva ruptura con Dinah (que está del lado de la mayoría de la Justice League) y cerramos ese infausto Mayo de 2010 con sabor muy amargo. Estos últimos dos numeritos los dibuja otro argentino, Federico Dallocchio, por debajo del nivel que le hemos visto en otros trabajos.

Y ahora sí, no hay más dupla Green Arrow/ Black Canary. Pero obviamente Oliver Queen va a volver a tensar el arco. Y J.T. Krul también. En la próxima entrega, nos metemos de lleno en la siguiente serie regular de Green Arrow.

(muy pronto, la decimonovena entrega)