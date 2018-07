Green Arrow (parte 2)

3.EL BATMAN DE LA B

Momento de meternos un poquito más adentro de estos cientos de historietas de Green Arrow publicados entre 1941 y 1958, a ver qué hay. Lo primero que se nota es, claramente, la similitud entre la dupla integrada por Green Arrow y Speedy y la que conformaban Batman y Robin. Al igual que Bruce Wayne, Oliver Queen era el joven heredero de una fortuna, que vivía junto a un chico huérfano de unos 11 ó 12 años, en una mansión ubicada en una ciudad ficticia, bajo la cual se oculta una cueva que les sirve como cuartel general en su lucha contra el crimen. Una vez enmascarados, Oliver Queen y Roy Harper tripulaban el Arrow Car, que los llevaba de la Arrow Cave a donde fuera que apareciera el crimen, cada vez que se encendía la Arrow Signal. También tenían un Arrowplane y, por si faltara algo, uno de sus enemigos recurrentes era Bulls-Eye. Sí, un payaso. Lo más loco es que Mort Weisinger siempre negó el afano descarado a Batman. Alguna vez dijo: “Batman no fue mi influencia, ni remotamente. Mi Green Arrow era un Robin Hood retocado, más apegado a la ley. Después agregué los props, entre ellos el Arrow Car, y después me dediqué a crear distintos tipos de flechas”.

El recurso de las flechas con trucos es tan distintivo, está tan identificado con la versión clásica de Green Arrow, que poco importa el hecho de que durante muchísimas aventuras no haya utilizado ninguna. La primera fue la “flecha-boleadora”, que apareció muy temprano, en el nº77 de More Fun Comics (“Doom over Gayland”, 1942). En 1946, George Papp presentaría la legendaria “flecha-boomerang” (“Contest for Champions”, en Adventure Comics nº108) y la más ridícula de todas, la “flecha-guante-de-box” data de 1947, cuando Ollie la usa para derrotar a Storm King, villano cuya única aparición vimos en esa historia, “The Weather Wizard” (Adventure Comics nº118). En algún momento se fueron sumando flechas con gas lacrimógeno, con chicle, con serruchos… lo que hiciera falta para solucionar fácilmente los problemas que se le planteaban a Ollie, aparecía integrado a una flecha. ¿Cómo hacía para llevar todas esas flechas distintas en su carcaj? Imposible: más que un carcaj necesitaba cuatro bolsas de consorcio. De todos modos, la consistencia nunca fue el fuerte de esta serie en sus primeros años. De hecho, en la segunda aparición tanto Ollie como Roy tienen el pelo castaño, para eventualmente volver a ser uno rubio y el otro pelirrojo.



4. MALA PUNTERIA

Otro item en el que vamos a ver muchas contradicciones es el del origen de estos personajes. El primer intento por contar los inicios de Green Arrow y Speedy llegó en el nº89 de More Fun Comics, una historia cuyo guionista se desconoce (puede haber sido Joe Samachson, pero no es seguro), y que forma parte de la etapa en la que (con George Papp reclutado para pelear en la Segunda Guerra Mundial) la serie pasó a manos del dibujante Cliff Young. En apenas 13 páginas, “The Birth of the Battling Bowmen” nos cuenta que Oliver Queen creció codo a codo con los aborígenes de uno de los pueblos originarios de EEUU, aprendió a valorar el modo de vida de estas tribus y adquirió cierta habilidad con el arco y las flechas. Queen se convirtió en arqueólogo y curador de un museo, especializado en las culturas nativas de Norteamérica y en técnicas de caza. Cuando unos malvivientes saquean e incendian el museo, Oliver viaja a la lejana Lost Mesa a buscar artefactos para rearmar la colección.

Ahí conoce a Roy Harper, un chico que quedó huérfano tras un accidente aéreo que le costó la vida a sus padres, y que creció junto a Quoag, un sirviente aborigen que trabajaba para los Harper, quien le enseñó al chico a tirar con arco y flecha, y otras técnicas para sobrevivir en la agreste Lost Mesa. Desafortunadamente, a Ollie lo vienen siguiendo los criminales, que suponen que el arqueólogo los puede llevar hacia valiosos tesoros de los pueblos originarios. Así es como matan a Quoag, y eso decide a Ollie y Roy a usar sus talentos con el arco para enfrentar a los villanos… que mueren convenientemente aplastados por un gigantesco ídolo dorado. Vengada la muerte de Quoag, y sin otros familiares que se pudieran hacer cargo de Roy, Ollie se convierte en su nuevo guardián y ambos adoptan las identidades de Green Arrow y Speedy para dedicarse a luchar contra el crimen.

Y así, con esa consigna tan light, se ponen en marcha muchísimas aventuras muy parecidas entre sí, en las que Ollie y Roy vencen a ladrones, contrabandistas, saboteadores, piratas y cada tanto algún villano con un look más estrafalario, como Red Dart o Rainbow Archer. Lo más notable del período 1941-1958 es la escasa profundidad de los personajes (algo bastante típico de la Golden Age) y sobre todo lo mucho que se repiten los argumentos, prácticamente clonados unos de otros… Lo cual tampoco es tan ilógico si pensamos que estas revistas no se coleccionaban. Se leía una, ocasionalmente meses después se leía otra, y así. Las historias eran autoconclusivas, se podían leer en cualquier orden, incluso podían no leerse, porque por ahí vos comprabas Adventure Comics para leer las aventuras de Superboy y “le hacías zapping” a los back-ups que no te interesaban…

Aún así, con todas estas salvedades, la larga etapa de George Papp y sus reemplazantes es realmente pobre en materia de buenas historias. Me quedo con dos, más que nada por lo bizarras, o porque son ideas que –en manos de guionistas más hábiles- podrían haber funcionado: En Adventure Comics nº174 (1952) aparece “1001 Ways to Kill Green Arrow”, una aventura en la que un maestro de criminales escribe un libro con ese mismo título y se lo vende a un grupo de malhechores, que tratan de poner en práctica los consejos del autor. Y también de 1952, “The Ape with the Human Brain” (el simio con cerebro humano), cuyo título es más que elocuente. Este disparate se publicó en el nº178 de Adventure Comics.

Pero estamos hablando de material sumamente olvidable. Para levantar la puntería tendremos que esperar hasta 1958, cuando llega a ponerse al hombro a Green Arrow nada menos que el Rey. Sí, Jack Kirby.

(Muy pronto, la tercera parte)