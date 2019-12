Green Arrow (parte 20)

37. EL MEJOR SACUDÓN

El nº17 de Green Arrow aparece en Abril de 2013 y tiene (otra vez) olor a nº1. El coordinador Joey Cavalieri (quien escribiera varias historias cortas del arquero esmeralda en los ´80) arma un nuevo equipo creativo y cambia radicalmente la dirección de la serie. Empieza una etapa breve pero de altísimo impacto, conducida por el canadiense Jeff Lemire en los guiones y el italiano Andrea Sorrentino en lápices, tintas, color y portadas. Poco después se darán cuenta de que Sorrentino no llega a hacer todo y se sumará el colorista Marcelo Maiolo, que traerá mejoras ostensibles en este rubro.

A todo esto, hay que agregar un dato importantísimo: el 10 de Octubre de 2012 debutó la serie de TV de Green Arrow (llamada simplemente ”Arrow”) y fue un éxito. Como consecuencia, DC toma la decisión de –para bien o para mal- acercar la versión del comic a la que estaba funcionando bien en la tele y eso será una constante a lo largo de la etapa de Lemire y las posteriores.

El canadiense se lanza con una saga de seis episodios, compleja, oscura, violenta, centrada en Komodo, un empresario/ arquero igual que Oliver Queen, pero villano. Komodo tiene una hija llamada Emiko muy parecida a Shado y dice haber asesinado a Robert Queen, el padre de nuestro héroe. Ollie, por su parte, pierde su empresa, su fortuna y se tiene que escapar de Seattle porque se lo acusa de un asesinato que (obviamente) no cometió. Sobre el final de este arco, Lemire nos revela quién y por qué orquestó la milagrosa llegada de Ollie a aquella isla en la que aprendió a sobrevivir… el enésimo retoque al origen del personaje.

Origen al que se había vuelto a modificar poco antes, en Noviembre de 2012, cuando sale el nº0 de Green Arrow, a cargo de Judd Winick y Freddie Williams III. Acá no hay cambios demasiado zarpados, pero ya se empieza a perfilar Tommy Merlyn como némesis de nuestro héroe.

Pero volvamos con Lemire y Sorrentino, que nos van a ofrecer dos números tremendos: el 22 y 23 son –lejos- mis favoritos de esta etapa (y no sé si de todo el Siglo XXI). Acá se empieza a poner de manifiesto una conspiración entre empresarios, agentes encubiertos y proto-terroristas, y la serie le escapa defintivamente a la lucha contra los villanos de turno. De la nada aparece ¡Shado! Y le revela a Ollie que Emiko no es hija de Komodo, sino de Robert Queen, su padre. O sea que la hijita de Shado es… medio hermana de Green Arrow. En el medio Lemire presenta a un nuevo John Butcher, a un nuevo Richard Dragon, a un nuevo Count Vertigo y hasta se anima a tirar una referencia críptica al otro Robert, el hijo que tuvieron Shado y Ollie en la continuidad pre-Flashpoint. El origen del Count Vertigo ocupará el nº 23.1 (en el mes donde los villanos se chorean el protagonismo en todas las series) y después sí, tendremos a Green Arrow de regreso en Seattle.

No quiero cerrar este tramo sin subrayar el trabajo de Andrea Sorrentino, que realmente te pone los pelos de punta. Su estética está totalmente basada en el retoque digital de fotos, pero aún así se ve vibrante, dinámica, intensa, y además refuerza todo esto con una puesta en página alucinante, miles de ideas ingeniosas a la hora de diseñar viñetas de todas las formas que se te ocurran, siempre en función de darle ritmo y onda al relato gráfico. Su comunión con Lemire fue tan fuerte, que siguen trabajando juntos aún hoy.

38. PARA OLLIE QUE LO MIRA POR TV

A partir del nº24, con Ollie de regreso en Seattle, se empieza a profundizar la adopción por parte de Lemire y Sorrentino de los personajes que aparecían en la versión televisiva.

Green Arrow tiene un equipito de asistentes al que ahora se va a sumar Diggle (una creación de los guionistas de la tele), va a aparecer Tockman (el nuevo Clock King), la mamá de Ollie, Katana, pronto vendrán las menciones a la League of Assassins… Y si bien el comic no va a ser una adaptación lineal de la serie, se va a parecer mucho más.

Entre los nºs 26 y 31 tendremos la confrontación final con Komodo, y a Shado y Green Arrow decididos a acabar con la conspiración de los Outsiders. En el medio descubriremos que Robert Queen está vivo, embarrado hasta el cuello en la runfla, y será otro shock para su hijo, que además lo verá morir poco después. Para rellenar con más peleas a todo o nada, Lemire nos tira por la cabeza nuevas versiones de Brick, Killer Moth y hasta de Red Dart, que originalmente era un villano creado en 1958 por Ed Herron y George Papp. Y la dupla Lemire-Sorrentino se despedirá con una última trilogía, entre los nºs 32 y 35, repleta de violencia, sangre y muerte, en la que Richard Dragon ofrecerá 30 millones de dólares por la cabeza de Green Arrow. Acá cobra espesor la trama de la League of Assassins, junta mucha chapa Naomi (una de las asistentes de Ollie) y el héroe sobrevivirá a esta masacre gracias a su capacidad de trabajar en equipo con dos bestias asesinas como son Diggle y la pequeña Emiko. Si sos fan de Green Arrow en su faceta más dark, de justiciero urbano que no se come ni la punta (de la flecha), esto te va a emocionar.

Nuevo volantazo en la serie, y entre los nºs 35 y 40 tendremos una saga de seis episodios en la que retrocedemos unos cuantos casilleros. Regresa el guionista Andrew Kreisberg (a quien ya nos fumamos hace un par de entregas) junto un co-autor, el ignoto Ben Sokolowski. Y los acompaña Daniel Sampere, un dibujante sin el menor atisbo de onda, que vuelve a la estética (y al traje de Green Arrow) pre-Sorrentino. Esta es una saguita mucho más clásica, contra una especie de Lex Luthor muy turro, en la que reaparece Katana, tiene su chapita Hal Jordan y los guionistas juegan una carta fuerte al traer de vuelta a Mia Dearden, otra borrada de la continuidad por el reboot de 2011.

Pero como –de nuevo- hay que rellenar para que la aventura llegue hasta el nº40 (momento en que todas las series se interrumpen para la mudanza de DC a Burbank y el evento conocido como Convergence) los guionistas entran a tirar más y más personajes y así aparecen Roy Harper (a quien en esta continuidad no se lo consideraba sidekick de Green Arrow) y a Cupid, la pelirroja sexópata de increíble destreza con las armas, creada por Kreisberg en su anterior paso por esta serie, que también pertenece a la continuidad barrida bajo la alfombra por Flashpoint. ¿Y quién faltaba para pegarse aún más a la serie de TV? Sí, obvio: Felicity Smoak debuta en esta saguita y enseguida se convertirá en un personaje importante.

Estamos en Mayo de 2015. Se viene la pausa de dos meses impuesta por Convergence y después de eso, un nuevo cambio de equipo creativo y de dirección para Green Arrow. Gran momento para cerrar esta entrega.

(muy pronto, la vigésimo primera entrega)