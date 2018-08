Green Arrow (parte 3)

5. LA ERA DEL REY

Bueno, llegamos. Estamos en Julio de 1958, y en el nº 250 de Adventure Comics tenemos una de las clásicas aventuras cortas de Green Arrow y Speedy escritas por Ed Herron, pero esta vez hay un cambio bastante notorio: el dibujante no es más George Papp. Ahora el aspecto de los personajes se ve bastante distinto, más moderno y más dinámico. Llegó a hacerse cargo de Green Arrow nada menos que Jack Kirby, a quien incluso le permiten entintarse a sí mismo y dejar que su esposa Rosalyn (o Roz) lo asista como colorista.

Era una época de vacas flacas, en las que las revistas de comics vendían más bien poco, y a Kirby le había ido mal en un emprendimiento editorial y necesitaba trabajo. Así cayó en DC, donde le dieron esta serie, eterna segundona, que quedaba vacante cuando George Papp se hacía cargo de la serie de Superboy. Durante un año, más o menos, Kirby produjo 11 historietas de Green Arrow, mientras al mismo tiempo lanzaba a los Challengers of the Unknown y clavaba algún unitario en antologías como House of Secrets, Tales of the Unexpected y My Greatest Adventure. El paso de Papp a Kirby era bastante marcado en lo visual, pero no así en los argumentos, que siguieron en manos de los mismos guionistas de siempre: Dave Wood, Ed Herron, Bill Finger, Robert Bernstein e incluso Kirby escribió una historia, siempre bajo la supervisión del coordinador Jack Schiff.

Schiff tenía un gusto especial por las historias que hoy llamamos “bizarras”, es decir, escritas en serio e involuntariamente graciosas. Así es como vemos a Green Arrow y Speedy envueltos en tramas sumamente sencillas, sin el menor rasgo de caracterización ni evolución, decoradas con elementos estridentes como la Flecha Luminiscente, la Flecha Vid, la Flecha Boomerang, dimensiones paralelas, viajes temporales y enemigos que miden kilómetros. A Kirby el personaje mucho no le gustaba pero –fiel a su estilo- quería meter cambios en la serie, hacer evolucionar (nunca sabremos hacia dónde) a los personajes, pero además de Schiff (que consideraba que la serie “así estaba bien” y no había que tocarla) le tocó enfrentar a Mort Weisinger, co-creador de Green Arrow y por entonces encumbrado coordinador, siempre resistente a los cambios que proponían los autores. Weisinger sostenía que el trabajo del dibujante consistía en dibujar lo que se le pedía calladito la boca, y para peor jamás le gustó el dibujo de Kirby. Para 1959, un último encontronazo entre Kirby y Schiff dejó al Rey fuera de DC durante 12 años. Por suerte en ese momento había una editorial más receptiva para el tipo de trabajos que quería encarar Kirby, y se llamaba Marvel. Ahí le fue un toque mejor.

6. FLECHA BIZARRA

Entre estas 11 historietas dibujadas por Kirby (siete en Adventure Comics y cuatro en World´s Finest) no abundan los buenos argumentos, ni por casualidad. Pero si te gusta la bizarreada, hay una gema increíble, una aventura en dos partes escrita por Ed Herron en 1958, cuyo segundo tramo (“Prisoners of Dimension Zero”) hoy se puede consumir como una gema del humor.

En estas poquitas páginas, Ollie y Roy descubren que la Dimensión Cero está llena de criaturas que –según el texto- miden más de un kilómetro y medio de alto, aunque el dibujo los muestre como seres de unos… 30 metros de estatura. Uno de estos gigantes es Xeen Arrow, un arquero que no sólo se viste parecido a Green Arrow, sino que además emplea flechas con trucos y se inspira en una leyenda de esta dimensión, la del ladrón copado llamado Robin Xood. Por pudor, prefiero no ahondar en los truquitos que tienen las flechas de Xeen Arrow, quien afirma no tener la menor idea de la existencia de Oliver Queen. Es todo una gran coincidencia cósmica, en el estilo típico de lo peor de la Silver Age.

Y hablando de Silver Age… ¿cuál es la primera aparición del Green Arrow de la Silver Age? Con los personajes que nunca dejaron de publicarse entre los ´40 y los ´60 siempre hay polémica para definir ese momento, y Ollie no es la excepción. Una corriente propone considerar como primera historieta del Green Arrow “de Tierra-1” la Adventure Comics nº250, donde Kirby lo dibuja por primera vez. Y la otra, propone como corte la última aventura dibujada por Kirby (publicada en Adventure Comics nº256, en Febrero de 1959), porque acá Herron y el Rey se animan a contradecir groseramente el origen que habíamos visto allá por 1943 en el nº89 de More Fun Comics.

“The Green Arrow’s First Case”, destinada a convertirse en el origen “moderno” de Green Arrow, dura menos de siete página y sin dudas es la historia en la que más se luce el dibujo de Kirby, donde se lo ve más suelto, más atrevido. Nunca sabremos si la idea del ídolo era iniciar acá una nueva etapa más jugada para el personaje, o cagarse en todo porque ya sabía que sería su último trabajo para DC en muchos años. Lo que sí sabemos es que en medio de una aventura del montón, Ollie y Roy viajan a la remota isla Starfish, y Ollie aprovecha el largo periplo para narrarle a su protegido cómo se convirtió en el Arquero Esmeralda.

En esta nueva versión de los hechos, Ollie cae accidentalmente de un barco (poco heroico para un paladín de la justicia, pero bueno) y misteriosamente nadie se da cuenta, ni intenta rescatarlo. Pero el joven multimillonario tiene suerte y pronto logra llegar hasta una isla. La suerte sigue del lado de Ollie, que se encuentra una caverna, agua fresca y elementos para prender un fueguito. Más cerca de Robinson Crusoe que de Robin Hood, el náufrago necesita comer, y así construye sus primeras flechas (nunca nos muestran cuando construye el arco, pero es poco probable que lo trajera en el barco). Así es como Ollie se convierte en un eximio arquero, practicando tiro al blanco en la isla y cazando animales para comer.

Finalmente, aparecerá un buque de carga, Ollie (vestido todo de verde, con gorrito y todo) nadará arco en mano hasta la nave, se pintará un antifaz con grasa para que nadie le vea la cara y usará sus ingeniosas flechas para vencer a unos malvivientes que se acababan de amotinar para quedarse con la carga del buque. Ahí se da cuenta que su misión en la vida es usar su habilidad con el arco y las flechas con truquitos para combatir el crimen, y se inventa el nombre de Green Arrow. Fin del flashback.

Y sí, hoy nos mearíamos de risa leyendo algo así, pero ese origen quedó firme, con mínimos cambios, durante varias décadas.

(Muy pronto, la cuarta parte)