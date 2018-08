Green Arrow (parte 4)

TODO SIGUE IGUAL

Terminado el breve experimento de poner los dibujos de Green Arrow en manos de Jack Kirby, las aventuras de Oliver Queen y Roy Harper volvieron a la normalidad. El guionista Ed Herron (France Edward Herron, era su nombre completo), autor de buena parte de las historias que dibujó Kirby, siguió al frente de Green Arrow, tanto en las páginas de Adventure Comics como en World´s Finest Comics, donde aparecieron sólo tres de las aventuras dibujadas por el Rey.

En Adventure Comics, el Green Arrow post-Kirby, o “de Tierra-1” aparecerá poquito tiempo, entre los números 256 y 270 (Mar.1960). El propio Herron abandonará al personaje en algún momento de ese año y piquito, para ser reemplazado por Robert Bernstein, quien también escribía las historias cortas de Aquaman. El dibujante que se hizo cargo de Green Arrow cuando se fue Kirby no es otro que el maestro Lee Elias, que por supuesto le puso a la serie mucha más onda que el recordado George Papp.

Bernstein y Elias firman “The World’s Worst Archer” (Adventure Comics n.263), una de las pocas historias aceptables de esta época. Unos meses antes, en el n.259, aparece “Green Arrow´s Mystery Pupil”, a cargo de Ed Herron y Lee Elias, que marca la aparición número 200 del personaje y en aquel momento se la consideró la mejor historieta de Green Arrow de todos los tiempos. La verdad que, leída hoy, es bastante simplona, pero en el contexto de esa época (1959) se entiende que la bajada de línea de Oliver a ese supuesto millonario filántropo haya impactado bastante en los pibes que seguían al Arquero Esmeralda.

Ya nos vamos a World´s Finest, pero nos queda por repasar una historia muy bizarra, en el n.258 de Adventure Comics. Acá el guionista Jerry Coleman se anima a imaginar un encuentro entre un Ollie adolescente y Superboy, quien descubre que en el futuro ese muchachito se va a convertir en un gran héroe y decide alentarlo desde mucho antes del origen oficial de Green Arrow. Un disparate total, que tiene el atractivo de ser la última vez que George Papp dibujó al arquero.

En World´s Finest, la era post-Kirby arranca en el n.100 y se extiende varios años, a lo largo de un montón de historias cortas todas muy parecidas entre sí, publicadas entre 1959 y 1964. Acá también Lee Elias asume la titularidad del dibujo y no falta casi nunca a la cita. En los guiones, el que más participa es Ed Herron, pero también mojan el pancito Dave Wood, George Kashdan, los maestros Bill Finger y John Broome y un señor al que nombraremos bastante un toque más adelante: Bob Haney.

Hasta el n.134, Green Arrow aparece en todos los números de World´s Finest. Después, cuando los fans empiezan a exigir historias más largas, más complejas, DC responde descartando back-ups y a partir de 1963 las aventuras de Ollie y Roy aparecen sólo en los números pares, turnándose con las de Aquaman. De hecho, en los números 143 y 144 el guionista Robert Bernstein se manda un experimento muy copado y muy infrecuente para esa época (1964) en los comics de DC: una aventura que empieza con Aquaman como protagonista y termina con Green Arrow y Speedy unidos al Rey de Atlantis para infligirles la derrota final a los villanos. Pero en el n.145 aparece una aventura de Green Arrow que ya se había publicado en Adventure Comics y el arquero se queda, por primera vez en mucho tiempo, sin un hogar para sus aventuras solistas. De esta larga etapa en World´s Finest se pueden rescatar (con buena voluntad) “The Case of the Green Error Clown” (en el n.100) y la primera aparición del Clock King, en el n.111. Como bizarreada (una más, total…) cabe señalar que en el n.113 aparece una chica arquera que se llama Arrowette, y que por supuesto no tiene nada que ver con la que creará Peter David para Young Justice.

JUGAR EN EQUIPO

En 1960, más o menos en el mismo momento en que se queda sin espacio en las páginas de Adventure Comics, Green Arrow se une a la Justice League of America. Esto sucede en el n.4 de esa revista y así es como Ollie se convierte en el primer miembro no-fundador en ser aceptado en el grupo que reunía a los héroes más famosos de DC (y al Martian Manhunter😉). Por supuesto que, puesto a interactuar con Batman, se nota demasiado que Green Arrow es, a todas luces, un sucedáneo berreta del Señor de la Noche. Pero a los lectores de la JLofA, acostumbrados a los personajes sosos y acartonados, no parece importarles demasiado. Así es como Ollie se convertirá en un miembro muy activo del grupo, con muchas apariciones en los ´60 y ´70. Incluso a partir de 1964, cuando sus historias solistas desaparezcan de las páginas de World´s Finest, la revista de la JLofA será el único punto de encuentro entre el arquero y sus lectores.

Bueno, tampoco es tan así. Resulta que en 1963, a los cráneos de DC se les ocurre pegarle un sacudón a la revista The Brave & the Bold, que hasta acá era un título donde se presentaban nuevos conceptos, para ver si pegaban entre el público y justificaban el lanzamiento de nuevas colecciones. De hecho, en esa revista se presentó no sólo a la Justice League, sino también a los Teen Titans, que es donde veremos a Speedy de ahora en más. Pero en el n.50, The Brave & the Bold deja de ser el laboratorio de pruebas de DC y pasa a ser el título de los team-ups, donde en cada número compartían una aventura dos héroes que normalmente no actuaban juntos. La primera de estas duplas estuvo integrada por el Martian Manhunter y Green Arrow, quien acumularía unas cuantas apariciones en esta serie, casi siempre con Bob Haney como guionista.

Pero en 1966 se viene otro sacudón, un poco más tranqui: como Batman está rompiendo todo en la tele, se gana un puesto en todos los team-ups de TB&TB, hasta ya entrada la década del ´80. O sea que de ahí en más, todos los demás personajes de DC tendrán que “sacar número” a ver a quién le toca aparecer junto a Batman en cada edición de esta serie, que además fue bimestral hasta ya entrado 1975. Como ya mencioné, Green Arrow “sacó la sortija” unas cuantas veces (nueve, más que ningún otro personaje) y será en un team-up con Batman (publicado en el n.85 de TB&TB, en Septiembre de 1969) donde la historia del personaje cambiará para siempre. Pará-pará-pará: ¿me estás diciendo que la historia más relevante en los 30 años de publicación que llevaba Green Arrow la vamos a ver en una aventura de sólo 23 páginas y encima compartida con Batman? Sí, y si me bancás un toque, en la próxima entrega la abordamos de lleno.

(Muy pronto, la quinta parte)