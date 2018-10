Green Arrow (parte 6)

11. ALGO DE ACCION

Estamos en Febrero de 1973, y mientras en la revista de Flash aparece a modo back-ups esa última historia de Green Lantern y Green Arrow que habían creado Denny O´Neil y Neal Adams para la malograda revista de la dupla, el coordinador Julius Schwartz decide darle un nuevo hogar a los Cruzados Esmeralda. Green Lantern se iba a quedar varios años como complemento de Flash y Green Arrow pasaría a complementar las aventuras de Superman en la revista Action Comics, a partir del nº 421.

El tema es que Action ya tenía otros back-ups, más precisamente Atom y Human Target, con lo cual al principio las aventuras de Green Arrow aparecen muy espaciadas, a razón de una cada tres números. Después desaparece Human Target y Ollie empieza a turnarse sólo con Atom. En total, entre 1973 y 1976 se acumulan 22 aventuras cortitas de Green Arrow en Action Comics, siempre acompañado por Black Canary, que sufre el triste destino de ser personaje secundario de un personaje secundario.

Toda esta etapa tiene un único guionista: Elliott S! Maggin, un autoro casi digno, que obviamente no tiene espacio en estas breves historias para jugarse a contar sagas de alto impacto, pero que mal que mal se las rebusca. Cada tanto arma arquitos de dos o tres partes, como para sumar 16, 20, 24 páginas con una misma historia, y un par de veces lo pone a Ollie a co-protagonizar la historia principal junto a Superman. El nº 437, por ejemplo, no tiene back-up de Green Arrow, sino que el Arquero Esmeralda y el Hombre de Acero comparten la aventura principal, que encima es bastante aceptable para los parámetros de la época. Y la historia más destacable de Maggin probablemente sea el back-up de la Action nº 428, en la que Black Canary finalmente confiesa estar enamorada de Ollie y la pareja empieza a consolidarse.

Por otro lado, esta temporada de Green Arrow en Action Comics es muy generosa en materia de dibujantes. En los primeros años, cuando las aventuras de Ollie aparecen de vez en cuando, los dibujantes suelen ser el correcto (aunque aburrido) Dick Dillin y el maestro Dick Giordano, que estaba en su mejor momento. Y para 1974, cuando Green Arrow empieza a tener más continuidad en las páginas de Action, llega nada menos que Mike Grell, por entonces una joven promesa, que le pone a la serie un dinamismo y un dramatismo claramente inspirado en la estética de Neal Adams, pero con un filo más oscuro, más personal. Grell va a dibujar prácticamente todos los back-ups de Green Arrow entre los nºs 440 y 458 de Action y, cuando la Era Maggin llegue a su fin, seguirá vinculado al personaje durante muchísimos años más.

12. LUZ VERDE PARA EL HORROR

En Septiembre de 1976, DC decide que es tiempo de que Green Lantern y Green Arrow tengan una nueva oportunidad y, tras un paréntesis de cuatro años, sale la GL/GA nº 90 (en aquella época no se estilaba relanzar las series con nuevos nºs 1). Denny O´Neil estaba de nuevo al pie del cañón, y si bien esta vez Neal Adams no sería de la partida, estaba este pibe nuevo, Mike Grell, que pescaba fans con mediomundo en los back-ups de Green Arrow y en la revista de Superboy & the Legion of Super-Heroes.

Si venías leyendo la etapa clásica de GL/GA y pasás directamente del nº 89 al 90, sentís que de pronto se te incendia la casa, se inunda tu ciudad y tu tele se queda trabada en el canal NET. Al regreso del ´76 no sólo le falta Adams: le falta lo más importante, que son las buenas historias. Acá no hay conciencia social, no hay temas espinosos, no hay bajada de línea progre… no hay casi nada. Hal y Ollie viven aventuras insulsas, sin consecuencias, bien de la Verdul Age, muchas veces en el espacio exterior, como si Green Arrow y Black Canary fueran personajes pensados para vivir epopeyas de ciencia-ficción. O´Neil nutre a estas historias con muchos elementos tomados de la mitología de Green Lantern: los Guardians of the Universe, Katma Tui, Sinestro, Sonar Hector Hammond… y claro, Ollie no tiene buenos villanos para aportar, así que está ahí, medio al pedo, acompañando a Hal en estos combates contra sus clásicos enemigos y algunos nuevos, que son totalmente intrascendentes.

Sin embargo, a la revista le va lo suficientemente bien como para pasar de bimestral a mensual, y O´Neil responde con más personajes vinculados a la historia de Green Lantern: Air Wave (primo de Hal), Kari Limbo (antiguo interés romántico del héroe), Alan Scott y el Starheart… Ollie, por su parte, recupera poco a poco su perfil empresarial y sigue afianzando su vínculo con Black Canary. Pero las historias son básicamente inocuas, cuando no desastrosas.

Mike Grell arranca con muchas pilas, pero (como le pasó en Warlord) en algún momento le ponen de entintador al funesto Vince Colletta, que lo desluce muchísimo. De todos modos, sus páginas siguen siendo la Capilla Sixtina comparadas con esos números en los que dibuja Alex Saviuk o (Dios nos libre) Don Heck.

Esta gigantesca desilusión se termina con el catastrófico nº 122 (Nov.1979), cuando Hal Jordan queda como único protagonista del título y Denny O´Neil, responsable de una estafa nivel Durán Barba, se va a Marvel. En el medio hay que rescatar una breve historia de 10 páginas, publicada en el nº 17 de DC SuperStars (Nov-Dic 1977), en la que O´Neil y un Mike Grell inspiradísimo recuentan el origen de Green Arrow para una nueva generación. Básicamente, se trata del origen narrado por Jack Kirby en 1958, con algunos toques menores que lo des-bizarrean un poco. Hermoso trabajo de la dupla, aunque Grell se dará el lujo de reescribir –años más tarde- ese mismo origen para acomodarlo a su propia visión del personaje.

