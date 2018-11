Hokuto no Ken (parte 2)

EL HOMBRE QUE NO SONRÍE

La historia de Kenshiro se mudó a la ultra popular Weekly Shonen Jump, y la nueva versión de Hokuto No Ken vio la luz a fines de 1983. La historia nos sitúa en un futuro distópico, en el que las guerras nucleares terminaron por devolver al hombre a un estado de total primitivismo. Todas las zonas se han vuelto desérticas, el agua y la comida escasean, ya no se ven flores y el dinero es tan sólo, como dice un villano al principio del primer capitulo, “papel viejo, no sirve ni para limpiarse el culo”. La violencia se ha vuelto moneda común y la ley del más fuerte domina la vida humana. Varios grupos de bandidos se juntan para matar a los pobres incautos que caigan en sus manos, no importa que sean hombres, niños o mujeres.

De ese caos surge un guerrero llamado Kenshiro, quien domina la sagrada técnica Hokuto Shinken, que consiste en derrotar al enemigo al presionarle uno de los 708 tubos que posee en el cuerpo. Al golpear estos puntos se produce una explosión en la parte afectada que mata instantáneamente al enemigo; pero dicha técnica también sirve para paralizar el cuerpo o incluso para curar a un herido.

Kenshiro tiene en su pecho 7 agujeros, los cuales fueron producto de una tortura que sufrió hace un tiempo. Esos orificios simbolizan su arte marcial, la cual es representada en el cielo por las siete estrellas del norte. Al comienzo del manga, Kenshiro entabla amistad con Lynne y Bat, dos niños huérfanos que ven en Kenshiro una esperanza dentro de la desastrosa situación que envuelve a la humanidad.

También conocemos de a poco el pasado de Kenshiro y su vida junto a Yuria, su novia, la cual le fue arrebatada por Shin, otro luchador que venció al protagonista fácilmente al punto de dejarlo semi muerto. Cuando Kenshiro intenta recuperar a su novia, Shin le cuenta que se suicidó víctima de una fuerte depresión, y acto seguido el villano muere. Desconsolado, el héroe decide recorrer solo las áridas tierras con el fin de defender a los débiles.

Las aventuras continúan y nos enteramos que el protagonista posee tres hermanos, y que todos ellos rivalizaron para ser los herederos de la técnica Hokuto Shinken, la cual sólo puede pasarse de una persona a otra de generación en generación. El primero de los hermanos en aparecer es Jaggy, que se hizo pasar por Kenshiro para violar y asesinar a diestra y siniestra. Cuando el protagonista se entera de esto, decide ir a matar a su hermano, lo que no le significa mucho trabajo. A continuación aparece Toki, otro de los familiares del protagonista, pero este es un buen hombre que utiliza sus conocimientos marciales para ayudar a la gente.

El último y más importante de los hermanos es Rao, uno de los personajes más ambiguos de la historia del manga. Rao se autoproclamó Rey de la Lucha y su objetivo es matar a todos los guerreros que puedan significarle una amenaza. Siempre arriba de su corcel negro, Rao sostiene que sólo él sobrevivirá ya que es el luchador más poderoso de todos, algo que en cierta medida es real, dado que en su primer enfrentamiento con Rao, Kenshiro por poco pierde la vida. Pero a pesar de eso, este personaje posee un instinto de gran nobleza que logra marear a los lectores: a pesar de ser un hombre que incluso mata a la mujer que ama, Rao no deja de poseer ciertos valores morales que lo alejan de la categoría de villano absoluto, sobre todo cuando conocemos su pasado. Finalizada la batalla final contra Rao, y luego de tres años de violencia desmedida, el manga se toma un parate.

CONTINUACIONES Y REEDICIONES

En ese momento, y con el gigantesco éxito que tenían las aventuras de Kenshiro, la editorial le ofrece a la dupla artística extender su contrato dos años más, por lo que se decide continuar con Hokuto No Ken. La segunda parte arranca en el tomo 16, y nos encontramos con unos Lynne y Bat ya crecidos, que viven en un mundo que se encuentra en un momento de paz relativa. Pero vuelven las amenazas y la gente violenta, por lo que los adolescentes deciden pedirle ayuda a su amigo Kenshiro, a quien no ven desde hace tiempo. De este modo se inaugura una serie de nuevas aventuras que –sin ser insoportables- son bastante más flojitas que las primeras historias del manga. Acá ya se nota que tanto Hara como Buronson comenzaban a perderle la pista a Kenshiro y compañía y que estos nuevos capítulos tuvieron que ver más con un deseo editorial de facturar que con una necesidad real de los autores de contar nuevas batallas protagonizadas por el gran luchador. En 1988, y luego de cinco años triunfales, Kenshiro se despidió de sus lectores. La obra fue recopilada en 27 tomos que fueron lanzados por todo el mundo con gran éxito, sobre todos los volúmenes que cuentan la primera etapa del manga, que culminan en el número 16 (o 15, depende la edición).

Debido al éxito que Hokuto No Ken poseía en el imaginario de los fans, se decidió relanzar la colección completa pero en formato Master, esto significa que se reeditarían nuevamente los 27 tomos recopilatorios pero coloreados en su totalidad, algo muy poco usual en el mercado del manga. Esta nueva edición salió en Japón y EEUU, pero debido a las bajas ventas fue cancelada en ambos países, lo que dejó inconclusa la historia y a una legión de nuevos lectores recontra calientes… qué va a hacer, así es el mundo de las finanzas.