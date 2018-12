Hokuto no Ken (parte 3)

NUEVAS AVENTURAS

Hong Kong no fue indiferente a la fiebre Hokuto, por lo que varios artistas de ese país decidieron sacar por las suyas su propia versión del personaje. La historieta se llamó Hokuto Oken y arrancó en Noviembre del ‘91, pero culminó abruptamente al año siguiente. Los responsables fueron un grupo llamado los Hokuto Ouken Production Team, y publicaron la historieta bajo el sello editorial Long Chen Fen. El protagonista de la historia es el hijo de Kenjiro, que posee como su padre varias cicatrices en el torso (claro que a su padre se las hizo un enemigo re-jodido, pero las del hijo al parecer fueron hechas por simple ósmosis). Y la historia no es mucho más que una serie de combates pésimamente justificados por una pseudo-trama bastante floja. Los dibujos de esta historia son sumamente irregulares: por momentos hay ilustraciones bastante logradas y al pasar de página uno se encuentra con unos dibujos que le hacen doler la vista.

La que sí fue una continuación oficial de Hokuto no Ken fue el manga llamado Soten No Ken (El Puño del Cielo Azul), el cual comenzó en 2001 y se editó hasta 2010, con 22 tomos recopilatorios ya en su haber. Este manga fue realizado principalmente por Tetsuo Hara, ya que en esta oportunidad Buronson se limitó a coordinar el rumbo de la historia, y dejó en manos de su compañero y de Nobuhiko Horie el guión del manga. La acción se ubica cronológicamente antes de los hechos narrados en Hokuto No Ken, y cuenta la historia de Kasumi Kenshiro, también conocido como Yang Wang.

El protagonista, al igual que Kenshiro, es dueño del estilo marcial llamado Hokuto Shinken y es uno de los predecesores del protagonista de Hokuto. La acción transcurre durante la guerra Sinojaponesa, en Shangai a mediados de los años ‘30, y con esta excusa el autor logra meter a sus protagonistas y sus historias en conflictos civiles reales. Al leer este manga hay una fea sensación que flota en el aire, y es que pareciera que Hara recicló algunos conceptos de Hokuto para darle un poco más de chapa a su nuevo proyecto. Pero lo cierto es que si bien Soten No Ken no es ilegible, tampoco es una obra maestra. Este manga tuvo su adaptación a la televisión, pero debido a los bajísimos ratings tuvieron que cancelarla medio de sopetón en el capítulo 22.

Más adelante, Hokuto No Ken volvió a tener algunos mangas protagonizados por varios de los personajes secundarios. Hokuto No Ken Rao Gaiden fue una serie de cinco volúmenes cuyos protagonistas son Reina y Souga, dos personajes que surgidos de una serie de OVAs. Fue realizada por Youkow Osada desde el 2006 hasta el 2007. Otro manga también del 2006 fue Hokuto No Ken Yuria Gaiden, realizado por Akimi Kasai y compilado en un sólo tomo. Hokuto No Ken Rei Gaiden, realizado por Yasuyuki Nekoi, tuvo dos historias autoconclusivas tan populares que en el 2007 se resolvió transformarla en serie regular.

Los otros mangas basados en el universo de Hokuto son Hokuto No Ken Ruyken Gaiden The Judgemente Day, un one-shot realizado por Hiromoto Sin Ichi, y Hokuto No Ken Toki Gaiden, una serie regular protagonizada por el más cristiano de los hermanos de Kenshiro.

A todo este material hay que sumarle la creación de dos novelas basadas en el personaje. La primera (de 1996) se llamó Jubaku No Machi y fue escrita por Tetsuo Hara. La segunda fue llamada Rao Den y es una adaptación del OVA homónimo, escrita por Sakaki Eiichi.

KENSHIRO CONQUISTA EL CINE (DE ANIMACIÓN) PERO LO PROHÍBEN EN LA TELE

Como es costumbre con los mangas exitosos, Hokuto No Ken tuvo su adaptación a la televisión. El animé comenzó a emitirse en Octubre de 1984 y duró hasta 1987. En esta primera serie se adaptó a lo largo de 109 capítulos la etapa que llega hasta el combate final con Rao. Al terminar, se estrenó a la semana siguiente Hokuto No Ken II, una nueva serie que duraría tan sólo 43 capítulos en los cuáles se adaptarían las aventuras pertenecientes a la segunda etapa del manga. La serie de televisión tuvo infinidad de problemas cuando la pasaron en los canales europeos. Obviamente, en EEUU no pudieron pasar por la tele ni el opening. En países como Francia, la censura fue tal que muchos capítulos duraban menos de 10 minutos.

Este animé ocupa un lugar de privilegio, ya que fue uno de los primeros en provocar las polémicas favoritas de las señoras gordas sobre si está bien que un dibujito tenga sangre, ¿vió?, es que los nenes tienen que mirar otras cosas. Lo más irónico del asunto es que el formato televisivo no le sienta del todo bien a Hokuto No Ken, ya que tanto color chillón y tanto estirar los bloques hace que la historia pierda mucha fuerza, algo que no sucede en el manga; es una lástima pero ninguna de las dos series logra ser muy interesante.

En 1986 se estrena un largometraje animado de dos horas y acá la cosa ya es otra. La animación es bastante oscura y se condice perfectamente con la mala onda que tira Hokuto en su versión papel. El largometraje nuclea algunos de los momentos más jugosos del manga y los reformula para darle un principio nudo y desenlace a una historia mucho más amplia. Pero funciona de mil maravillas y Hokuto No Ken en cine es una de las mejores películas de animación de su época. De hecho, aún hoy a mas de 20 años de su realización se mantiene como una obra maestra total y absoluta; si no la vieron, búsquenla porque realmente vale mucho la pena. Esta película también ostenta un lugar de privilegio, ya que fue detrás de Akira la película elegida por varios editores a la hora de (como dije al principio del artículo) introducir el fenómeno del animé en el mercado europeo y americano. Así que la masividad del animé se debe en buena medida a esta gran película.

1995, Estados Unidos: un productor con serios problemas mentales se juntó con algún inversor con problemas más graves aún y decidieron realizar un film con actores basado en Hokuto No Ken. El director de este mamarracho fue Tony Randel y lo único que se puede decir de esta película es que no sirve ni para verla entre varios amigos para reírse un rato. Mal filmada y peor montada, este mamotreto no tiene razón de ser bajo ningún punto de vista.

En el 2003 sale una serie de 3 OVAs llamados Shin Hokuto No Ken, basados en la novela escrita por Tetsuo Hara. Finalmente en el 2005 se planeó un fuerte revival, a través de dos largometrajes animados y tres nuevos OVAs. El comienzo de esta nueva serie fue el film Rao Gaiden estrenado en Marzo del 2006. En esta película la historia se encuentra bastante avanzada, y adapta varios de los hechos acontecidos en el volúmen 11 del manga. Si bien la animación está prolijita, falta un poco de esa bestialidad que era tan característica en el comic y en el film del ‘86. Encima le ponen una música de fondo que es un espanto, el único buen momento musical es cuando suena You´re Shock, el tema original del primer opening de la serie animada. A este largometraje le siguieron los OVAs Yuria Den, estrenado en Febrero del 2007, y luego Rao Den II, de abril del mismo año. El tercer OVA fue Toki Den, estrenado en Marzo de 2008. Y toda esta nueva serie finalizó con el segundo largometraje Kenshiro Den (conocido también como Fist of the North Star 5: Legend of Kenshiro), de Octubre de 2008.