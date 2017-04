Interstella 555

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

Muchos recordarán cuando en el año 2005, en internet se hizo popular en los foros comentar sobre una película de animé que rompió el piso de muchos fanáticos del animé y la escena electrónica. El poster fue viral: una guitarra eléctrica en medio de un viaje por el espacio a la mejor estética ochentosa, junto con el rostro de cuatro personajes de piel azul. El título: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Y como copete, los nombres de Leiji Matsumoto y Daft Punk.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (インターステラ5555 – Intāsutera Fō Faibu) es una película de animación francojaponesa cuya premiere fue el 1 de diciembre de 2003. La película es básicamente el relato visual del álbum Discovery de la banda francesa Daft Punk. La película fue producida por Daft Punk, Cédric Hervet y Emmanuel de Buretel, con Toei Animation y supervisada por Leiji Matsumoto.

Como su nombre lo indica, el argumento se trata sobre una banda interestelar, y la trama se trata de momentos episódicos (cada episodio “relatado” por una canción de Discovery) sobre el secuestro de dicha banda. La película en sí misma respeta el parámetro de Álbum Conceptual (álbum que no está pensado en canciones individuales), sumándole al sonido la estética conocida como Space Opera (Capitán Harlock de Leiji Matsumoto, Star Trek, etc.). Existen muy pocos efectos sonoros y diálogos; y de esta forma, la película se consagra como una obra experimental, mezcla de Opera Rock (donde la letra de la canción se transforma en un personaje a modo de ópera) y animación.

A la hora de ver esta película, y a causa de su formato tan inusual (ya que para mí no cuenta como un musical como lo son REPO: The Genetic Ópera o Flashdance), no puedo evitar separarla en dos partes para hablar de ella: La Estética, y la Música.

En primer lugar, con respecto a la estética, quiero centrarla alrededor del concepto Neon Stage. Neon Stage es un término que yo utilizo para describir aquellas obras tanto visuales como audiovisuales donde la estética no sólo gira en torno al neón, sino que buscan llevarla más allá y generar una experiencia visual nueva en base a más de dos mundos. Mezclando el neón japonés con el neón de la escena electrónica, más el concepto estético de las naves espaciales, en este caso. En la premisa estética de la piel azul de los alienígenas se plantea un limbo onírico entre la Sci-Fi y la realidad donde los personajes se ven atrapados en un mundo guiado por el neón supernatural. Pero son secuestrados a otro mundo, donde el neón no es ley de vida y esencia (como en su planeta), sino parte de una escena musical. Leiji Matsumoto logra un refinamiento de la estética con la que trabajó gran parte de su vida, elevando su quehacer filosófico demostrado durante toda la saga de Space Pirate Captain Harlock y Submarine Super 99 a una nueva categoría estética.

El neón habla por los personajes. Las paletas de colores se intensifican o diluyen dependiendo de la fuerza del episodio, donde la perspectiva se mantiene en sus raíces más fuertes (es decir, los sistemas perspectívicos no se alteran como, por ejemplo, en JoJo o en Akira) para que justamente el color hable del momento.

Neon Stage aparece como armonía en lugares específicos para acentuar el sentimiento de ciencia-ficción que rodea a la película, acompañada por la misma regla de fibonacci que aparece repetidas veces en distintas escenas que colocan al neón en el centro de la proporción áurea. Estos detalles son exquisitos y permiten al espectador saber dónde se encuentra el neón con el que crecieron nuestros personajes, algo tan perdido en el frío mundo del Planeta Tierra.

El neón no existe en el mundo real; existe el flúor en el pigmento, pero el neón sólo existe en su componente eléctrico. Y ese mundo fantástico, eléctrico, representado en el planeta interestelar en el que residían nuestros héroes, es el que busca plasmar los artistas y animadores detrás de escena guiados por Matsumoto, y que Daft Punk tanto implementó y con el que maravilló en su revolucionaria sonorización.

La Neon Stage también aparece en otra parte primordial de la película: la música.

Antes habíamos mencionado que la película tiene un formato episódico, con catorce canciones que guían catorce escenas. Muchas veces, las escenas varían entre el género del Videoclip (como Crescendolls o Voyager), la Ópera Rock (como en Digital Love o Something About Us, cantadas por Shep, personaje principal de la película), y partes de Musical (One More Time o Too Long) y Musicalización (como Veridis Quo o Face to Face).

Para quienes no sabían este detalle, el dúo Daft Punk recibió su nombre luego de que un crítico por la radio denigrara su sonido electrónico como “daft punky trash”. Pero en lugar de tomarlo como ofensa, el dúo, a modo de fauvistas, decidió hacer de ese insulto su nombre de grupo definitivo, y así revolucionar la escena musical. Su álbum Discovery fue su primer gran éxito, y a lo largo de la película se hacen easter eggs con respecto a este arduo paso a la fama, así como un cameo especial. A su vez, el nombre del grupo alienígena es The Crescendolls, en base a la canción cuatro del álbum.

Muchas de estas bases musicales posteriormente se manifiestan en la película de Disney TRON: Legacy, musicalizada por ellos y que abre otro tipo de panorama del Neon Stage, que originalmente impuso la primer película.

En conclusión, la película en sí misma es un mix perfecto 50/50 de música y estética, atemporal y etérea que puede ser disfrutada por gente de todas las edades. Desde aquellos que pudieron recordar la nostalgia del neón ochentoso, a aquellos que se acuerdan con nostalgia de las veces que repitieron los episodios a modo de videoclips por MTV y Locomotion/Animax durante el 2005, y las nuevas generaciones que buscan adentrarse dentro de la música de Daft Punk y el género Space Opera implementado por Leiji Matsumoto.