Mucha gente llegó a conocer JoJo’s Bizarre Adventure con la nueva serie animada que salió en la televisión abierta, fiel al manga que lo gestó; otros lo conocieron por las OVAs que salieron antes de la serie. Yo soy fiel lectora del manga de hace un par de años y recién estoy empezando a ver la animación televisiva que va por el cuarto arco Diamond is Unbreakable. Y como sostengo que el manga y el anime son categorías que dan para hablar en sí mismas en términos tanto artísticos como de narrativa (sumando el detalle del trabajo de storyboard), voy a referirme exclusivamente al manga en esta nota, dejando una puerta abierta para hablar del animé, evitando dar “spoilers” importantes de la trama para que el lector pueda aventurarse por sí mismo a disfrutar de la historieta. Pero en JoJo´s eso es casi imposible, por cuestiones que veremos más adelante.

JoJo’s Bizarre Adventure es un manga shonen dibujado y escrito por Hirohiko Araki. Sus primeras publicaciones se inician en la revista Weekly Shōnen Jump desde el año 1986-1987 hasta el 2004, para luego ser publicada en la revista Ultra Jump a partir del año 2005. El manga cuenta con ocho Arcos (Arcs) y es, en términos históricos, el segundo manga más largo de la editorial Shūeisha, con un total de 114 volúmenes compilatorios. JJBA surge como un boom ecléctico entre distintas ramas de la cultura japonesa, y tiene raíces muy fuertes en el manga shonen Hokuto no Ken (1983-1988), creado por Buronson en el guión y Tetsuo Hara en ilustración.

Para hablar del manga, es necesario hacer acotaciones entre los distintos arcos, y qué es lo que hace que JJBA sea considerada una opus magnum dentro de la historieta japonesa. Para ello, vamos a hacer referencia a tres partes: La Ilustración, la Narrativa, y la Historia.

Lo primero que llama la atención desde el arte de portada, es la estética que circula alrededor de la ilustración de Hirohiko Araki. Cada Arco tiene una forma de composición y estilo de dibujo distinto al anterior, pero lo que marca al manga es la fuerza de las figuras en contraposición a un fondo que muta y se retrae, que a veces desaparece y a veces se reintegra con una permanencia abismal. Para armar comparaciones, voy a tomar exclusivamente el Arco 1 y el Arco 7 en este punto.

En el Arco 1 encontramos figuras contorsionadas de forma casi manierista, cabezas pequeñas incrustadas dentro de un cuerpo de proporciones bizarras. Los personajes son tan contundentes como la línea engrosada y modulada, y la composición de los fondos delata la crudeza de la visión de Araki. Dado que el Arco 1 se da en la Era Victoriana, el manga parece más bien una historieta europea leída con un sentido de lectura oriental. Las curvas se encuentran por doquier, las texturas marean, y el gore tan distintivo aparece desde el primer volumen.

El Arco 7, por el otro lado, muestra una estética completamente distinta. Steel Ball Run (2005 – 2011) es considerada una de las obras más reconocidas por su calidad de dibujo. Aquí, el epítome de la anatomía se da en las poses que se asemejan más a poses de modelos dinámicas con trabajo de pliegues. Los close-ups marcan la belleza de los personajes a modo de retratos, y los ángulos de cámara exacerbados hacen pensar que todo el manga fue hecho durante una sesión fotográfica en la vida real. Muchas poses de los personajes masculinos son sumamente femeninos y sensuales, con párpados caídos y labios carnosos, pero la anatomía y la psicología en la complexión provocan un choque sumamente llamativo entre el estereotipo del shonen y la gracilidad del boceto de moda femenina. Se introducen viñetas especiales de índole más realista, para agravar la emotividad de los personajes.

En mi opinión, el artista que deja una marca es aquél que sabe mutar con los años para lograr una permanencia en su obra; el historietista deja marca por su visión, no sólo por su nivel de dibujo. Araki es un claro ejemplo de la necesidad estética ante la curiosidad emocional para con su cultura, y es héroe de la versatilidad creativa que reside en su mano.

Pero, esta creatividad no sólo se trata de un “dibujo increíble”. La narrativa de Araki es insuperable en múltiples sentidos, ya que se encuentra subyugada a la calidad escénica, de hacia dónde quiere el lector que mire, dónde se encuentra la tensión y dónde la pausa se hace latente de forma descriptiva. Araki logra un balance perfecto entre acción y pausa; una pausa muchas veces sin diálogo, pero con algún detalle que marca el tumulto emocional de los personajes, un estado emocional que nunca cambia o que está destinado a ser interrumpido de forma inevitable.

Antes, había mencionado brevemente las líneas de fuerza y cómo se incrustan en la viñeta. En JoJo, a partir del Arco 3, las líneas de fuerza cobran vida, son una Stand en sí misma. En el Arco 4, a sátira y permanencia de esto, Rohan Kishibe es introducido como un personaje cuya narrativa es una Stand, llamada Heaven’s Door.

El Artista de historieta debe sentir apego por su narrativa; si siente pasión por esto, el lector se va a ver compenetrado con la historia y el dibujo. Araki logra mezclar ambas partes de forma icónica.

La narrativa no puede sólo ser un puente hacia la Ilustración. Justamente, esto nos lleva a la tercera parte de esta nota, y a mi opinión la que más me ha maravillado de este manga: La Historia. JJBA es el segundo manga más longevo, y sigue siendo uno de los mangas más leídos y que con cada generación capta más y nuevos lectores. Los que leemos JJBA de hace rato tenemos opiniones encontradas con respecto al Arco 8, dividido entre los que gustan del nuevo Arco 8 y los que creen que es “débil”. Pero eso no quita que muchos jóvenes y adolescentes no hayan empezado a leer el manga y ahora sean fieles seguidores de Araki. Treinta años de publicaciones que relatan la historia de más de un Siglo de repercusiones, lágrimas, muertes, amistades, y sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace que la historia de JJBA sea mi parte favorita?

Cómo muchos saben, JJBA no se trata de un sólo JoJo. JoJo es el pseudónimo que recibe el protagonista del Arco, perteneciente a la línea familiar sanguínea Joestar. En orden cronológico: Jonathan Joestar (Phantom Blood), Joseph Joestar (Battle Tendency), Jotaro Kujo (Stardust Crusaders), Josuke Higashikata (Diamond is Unbreakable), Giorno Giovana (Vento Aureo), Jolyne Kujo (Stone Ocean), Johnny Joestar (Steel Ball Run) y Josuke Higashikata (JoJolion). Para resumir la trama, estos ocho personajes se encuentran interrelacionados por una maldición que corre por sus venas, donde el lector sigue la vida y desventuras de cada uno de sus personajes, viendo su desarrollo emocional.

La permanencia de la historia se renueva con cada nueva generación, que sufre los errores y victorias del JoJo anterior, dando pie a una nueva saga. Todo lo que hacen estos personajes afecta al manga corpóreo que el lector posee, y JJBA requiere una árdua recapitulación de hechos que remontan al primer Arco, para refrescar la memoria para encontrar los paralelismos entre los ocho Arcos. Cada personaje debe enfrentarse a nuevas sombras junto a sus nuevos amigos.

Los personajes son otro factor importante en la Historia. Araki se toma su tiempo para poder desarrollarlos (desde el querible Speedwagon, hasta el infalible Iggy, y el rompecorazones de Gyro Zeppeli), y cada personaje secundario cuenta como fundamental para que la historia avance. Es decir, los personajes secundarios no son relleno sino que si bien existe un sólo protagonista, éstos tienen el mismo nivel de importancia que JoJo. Esto se puede ver en el videojuego Eyes of Heaven, donde el modo historia muestra en las DualCombos la importancia de la relación entre los distintos personajes de sus respectivos Arcos. Los personajes están vivos en JJBA, son protagonistas de sus propias historias que afectan, de una forma u otra, a JoJo.

Los villanos también están muy bien escritos. Muchos lectores están familiarizados con DIO, pero vale acotar que todos los antagonistas tienen una base psicológica increíble. Dio Brando es uno de mis villanos favoritos desde el prefacio de Phantom Blood. Funny Valentine es otro tipo de villano completamente distinto a DIO, y que logra plasmar una nueva forma de maldad que acaba por dejar temblando al lector con un calor visceral.

En términos de Aventura, la Historia está plagada de situaciones, misterios, bombas, guerras, asesinatos, situaciones paranormales y sobrenaturales. Cada situación afecta al manga de forma distinta con distintas visiones tanto orientales como occidentales.

Y con respecto a lo Bizarro… bien, cabe mencionar que podemos encontrar personajes llamados Aerosmith, Iggy, Dio Brando, Narciso Annasui, Foo Fighters, Ermes Costello, etc. En el Arco 1, Speedwagon que habla como un narrador en off que relata con temporalidad Simultánea, pero que claramente describe todo lo que el lector está viendo en el instante. En el Arco 2, Joseph Joestar conoce a uno de sus futuros grandes amigos cuando intenta lanzarle unos spaguettis finos, sólo para que su adversario lo bloquee atrapándolos con unos mostacholes. En el Arco 7 uno de los poderes más llamativos es el Rectángulo Áureo aplicado a un ataque directo. En el Arco 5, la trama se desarrolla en relación a las mafias italianas. Y en el Arco 4, el misterio oculto acaba por relacionarse a un dato que se repitió incansablemente a lo largo del guión. Estos son sólo unos ejemplos de que lo Bizarro marca no sólo la comedia del manga, sino el drama, la trama, el argumento. Todo lo Bizarro no se trata sólo de hacer chistes, sino que lo Bizarro guía y sigue a cada uno de los personajes, de las situaciones, de los mismos fondos.

Podría seguir hablando sobre JJBA, pero tendría que adentrarme en spoilers importantes para la trama que prefiero que el lector descubra por sí mismo. Araki no cierra la lectura e interpretación a lo que él quiso plasmar; él deja que el lector interprete su obra.

En conclusión: El Manga es una experiencia en sí misma, pero Araki lleva esta experiencia un poco más allá, dándole una nueva corporeidad a la historieta. De la misma forma que Kentaro Miura conmociona con la profundidad emocional de sus personajes y Junjo Ito revoluciona con su visión sobre el terror narrativo, Araki es uno de los grandes maestros del Manga, y su Magnum Opus, JoJo’s Bizarre Adventure, es uno de los epítomes de la genialidad balanceada del historietista contemporáneo, revolucionario, visionario.