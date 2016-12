La Broma ¿fue mortal?

Llego la tan esperada adaptación al cine de la controvertida obra The Killing Joke, de Alan Moore y Brian Bolland. Una historia donde el barbeta Moore se jugó a contarnos de una manera “tramposa” un supuesto origen del Joker. “Tramposa” porque después de contarlo, nos dice que nuestro bufón mortal “a veces lo recuerdo de un modo y a veces de otro”

Warner lanzo la película animada con bombos y platillos tal; es así que creó un evento especial y la estrenó en cines selectos, en muchas partes del mundo incluyendo a Argentina. Un hecho bastante inesperado para nosotros, los espectadores locales.

Había muchas ansias de ver esta adaptación: nos venían dando manija desde la San Diego Comic Con del 2011, y además parte de una de esas obras de Batman que merecían tener una versión animada. Podemos sumarla a la lista de obras fundamentales del Caballero Nocturno en versión animada, junto con Batman Year One (2011) y Batman: The Dark Knight Returns Part I & Part II (2012-2013). Ahora le tocaba el turno a The Killing Joke.

Mark Hamill, el actor que mejor interpretó la voz del Joker en varios medios como animación y video juegos, contó públicamente que consideraba dejar de interpretar al personaje, pero aclaró que volvería hacerlo si hacían una adaptación animada de The Killing Joke. La declaración de Hammil fue tan fuerte que inmediatamente se creó una página de Facebook titulada “Petition to get Mark Hamill to play the Joker in animated Killing Joke”, la cual sumó millones de likes.

Este año la petición de Hamill se hizo realidad y para llevarla a cabo contamos con la dirección de Sam Liu, quien dirigió otras películas como la mencionada Batman Year One , Justice League: Crisis on Two Earths y All-Star Superman entre otras. Un aspecto flojo del apartado técnico fue la animación. Fue una de las cosas más criticadas. Se descuidó el diseño de personajes originales de la obra y por momentos la animación variaba de calidad, entre momentos aceptables y momentos pésimos. Como viene sucediendo en las películas animadas de Warner, este aspecto de la producción se terceriza a estudios Japoneses y chinos, y todos sabemos que estos dos países no se llevan nada bien. Quizás ese haya sido uno de los problemas. ¿Justo en esto tenían que ahorrar plata?

En el terreno del guion, la adaptación corrió por cuenta de Brian Azzarello, famoso por sus trabajos en comics como 100 Bullets, Batman: Broken City, Joker y Lex Luthor: Man of Steel, pero todo un debutante en el campo de la animación. Azzarello parece ser el candidato elegido para meterse con las obras de Moore. Recordemos que en los comics participó del criticado proyecto de Before Watchmen, con dos miniseries: la de Comedian y la de Rorschach.

Por el lado de las voces, además del mencionado Mark Hamill como el Joker, otro actor que regresa para dar cátedra es Kevin “Batman Animated Series” Conroy, lógicamente interpretando al Caballero Nocturno. Está claro que tener a estos dos “monstruos” de la caracterización vocal en esta cinta era el gancho perfecto. Otro de los regresos es el de Tara Strong repitiendo un rol que la consagró en el pasado como Barbara Gordon/ Batgirl . Ella fue la Batichica en la recordada cuarta temporada de B:TAS, denominada Gothan Knights. Nos faltaba mencionar al cuarto personaje importante y es el Comisionado James Gordon, y aquí es donde contamos con el aporte del actor Ray Wise,a quien muchos recordarán por su participación en la serie Twin Peaks y su rol como pandillero en Robocop.

Ya terminando con la información dura (aburrida pero necesaria), nos metemos de fondo en lo que fue la historia de esta polémica adaptación. A Batman: The Killing Joke podemos dividirla en dos películas. Tenemos el clásico “double feature” (dos películas en continuado). Toda una primera parte con una historia de Batgirl y la segunda con la adaptación de la obra de Moore y Bolland. Es evidente que productores se habían quedaron con las ganas de hacer una película de Batgirl en solitario, era uno de eso proyectos cancelados como lo era Titans: Judas Contract (que recién ahora va a realizarse, pero no en el mismo contexto que se tenía pensado originalmente). La trama de esa película frustrada iba a adaptar la magnífica Batgirl:Year One, que cuenta con los guiones de Scott Beatty y Chuck Dixon y dibujos de Marcos Martín. Al no realizarse ese proyecto, pareciera que decidieron poner una historia de Batichica acá y sacarse las ganas.

El problema es que toda esta primera parte donde nos a muestra querida Barbara Gordon y su enfrentamiento con unos mafiosos (uno de los cuales se obsesiona con la quiróptera) no aporta nada, es una historia más. De hecho, este relato entorpece la adaptación de la Broma Asesina, y nos deja algo cansados para cuando llegamos a la misma. Convengamos que la gran mayoría de los espectadores sabíamos que nos íbamos a encontrar con material de relleno. Porque el mismísimo Bruce Timm (productor ejecutivo de la película) había declarado en convenciones que la historia en sí era muy corta para llenar el tiempo de una película. Por eso se iba agregar material original como prólogo, pensado para darle más peso al personaje de Batgirl, para que su rol no fuera sólo aparecer y quedar parapléjica de una manera gratuita, dándole así otro trasfondo. Pero el problema fue que esta historia agregada no enlaza en ningún momento con la trama de the Killing Joke, sólo termina por ser una última historia de Batgirl.

Como dato curioso podemos decir que la película comienza con ella como narradora, dando a entender que iba a ser su relato el que nos iba a conducir por los sucesos. Es de entender el grado de importancia y de reivindicación que se la trata de dar a Batgirl con esta primera parte. Pero al final termina rebajando a Barbara como una niña caprichosa que está enamorada de su “maestro de yoga” como ella se lo menciona a su confidente en su trabajo. Al maestro con cariño no? Porque lo que al final quiere Barbara es que Batman le dé bola. Entonces todo terminando reducido a una simple historia de adolescente enamorada y tonta como en aquellos comics de amor que predominaban en los años ´50.

Es absolutamente innecesaria la escena sexual entre Batman y Batgirl. Tampoco aporta algo nuevo, porque el romance entre estos dos personajes ya había ocurrido en Batman Beyond: Return of the Joker. Pero en esa película la sugerencia de este hecho es muchísimo más fina y mejor tratada de lo que vemos aquí, un simple fan service.Azzarelo dijo acerca de esto que la obra original ya era polémica y por eso le agregaron más polémica. Un hecho que sigue sin sumar nada y lo único que consigue es incomodar al espectador.

Después de ver el extenso prólogo, al que vamos a llamar “The Batgirl choice”, tenemos la adaptación del comic que podemos describir como casi lineal. Encontramos algunos aportes, en su mayoría favorables, como el combate de Batman con los freaks de circo del Joker. Le da un poco mas de dinamismo. Batman rápidamente va pasando por ellos como en un video juego hasta llegar al final boss que es el Joker. Otro elemento interesante para recalcar es que la batalla del Joker y Batman en vez de transcurrir toda en la “casa de espejos”, termina en una habitación invertida. Era donde vivía el Joker con su mujer antes de los eventos que cambiaron su vida. Haciéndonos entender que todo su mundo terminó puesto “de cabeza” Otro aporte es el juicio a Gordon (en pelotas, pero con la peluca blanca clásica de juicios ingleses) con un tribunal de freaks. Es una secuencia breve pero interesante.

La novela gráfica original está llena de espacios y silencios. Momentos quietos que son perfectamente reflejados en el comic. En el traslado a la animación todo eso quedó perdido, y a cambio nos queda la sensación de que todo pasa muy rápido. Se extrañan esos silencios, esos momentos de quietud que apreciamos en el comic. Hasta el clímax, donde son necesarios los silencios para que el Joker cuente el chiste, se nota apresurado, y así pierde toda su magia. Y para colmo de males, la última risa que escuchamos es la de Batman. Ni siquiera se oyen las sirenas de los patrulleros llegando. Un fiasco.

Recordemos que siempre fue cuestionado ese final. Algunos, como Grant Morrison, declaraban que habían entendido que Batman mataba al Joker, agarrándolo del cuello en esa escena. Esto fue por la manera en que Bolland lo dibujó, que podía dar pie a esa interpretación. Quizás alguno esperó ese momento en esta versión. Pero lamento defraudarlos, porque no eso no pasa. Acá tampoco Batman mata al Joker, no jodan más con eso! En este cierre también los tenemos a los dos riendo, como si de alguna manera pudieran entenderse en ese abismo cíclico que bordean todos los días. Como un día de la marmota, donde siempre se repite el mismo día.

Vamos a rescatar un importante punto a favor de la cinta: el mensaje más positivo que nos deja en lo referente a Barbara Gordon, al mostrarnos cómo ella sale adelante y se convierte en Oracle. Esto era algo que se había perdido en el relanzamiento de DC Comics conocido como New 52, en el que Barbará se recupera de su lesión y continúa siendo Batgirl. Señores, hay muchos muñecos que vender, entiendan que esto es un negocio. ¿Recuerdan lo que había pasado en los comics en esa época? El personaje de Batgirl fue despachado. Esto tenía que ver con los eventos de Batman: The Movie. No sólo borraron a Robin (Jason Todd), sino también Batgirl. Había una movida de fondo para desarmar la Batifamilia y que Batman volviera a ser un personaje solitario, como lo fue en sus orígenes. Aclaro esto para ser justos y no echarle sólo la culpa a Moore de esa cuestión. Moore, al escribir la obra, le pregunta a Len Wein, editor del proyecto si podía dejar inválida a la hija del Comisionado Gordon en lugar de matarla. Wein lo consultó con Dick Giordano, editor capo. Llamó a Moore y le dijo “Sí, está bien, paralizá a la perra”. Jodida la declaración de Wein.

Para terminar, mientras miro por mi ventana y veo llover al estilo “Brian Bolland”, voy a retomar esa frase del Joker que cité en un principio. Porque a la versión animada de Batman: The Killing Joke a veces quiero recordarla de una manera y otras veces de otra…