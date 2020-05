La loca y tránsfuga historia de Malibu Comics (parte 4)

Seguimos repasando algunos de los títulos de la Malibu pre-Image, a ver qué encontramos…

Dinosaurs For Hire

No eras una editorial independiente a finales de la década de los ´80 si no tenías una variación de las Tortugas Ninjas. Y esta era la variación de Malibu, levemente más ingeniosa que el promedio. Cuatro dinosaurios parlantes (Archie, Lorenzo, Reese y Cyrano) que usaban armas de fuego y eran alquilados por quien lo considerara necesario para hacer encargos difíciles de resolver. Lo más original era que no se explicaba de dónde venían. Escrita por Tom Mason (el director de arte de la editorial) y dibujada por un sinnúmero de dibujantes. ¿La calidad? Ni genial, ni espantosa. Duro nueve números más un especial y en 1993 fue revivida por otros doce números más, esta vez a color.

Elflord

Hawk, Windblade, Purebreeze, Falcon y Bran son elfos y héroes que viven en Greenhaven, típica ciudad de fantasía donde se enfrentan a los típicos problemas que todo el género tiene. Pese a que el dibujo de Barry Blair no me termina de convencer, se nota que –a diferencia de Leather & Lace– acá labura con ganas. De hecho, la serie la comenzó en 1980, mucho antes de empezar Aircel y la siguió hasta que dejó la editorial, con una friolera de más de cuarenta números (sin contar series derivadas como Greenhaven). Okey, es un Elfquest de la B, se notan las ganas.

The Trouble with Girls

Lester Girls hace que James Bond, Rambo y Doc Savage parezcan unos giles. Perseguido por centenares de grupos terroristas, adorado por cuanta mujer hermosa se cruza en su camino, capaz de las proezas físicas e intelectuales más difíciles del mundo, Lester es un Héroe de Accion Plus Ultra. Pero su verdadero sueño es tener una vida gris y tranquila, idealmente como contador. Con esta premisa que parece servir solo para un chiste de cuatro páginas, Gerard Jones y Will Jacobs hacen una serie muy graciosa donde satirizan muy bien los tópicos de lodos los géneros de acción. La serie se convirtió en EL éxito crítico y de ventas de la editorial en su inicio, y le permitió a Jones (Jacobs no estaba interesado) acceder a series como Green Lantern y Justice League. Tiempo después fue en cana por tener pornografía infantil, pero ese es otro tema. De hecho, si la serie no fue más exitosa, creo que tuvo que ver mucho el dibujo de Tim Hamilton, bastante mediocre, aunque funcional.

Se publicaron más de 50 números de The Trouble with Girls, tanto en Malibu/Eternity como en Comico y hasta en la línea Epic de Marvel. Vale la pena rescatarla. Es muy divertida.

Smokehouse Five

Chistes mudos de un grupo de bomberos. Todos gags de una página. Por Sergio Aragones. Nuff Said.

Men in Black

Si, ya sé, viste las películas. Pero los personajes aparecieron originalmente en dos miniseries de Aircel, escritas por Lowell Cunningham y dibujadas (bastante flojamente) por Sandy Carruthers. Y no hay tanto en común con los filmes. Jay es rubio, no negro (aunque si es el novato), Kay es parecido al de la peli. No solo se encargan de extraterrestres, sino de todo tipo de casos raros. Tambien borran la memoria con una especie de linternas. Poco más hay en común con las pelis.

Lo importante es que el hecho que se vendiera la opción para una película (y que la misma se concretara) fue clave para que Scott Rosenberg viera la estrategia de vender los derechos de series desconocidas a Hollywood, en unos tiempos en que eso pasaba raramente, y menos con historietas sin chapa. Este hecho va a ser relevante poco después, a la hora de que nazca el Ultraverse.

Pero más allá de las dos miniseries y un par de comics hechos tras el estreno de la peli, poco se ha visto de los Men in Black en comics. Y está bien: los comics son más bien mediocres. Lo mejor que les pudo pasar es que hicieran esa película.

Libby Ellis

Estados Unidos, año 2037, en un futuro con autos anti-gravedad, zeppelines y un cierto aire distopico. Allí vive Libby Ellis, caza recompensas con un contrato (aunque no exclusivo) con la policía federal yanki. Fan de las motos clásicas (monta en una Harley Davison) tiene historias bien contadas , de la mano de Dennis Pimple (guiones) y Norm Dwyer (dibujos), quien tiene un estilo que parece una cruza entre Jaime Hernandez y algún español “moderno” de los ´80 (Montana, el primer Pasqual, Ferry, Beroy). Una serie muy elegante que es una de las joyas escondidas de este periodo de la editorial.

Quedan muchas más series en el tintero. Como dije, en esos años Malibu tenía una producción amplia y variada en estilos y calidad. Lo que sí no tenían era una venta muy poderosa. Sin ser un desastre, la editorial no era una gran vendedora. Eso lo cambiaría una charla con un tal Rob Liefeld. Pero eso lo contamos durante la próxima nota.