La primera Ms. Marvel

Si bien fue creada por Roy Thomas y Gene Colan como personaje de apoyo para las aventuras del mítico Capitan Marvel(en Marvel Super-heroes nº13, a principios de 1968) nuestra Carol Danvers tuvo que esperar casi una década para convertirse en protagonista de su propio título, Ms. Marvel, cuyo número 1 (con fecha de portada de Enero de 1977) debutó a finales de 1976 de la mano de un equipo creativo de lujo: Gerry Conway, que por aquellas épocas actuaba como guionista y editor de varios títulos (de hecho llegó a ser Jefe de Coordinadores de Marvel por un brevísimo período), el gran John Buscema al dibujo y otro clásico a cargo de las tintas, el ilustre Joe Sinnott (quien fuera entintador de Jack Kirby en Fantastic Four desde mediados de los´60).

Para ponernos en perspectiva del lanzamiento del título tenemos que tener en cuenta que estábamos en una época (mediados de los´70), de gran expansión de Marvel en el mercado. La idea de la editorial era ocupar el mayor porcentaje de terrero que fuera posible en las puestos de diarios y liquidar a la competencia a fuerza de saturación de títulos (más o menos lo que intentó hacer durante la crisis de los´90, pero con resultados artísticos más agradables). Por ello no sorprende la cantidad de títulos uno más variopinto que el otro que afloraron durante dicha década.

El otro motivo fue sin duda la intención de Marvel de tratar de captar un porcentaje de lectoras mujeres, entregándoles un personaje femenino fuerte e interesante. En resumidas cuentas, Marvel no quería perder la oportunidad de presentar heroínas y adaptarse un poco a las tendencias de la época, como sucedería poco después con el lanzamiento de Spider-Woman y un par de años después con She-Hulk.

Ya en el terreno de la serie en sí, ésta arranca de forma vibrante con un ritmo fluído y orgánico, presentándonos a Carol Danvers como nueva editora de una revista para el público femenino (?) a pedido de J.J. Jameson, y acá tenemos un primer punto a resaltar: la aparición constante de personajes venidos de diversos rincones del Universo Marvel. La serie se nutría de una amplia gama de secundarios prestados de nuestro amigable vecino Spider-Man, a saber: JJ, Mary Jane, el Daily Bugle, Robbie Robertson… hasta el villano del primer número no era otro que el mismísimo Scorpion. Apariciones de Industrias Stark, el vengador Vision, MODOK y A.I.M, entre otros, demostraban el nexo entre esta serie y el universo de ficción al que pertenecía, sin olvidar los imprescindibles flashbacks a momentos vividos por Carol durante la serie del Capitán Marvel a finales de los años´60.

Carol, antigua Jefa de Seguridad en Cabo Cañaveral, escritora de éxito y actual editora, es la superheroína recién llegada Ms. Marvel, sólo que ella (a diferencia del lector) no lo sabe. Una oportuna amnesia y una presunta doble personalidad (que recuerda más al caso de Bruce Banner y Hulk que al del propio Capitan Marvel con Rick Jones, ya que estos eran dos seres independientes que intercambiaban lugares) son el eje personal de los primeros números, llevados con pulso firme por el buen hacer del escritor Gerry Conway, que sabe cómo crear interés en el nuevo personaje, y por el fluído dibujo de Buscema. Estos, sin embargo se alejarían de la serie luego de apenas tres números, para dejarla en manos de Chris Claremont (en su buena época, que coincide con sus primeros años al frente de X-Men) y de Jim Mooney, que evidentemente no es John Buscema pero que se las arregla para imitar el estilo del maestro y no desentonar demasiado.

Con el correr de las siguientes historias, tanto la protagonista como sus lectores van ganando conocimientos sobre sus poderes (que incluyen -entre otros- una especie de séptimo sentido a lo Peter Parker sumado a la no despreciable habilidad de intutir posibles futuros a través de premoniciones), la estructura y funcionalidad de su traje, hermoso diseño basado en el del Capitán Marvel, pero que podría haberse beneficiado si no hubieran querido en Marvel mostrar más de lo necesario, típica actitud machista de la época que por suerte han ido dejando atrás con el paso de los años (baste ver el traje actual del personaje). Si bien el tema de la doble personalidad sigue resultando confuso, a pesar de que la propia Carol lo ha entendido y aceptado, Ms. Marvel va ganando en chapa y en profundidad, y nos encontramos con una heroína valiente, inteligente, audaz y perceptiva. Su inclusión orgánica dentro del entramado del Universo Marvel del momento le da la suficiente carta de presentación como para codearse con muchos personajes de la editorial y sobrevivir a la coyuntura que le dio origen.

Y además, es en esta serie donde Chris Claremont hace aparecer por primera vez y empieza a desarrollar a ritmo lento pero seguro nada menos que a Mystique, un personaje que hoy goza de un status cuasi-icónico y es más conocido que la propia Carol entre los lectores no eruditos. Quizás el número en el que se produce el debut de Mystique (nº16, 1978) sea el más importante de esta serie (además del más cotizado) por todo lo que va generar la enigmática Raven Darkholm más tarde en los títulos mutantes, por supuesto guiada por el maestro Claremont.

También en las páginas de Ms. Marvel vamos a ver la primera aparición de Deathbird (nº9), otro personaje que va a tener bastante desarrollo tanto en títulos vinculados a X-Men como a Avengers.

Ms. Marvel es ante todo, una serie de su tiempo, con las características propias de los comics de aquellos años: excesivo uso de narración en tercera persona, diálogos redundantes y demasiados flashbacks explicativos de números anteriores, nada que no sufriera cualquier comic de la época. Sin embargo, se le nota a la serie cierta fluidez y accesibilidad no compartidas por la mayoría de sus series hermanas. Ms. Marvel se presentó fuerte, enérgica y con el suficiente interés como para aguantar una serie regular de 23 episodios y sólo bajó sus persianas ante la nueva política editorial de recorte llevada a cabo por el entonces nuevo Jefe de Coordinadores de Marvel , Jim Shooter. Desde aquel momento viviría innnumerables cambios hasta la popularidad de la que goza hoy en día (ya convertida en Captain Marvel), pero todo empezó aquí, con estos grandes y referenciales autores y las ganas de contar las andanzas de una nueva estrella en el firmamento Marvel. Carol Danvers estuvo aquí.