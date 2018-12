Las muchas muertes de Jason Todd (parte 1)

Con la excusa de su aparición en la serie de Titans (que DC estrenó en su plataforma online de contenidos multimedia y que próximamente se estrenará también en la plataforma de Netflix para que la podamos ver por estos lados), es un buen momento por hablar de los orígenes del segundo Robin y su trágico destino final. Estamos hablando de un muchacho llamado Jason Todd.

Después del extenso “reinado” de Julius Schwartz como coordinador de Batman, responsable de salvar a Batman de su cancelación a mediados de los ´60, le tocó tomar la posta a Paul Levitz, a quien quizás lo tengan por su labor como fundamental guionista de Legión of Superheroes y como ejecutivo en los más altos cargos en DC. Levitz fue un coordinador bastante experimental, uno de los primeros en apostar al formato de miniseries, en parte como consecuencia de la trágica Implosión DC de fines de los ´70. Así nacieron World of Krypton y sobre todo The Untold Legend of the Batman, de Len Wein, John Byrne y Jim Aparo, que sirvió como Bati-Biblia.

En 1981, Paul Levitz se retira de su cargo como coordinador y asume el querido Dick Giordano, quien nos trae a Gerry Conway como guionista de Detective Comics y Batman. En general, cuando se habla de la “marvelización” de Batman, se la asocia con la etapa de Steve Englehart y Marshall Rogers. Pero la verdadera marvelizacion del personaje ocurrió de la mano de Gerry Conway, un guionista muy prolífico, que en Marvel se consagró en la serie de Spider-Man, donde marcó un hito con la muerte de Gwen Stacy y co-creó a Punisher, junto con Ross Andru y John Romita.

En su etapa como guionista de los títulos de Batman, Conway aplica toda su experiencia en Spider-Man y llena al encapotado con toda una galería de secundarios fijos con varias subtramas que evolucionan, continuando el camino marcado por Englehart. El guionista recupera a villanos clásicos como el Monje Vampiro (Detective Comics nº31), Carl Kruger (el jefe de la Horda Roja, grupo que maneja un dirigible, presentado en Detective Comics nº 33) y además reintroduce a Vicky Vale, a la que pone en el rol de Lois Lane, la periodista que trata de develar la doble identidad de Bruce Wayne/ Batman. Conway trae personajes creados en la etapa de Steve Englehart, como el fantasma de Hugo Strange y Rupert Thorne, quien termina controlando la intendencia de Gotham de la mano del corrupto Hamilton Hill, quien fuerza el retiro del Comisionado Gordon (una de las tantas veces que ocurre esto en la historia del personaje). Igual Gordon no se da por vencido y sigue impartiendo justicia junto a su sobrina Barbara Gordon y el investigador privado Jason Bard.

En el nº 357 de Batman (Mar.1983) Conway crea al villano que será clave en la historia del segundo Robin (al menos en su etapa pre-Crisis): nos referimos a Killer Croc. Este mafioso con aspecto de reptiliano en un principio operará en las sombras, para luego cobrar chapa como capo criminal. También devuelve a Batman a la Mansión Wayne, luego de un tiempo en el que Bruce Wayne operaba desde el edificio de la Fundación Wayne, en el centro de Gotham. Un paso más hacia la vuelta de la imagen icónica del personaje.

En el dibujo, acompañan a Conway el gigante de Don Newton y el maestro de Gene Colan. Cuando se termina el camino de Dick Giordano como coordinador de Batman (porque es ascendido a otro cargo más importante) quien cubre el puesto es Len Wein (co-creador de Wolverine y Swamp Thing). Será él quien dé la aprobación para que en el nº 357 de Batman conozcamos a Jason Todd, quien será nuestro segundo Robin. La creación de este nuevo chico maravilla se debe a que Conway (que era fan del Batman clásico) quería usar al dúo dinámico en todo su esplendor. Dick Grayson estaba muy atareado como para secundar a Batman full time, ya que era un miembro clave en The New Teen Titans, de Marv Wolfman y George Perez. Y había otro problema: el Robin de Conway se comportaba aún como un niño, que hacía chistes estúpidos… todo lo contrario a la versión de Wolfman, que lo interpretaba como un joven maduro e inteligente.

Conway dice que tenía dos soluciones con respecto al dilema Robin: “Solución 1: Dejar de usar a Robin como un personaje que aparece regularmente en los títulos de Batman. No quise hacer eso porque sentí, en ese momento, que la relación entre Batman y su joven amigo era crucial para la estructura de la serie (ahora no pienso lo mismo, pero esta era una época diferente, antes de la de Frank Miller). Solución Dos: introducir un nuevo Robin. Fui a la solución dos”.

En el origen pre-Crisis de este nuevo Robin, los Todd también eran trapecistas del mismo circo de donde salió Dick Grayson y son asesinados por el nuevo villano introducido por Conway, Killer Croc. En estas primeras apariciones, Jason termina por vestir un traje prototipo de Robin, para ayudar a Batman a derrotar a Croc, que se había convertido en un capo mafia aprovechando el vacío creado por la caída de Thorne. Como detalle, cabe mencionar que Jason era pelirrojo y termina por teñirse para ser Robin. Esto ocurre en el Detective Comics nº 526, la aparición nº 500 del caballero nocturno al frente de este mítico título.

