Las muchas muertes de Jason Todd (parte 2)

En Julio de 1983, Gerry Conway se despide de los títulos de Batman e ingresa Doug Moench, mejor conocido por ser el co-creador y el escritor de Moon Knight, algo así como “el Batman de Marvel”. Moench continúa con el desarrollo de la historia de Jason Todd como Robin y además suma a la mitología del murciélago dos personajes: uno es Nocturna, quien se convierte en un importante interés romántico para Batman durante ese período. El otro es el rezongón sargento Harvey Bullock, un personaje creado para ofrecer a un miembro más duro y áspero en la policía de Gotham, que se convertirá en una pieza fundamental de la Batimitología.

Llega el año 1986 y Len Wein se despide a lo grande de su cargo de coordinador en el Batman nº 400, un numerazo donde el Caballero Nocturno se enfrenta a todos sus enemigos bajo las ordenes de Ra`s al Ghul. Este comic cuenta con un prólogo de Stephen King, el guión es comandado por Moench y lo acompañan grandes dibujantes como John Byrne, George Pérez, Arthur Adams, Brian Bolland y Joe Kubert entre otros. Por nuestros pagos fue publicado como nº2 de los Especiales de Grandes Historias de Editorial Perfil.

En los títulos de Batman asume como coordinador un viejo conocido en la historia del murciélago: Denny O`Neil. Una de sus primeras decisiones editoriales es cambiar el plantel de guionistas y dibujantes de las series del Caballero Nocturno, en busca de un cambio de aire en las baticolecciones. Así es como despide a Doug Moench y a Gene Colan de Detective Comics, aunque a Moench lo volvería a contratar en la década del ´90, ya que sentía que era una decisión injusta pero necesaria. En Detective Comics entra como guionista Mike W. Barr y Alan Davis en el dibujo, para iniciar una buena y recomendada etapa en donde la carrera de Jason Todd continuó tranquila y sin problemas, mientras fue un clon de Dick Grayson. A los fans no los enloquecía este nuevo Robin, pero tampoco les molestaba. El kilombo ocurrió cuando a la revista de Batman llegó Max Allan Collins, escritor y novelista policial que había ganado fama por su trabajo en la tira diaria de Dick Tracy.

Tras Batman: Year One (de Frank Miller y David Mazzucchelli), el evento bisagra en la historia del Caballero Nocturno, O`Neil quería un comienzo fresco. Así es como Collins y el dibujante Chris Warner realizan un nuevo origen para Jason Todd. Había ocurrido el evento de Crisis en Tierras Infinitas y -a consecuencia de ello- se decidió alterar el origen de este personaje para diferenciarlo del de Dick Grayson. Dick ya no podía seguir siendo Robin, por eso en la colección de Tales of the Teen Titans asume una nueva identidad que establece una maduración en el personaje. De la mano de Marv Wolfman y George Perez, nace Nightwing.

Con el nuevo guionista, Jason Todd ganaba carácter pero con el tiempo perdería la poca popularidad que había ganado. La nueva historia nos cuenta que Batman conoce a Jason en la calle, mientras este intenta robarle las ruedas del batimóvil. Olvidate de su parentela circense y el padrinazgo de Dick Grayson: ahora Jason era un pibe que se había quedado en la calle. Bruce decide adoptarlo y transformarlo en el nuevo Robin. Todd había perdido a su madre por una enfermedad y su padre era un integrante de la banda de Two-Face, que muere asesinado por el villano. Esto se desarrolla en los nºs 408 al 411 de Batman. Collins transforma a Jason en un chico rebelde y bastante insoportable. Todd empieza desobedecer órdenes de su mentor y eso a los fans les empieza a caer bastante mal. Una de las cosas que indignan a los fans sobre el nuevo origen de Robin es de cómo lo conoce a Batman.

Compartamos unas palabras de Max Allan Collins con referencia a estos planteos: “La mayoría de los seguidores son bastante estúpidos. Hacer de Jason Todd un ladrón callejero que le roba las ruedas al batimóvil es una manera muy buena de introducir a un nuevo Robin. Pero los fans de cabeza cuadrada decían que esto no podía ser, porque el batimóvil tiene sistemas de seguridad especiales. Quejas infantiles sin sentido”.

Por problemas con el editor y las ida y vueltas de los dibujantes, Collins se va indignado dando un portazo. Entonces entra en escena un guionista que tendrá una relevancia importante en la vida de Jason Todd. Su nombre es Jim Starlin, también conocido como el padre de Thanos. En un principio iba a ser un paso temporal, pero termina quedándose como guionista oficial. Lo acompaña en el dibujo el clásico e indiscutido Jim Aparo, quien diera cátedra en varios comics de Batman en la década de los ´70 y principios de los ´80. Juntos arrancan en el Batman nº 414, de 1987. Esta dupla en Batman es recordada por la Ten Nights of the Beast (Batman nºs 417-420) una saga de espías, muy digna de una historia de James Bond. En ella Batman enfrenta a la KGBestia, un ex asesino de la KGB. Un rumbo totalmente diferente a lo que los lectores estaban acostumbrados.

Ahora con Jim Starlin al frente de los guiones, una de las cosas de las que se encarga es de dejar bien en claro que odia a Robin. Esto decía Starlin: “Batman está mucho mejor sin él. Es más interesante como personaje oscuro y solitario. Creo que fue un error traerlo de vuelta. Batman debería ser encerrado por poner en peligro la vida de menores”. Así, el Chico Maravilla deja de tener apariciones recurrentes y sólo lo hace esporádicamente. Starlin lo sigue mostrando en sus apariciones como un personaje insoportable e insostenible. En el nº 424 veremos la gota que rebalso el vaso. Felipe Garzonas es el hijo del embajador de Bogatogo y usa su inmunidad diplomática para ser traficar drogas y abusar de mujeres sin que la justicia lo pueda tocar. Garzonas termina sus días cayendo de un balcón. En la historieta se siembran los indicios de que fue Robin quien lo empujó. Esto indignó a los fans y algunos empezaron a pedir la cabeza de este segundo Chico Maravilla. El astuto Jim Starlin estaba cerca de lograr su objetivo: sacarse a Robin de encima.

