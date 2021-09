Las notas del nº3

El lunes pasado emprendimos un repaso por el índice de contenidos del nº3 de Comiqueando Digital, pero claro, es tanto lo que hay en esas 308 páginas, que nos quedaron afuera nada menos que la notas. Hoy nos vamos a concentrar en ellas, para que sepas en detalle con qué te vas a encontrar cuando descargues la revista en

https://comiqueandoshop.blogspot.com/

Después de aquella demoledora nota sobre las películas animadas argentinas del Siglo XXI, Hernán Khatchadourian aceptó redoblar la apuesta y se mandó una hiper-nota sobre todas las películas animadas de DC. Una guía completísima para todos esos largometrajes que recuperan (o imaginan desde cero) sagas grossas del Universo DC en sus distintas iteraciones y que (en su mayoría) no se proyectaron nunca en cines.

Otra nota fundamental está dedicada a la Nueva Escuela Valenciana, esa movida que sacudió al comic español en la primera mitad de los años ´80 y que tuvo como referentes a genios del calibre de Daniel Torres, Javier Mariscal, Mique Beltrán, Sento y Micharmut. Toda la data sobre autores, publicaciones y demás, a cargo de Álvaro Pons, Gregorio Guerrero y Andrés Accorsi.

¿Qué onda el hentai? ¿Es apenas pornografía para pajeros, o hay algo más? ¿O se puede usar también para contar otras cosas, o para desafiar ciertos conceptos y ciertas estructuras? ¿Y qué pasa cuando una autora hace hentai? Analía Lorena Meo, Francesca Capelli y Gelly Genoud ofrecen unas cuantas respuestas más que interesantes.

Desde los albores de la historia llega Gilgamesh, el inmortal, el protagonista del primer poema épico del que se tenga memoria, y también de una exitosa y extraña historieta creada por Lucho Olivera para las revistas de Columba. Ariel Avilez se mete a fondo en las distintas etapas y las distintas sagas por las que Lucho llevó al Inmortal.

La querida Jessica Jones cumple 20 años de trayectoria comiquera, en los que le pasaron un montón de cosas y hasat tuvo una serie en Netflix. Diego Accorsi analiza su recorrido y también la biografía de su creador, el incansable Brian Michael Bendis.

El nuevo genio del humor gráfico vino de Islandia, se llama Dagsson y rompe todo con su humor despiadado y grosero más allá de cualquier límite. Juan Manuel Domínguez nos lo presenta como corresponde.

Andrés Accorsi, en cambio, nos cuenta todo acerca de la vida y la obra de Mort Walker, el creador de Beetle Bailey y varios clásicos más de las tiras diarias. Y fundador del primer museo de historieta y humor gráfico de los EEUU. Y padrino artístico de varios capos más del comic humorístico. Una bestia que vivió 94 años y trabajó sin parar.

En su regreso a las páginas de Comiqueando después de muchísimos años, Hernán Martignone nos trae una excelente nota acerca de Dr. Paradox, la cautivante creación de Quique Alcatena. Y Gonzalo Ruiz complementa con un informe que repasa los otros grandes logros de Alcatena en materia de superhéroes, con Dugong y Manatí, el Hombre Totem y muchos más.

Y dejo para el final la nota más extensa de la historia de Comiqueando. Hasta hace poquito, este título le correspondía a la nota sobre Carlos Trillo, pero ahora llegó la de Osamu Tezuka, que se extiende a lo largo de ¡126 páginas! Que por supuesto no alcanzan para hablar de todas las obras del Dios del Manga, pero sí para repasar su biografía completa, muchísimos de sus trabajos más importantes, su aporte a la animación experimental, su vínculo con Mauricio de Souza, el impacto de su obra en España, la epopeya de la revista COM y muchísima data más. Escriben Fede Velasco, Andrés Accorsi, Fernando Ariel García, Gonzalo Ruiz, Martín Fernández Cruz (que todavía no había participado en la revista digital), Dani Acosta, Hernán Ostuni, Germán Tolosa y Maria Antònia Martí Escayol. Un libro adentro de la revista.

Ahora sí, está todo… Ah, no. Falta otra revista entera…

-¿Qué?!?

Sí, junto con la Comiqueando Digital nº3, te podés descargar sin ningún costo el .pdf de un número de Power Magazine que armamos en 2008 pero nunca se publicó. Después de 13 años en el freezer, ahora podés acceder a un gran especial dedicado a Hulk, con notas sobre sus historietas, dibujos animados, series y películas, a cargo de un equpo en el que transpiraron la camiseta Fede Velasco, Andrés Accorsi, Martín Fernández Cruz, Diego Accorsi, Hernán Khatchadourian y Juan Manuel Domínguez, entre otros.

Como verás, una vez más nos fuimos al carajo y más allá. ¿Cómo hicimos para generar todo ese material en solo tres meses? Ni nosotros lo podemos entender.

Lo importante es que te descargues la revista (vale escasos $ 440) y que la disfrutes a pleno. Mientras tanto, nosotros dejamos la vida para que el nº4 sea igual de zarpado, o más.